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 Політика України
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Все про:НАБУ (1966) позов (230) Порошенко (8854) суд (5110) Ситник (479) Розенблат (154)

 Розенблат подав до суду з вимогою визнати, що Порошенко не мав права призначати Ситника директором НАБУ

Позов народного депутата Борислава Розенблата надійшов до Окружного адміністративного суду Києва. Зараз суд вивчає матеріал позову і вирішує питання про відкриття провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

"Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України", - сказано в повідомленні.

Також Розенблат хоче, щоб суд встановив, що у Ситника немає компетенції для виконання обов'язків директора НАБУ. І визнав його дії на цій посаді протиправними.

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"Зараз суд вивчає матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - повідомляє прес-служба суду.

Борислав Розенблат є фігурантом кримінальної справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ затримало охоронця нардепа Розенблата із сумкою, де було $ 200 тисяч. Депутат назвав це "провокацією". На прес-конференції голова НАБУ Ситник заявив:"Подання на зняття недоторканності з Розенблата і Полякова готове". Також він зазначив, щоНАБУ і САП оголосили про підозру 3 депутатам, 2 охоронцям нардепів і 1 помічникові в одержанні $ 300 тис. хабара. 11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії видобувати бурштин в Україні.

Як відомо, 18 липня суд призначив Розенблату заставу в 7 млн грн, а також зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, без дозволу не виїжджати з Києва та Житомира, не змінювати місця проживання без повідомлення правоохоронних органів, прибувати на виклики правоохоронних органів, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

Також читайте: Двоє обвинувачених у "бурштиновій справі" Розенблата-Полякова вдруге поспіль не з'явилися в суд: засідання перенесли на 6 березня, - САП

Нардеп Максим Поляков підозрюється в отриманні за посередництва помічниці 7500 $ хабара за внесення змін до законодавства в інтересах бурштинового бізнесу. За рішенням суду, Поляков вніс 304 тис. грн застави, а також зобов'язаний здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Як відомо, Поляков не здав паспорт і відмовився носити браслет, у зв'язку з чим прокуратура порушує клопотання про стягнення застави на користь держави.

Крім того, підозрюваною у справі є помічниця депутата Тетяна Любонько. Вона вийшла із СІЗО під заставу в 160 тис. грн.

За інформацією НАБУ, загальна сума хабарів за зміни законів в інтересах бурштинового бізнесу становила 311 тис. доларів.

Максим Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної Ради Павла Пинзеника із заявою, у якій повідомляє про "обурливі результати досудового розслідування в кримінальному провадженні", у рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності . Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детективів Національного антикорупційного бюро України за фальсифікацію у справі народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127054
 
