 Розенблат подав до суду з вимогою визнати, що Порошенко не мав права призначати Ситника директором НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

"Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України", - сказано в повідомленні.

Також Розенблат хоче, щоб суд встановив, що у Ситника немає компетенції для виконання обов'язків директора НАБУ. І визнав його дії на цій посаді протиправними.

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"Зараз суд вивчає матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - повідомляє прес-служба суду.

Борислав Розенблат є фігурантом кримінальної справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ затримало охоронця нардепа Розенблата із сумкою, де було $ 200 тисяч. Депутат назвав це "провокацією". На прес-конференції голова НАБУ Ситник заявив:"Подання на зняття недоторканності з Розенблата і Полякова готове". Також він зазначив, щоНАБУ і САП оголосили про підозру 3 депутатам, 2 охоронцям нардепів і 1 помічникові в одержанні $ 300 тис. хабара. 11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії видобувати бурштин в Україні.

Як відомо, 18 липня суд призначив Розенблату заставу в 7 млн грн, а також зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, без дозволу не виїжджати з Києва та Житомира, не змінювати місця проживання без повідомлення правоохоронних органів, прибувати на виклики правоохоронних органів, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

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Нардеп Максим Поляков підозрюється в отриманні за посередництва помічниці 7500 $ хабара за внесення змін до законодавства в інтересах бурштинового бізнесу. За рішенням суду, Поляков вніс 304 тис. грн застави, а також зобов'язаний здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Як відомо, Поляков не здав паспорт і відмовився носити браслет, у зв'язку з чим прокуратура порушує клопотання про стягнення застави на користь держави.



Крім того, підозрюваною у справі є помічниця депутата Тетяна Любонько. Вона вийшла із СІЗО під заставу в 160 тис. грн.

За інформацією НАБУ, загальна сума хабарів за зміни законів в інтересах бурштинового бізнесу становила 311 тис. доларів.



Максим Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної Ради Павла Пинзеника із заявою, у якій повідомляє про "обурливі результати досудового розслідування в кримінальному провадженні", у рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності . Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детективів Національного антикорупційного бюро України за фальсифікацію у справі народного депутата Максима Полякова.