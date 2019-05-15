 Розенблат подав до суду з вимогою визнати, що Порошенко не мав права призначати Ситника директором НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
"Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України", - сказано в повідомленні.
Також Розенблат хоче, щоб суд встановив, що у Ситника немає компетенції для виконання обов'язків директора НАБУ. І визнав його дії на цій посаді протиправними.
"Зараз суд вивчає матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - повідомляє прес-служба суду.
Борислав Розенблат є фігурантом кримінальної справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
Нагадаємо, 19 червня НАБУ затримало охоронця нардепа Розенблата із сумкою, де було $ 200 тисяч. Депутат назвав це "провокацією". На прес-конференції голова НАБУ Ситник заявив:"Подання на зняття недоторканності з Розенблата і Полякова готове". Також він зазначив, щоНАБУ і САП оголосили про підозру 3 депутатам, 2 охоронцям нардепів і 1 помічникові в одержанні $ 300 тис. хабара. 11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії видобувати бурштин в Україні.
Як відомо, 18 липня суд призначив Розенблату заставу в 7 млн грн, а також зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, без дозволу не виїжджати з Києва та Житомира, не змінювати місця проживання без повідомлення правоохоронних органів, прибувати на виклики правоохоронних органів, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.
Нардеп Максим Поляков підозрюється в отриманні за посередництва помічниці 7500 $ хабара за внесення змін до законодавства в інтересах бурштинового бізнесу. За рішенням суду, Поляков вніс 304 тис. грн застави, а також зобов'язаний здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Як відомо, Поляков не здав паспорт і відмовився носити браслет, у зв'язку з чим прокуратура порушує клопотання про стягнення застави на користь держави.
Крім того, підозрюваною у справі є помічниця депутата Тетяна Любонько. Вона вийшла із СІЗО під заставу в 160 тис. грн.
За інформацією НАБУ, загальна сума хабарів за зміни законів в інтересах бурштинового бізнесу становила 311 тис. доларів.
Максим Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної Ради Павла Пинзеника із заявою, у якій повідомляє про "обурливі результати досудового розслідування в кримінальному провадженні", у рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності . Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детективів Національного антикорупційного бюро України за фальсифікацію у справі народного депутата Максима Полякова.
потому что нельзя (3 раза)
потому что нельзя быть на свете красивой такой (с)
Смачного!
🤣
а сам аваков належить до пулу коломойського..
от і думай тепер як будуть пресувати патріотів.
Директор Национального бюро назначается на должность президентом по представлению конкурсной комиссии в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.
Сытник В 2001 году получил высшее образование, закончив с отличием Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
Розенблату надо меньше прогуливать заседания Рады, знал бы элементарные положения принимаемых законов.
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤗
Совпадение? Не думаю.
-Отец!