 
 Топ коментарі
 
по ходу ты нам врал все это время - этот чел против пороха - да еще и на него в суд подал - прикольно))))))
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Чому цей щирий українець ВЖЕ 3 роки не сидить в тюрьмі?
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Чому цей щирий українець ВЖЕ 3 роки не сидить в тюрьмі?
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Вот и посмотрим, сядет ли при новой власти? Или хоть кто-то сядет...
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А чем он хуже других? Там кто то вообще сидит?
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по ходу ты нам врал все это время - этот чел против пороха - да еще и на него в суд подал - прикольно))))))
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До чого ту це? Головне, що ситник не мав брава взагіл працювати в НАБУ, особливо після історії з будинком в Криму, його продажем і тим, що не декларував дохід від цього
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Ви хоч розумієте контекст свого лайкання? Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 4323 Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 290
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Смайлик "чертика" как негатив видишь или соевая тупость не позволила?
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Что-либо более омерзительнее, чем эта харя, даже представить трудно...
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Ну так Беня вам назначит! Или против него уже сцикотно будет?
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окружной суд - самый справедливый суд Украины - а может если денег занести, он и отменит голосование за зелю? а почему бы и нет)))))))))
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мадам(мадемуазель) - вредно не мечтать)))))))))
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Ооо. Преступник против следствия и судов. Как ново. В тюрьму вещи пакуй.
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в какой суд подать иск что ********** не законно родился???
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в тот же - только деньги приготовьте и все будет ОК))))))
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Хороший ход коррупционеров от Петиного блока будочников. Могут похерить любые антикоррупционные дела за последние 5 лет. И если кто будет защищать Сытника - так он в доле.
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не увязочка у вас получается - троллота вот объясните мне индейцу - а как можно с порохом судиться - и вы его обвиняете в том шо он с ними в доле - Когнитивный диссонанс какой то - вам не кажется))))))))
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Да легко, решение этого суда никак Пецю не затронет, потому что он без пяти минут безработный. А вот последствия на деятельность всего НАБУ иметь будет, потому как контора с незаконно назначенным директором уже не контора.
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ааааа - а вы таки считаете НАБУ теперешнее с Сытником во главе - успешной конторой?
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та ладно, Сытник так много дел закрыл гаранту, что Гонтарева небоцсь до сих пор спокойно на Мальдивы ездит и никто ей не мешает
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И в чем незаконность его назначения? Или Закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины не судьба? Наверное букв в нем много, не одолеть?
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Почекайте, його ще треба притягнути до відповідальності за те, що отримував відкати за схеми Гладковського молодшого
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....Розенблат.... сплошные розенблаты у власти......а теперь и ещё один ........им эта Украина нужна?.......
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куди не ткни, скрізь "стирчать жидівські вуха", як колись сказав І. Франко
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Сколько достойных людей наконец могут вздохнуть свободно! Наверно, ради этого все-таки стоило выбрать президентом клоуна!
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***
потому что нельзя (3 раза)
потому что нельзя быть на свете красивой такой (с)
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Паццюки починають жерти один одного...
Смачного!
🤣
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Я задоволений тим що відбувається - усі ці блохи зараз перескочать на нову собаку. Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 8798
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і аваківець ківа там замішаний
а сам аваков належить до пулу коломойського..
от і думай тепер як будуть пресувати патріотів.
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"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ чтобы посадить Розенблата Зеленский готов разогнать ВР.
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А ведь и правда - "короля делает свита". Вот свита Петра его и сделала, а теперь и сдает, что бы самим отвертеться от того, что творили.
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Закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»

Директор Национального бюро назначается на должность президентом по представлению конкурсной комиссии в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Сытник В 2001 году получил высшее образование, закончив с отличием Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Розенблату надо меньше прогуливать заседания Рады, знал бы элементарные положения принимаемых законов.
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Ты смотри какой мстительный этот ******** розы. Когда бабки греб, кричал из первых - набу, разоблачим, накажем, а теперь, после обвинений - засранцы типо Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 1883
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"Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ" - здесь сразу не въедешь, какие задачи ставит шоколадный Пахан и этот симпатяга, его креатура, комбинация сложная, многоходовка, но конечный результат как бы понятный, сделать Сытника креатурой Мародёра, и значит, тоже запачканным Рошеном, мне так кажется.
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Ситник став круатурою Порошенка, ще коли поїхав до нього в козин пізно у вечері чай пити
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**********, паскудная жирная торпеда, которая отрабатывает ротом свою отсроченную посадку. Вопрос но это вопрос времени и терпения.
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Після всіх цих історій з заробоітком на оборонці, йоготочно мали б зняти з посади
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Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤗
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А шо шановний пан Розенблат взагалі хоче? Щоб пан Синтник не допомагав Петру Олексійовичу? То вони ж одразу ще в козині домовились про взаємну співпрацю
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Мені здаться що і судом не потрібно доказувати те, що Ситник закривав справи для гаранта та його друзів
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Где-то я читала что, Розенблат это шавка Порошенко и ещё кого-то)) врут собаки врут.
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Шавка на хозяина тявкает? Ну времена.
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Розик,тебе в тюрьме прогулы ставят.А ты тут волну якусь гонишь
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После победы Зели на выборах президента вся нечисть подняла голову.
Совпадение? Не думаю.
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Крысы в поисках новой крыши. Пашинский, розенблат...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозенблат подав до суду з вимогою визнати, що Порошенко не мав права призначати Ситника директором НАБУ
 
 
 
 
 
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