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Все про:ВР (4727) Зеленський (1181) інавгурація (83) Парубій (1069) Пинзеник Павло (50)

 Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник

Голова Верховної Ради України уповноважений розпорядитися про дату урочистого засідання для приведення до присяги новообраного президента, якщо парламент голосуванням не затвердить жоден з проектів постанов про призначення інавгурації, пояснив в.о. голови регламентного комітету парламенту Павло Пинзеник.

"Далі можливий розвиток подій двома шляхами. Голова Верховної Ради зобов'язаний у будь-якому випадку - це його регламентний обов'язок - провести консультації з новообраним президентом щодо дати проведення урочистого засідання та запропонувати якесь рішення Верховній Раді України, сподіваюся, спільне", - сказав Пинзеник журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим він припустив, що може бути зареєстрований ще один проект постанови про призначення дати інавгурації "того чи іншого авторства".

Крім того, керівник регламентного комітету зазначив, що якщо жодна з винесених на голосування постанов не набере необхідну кількість голосів, спікер парламенту своїм розпорядженням призначає інавгурацію.

Також дивіться: Профільний комітет запропонував депутатам визначитися з датою інавгурації нового президента самостійно шляхом голосування в залі. ВIДЕО

"Якщо жодна з тих постанов, які будуть винесені на голосування, не набере достатньої кількості голосів, і голова Верховної Ради одноосібно визначить таку дату за результатами консультацій з президентом - так воно і буде. Додаткового голосування Верховної Ради не потрібно", - пояснив Пинзеник.

Говорячи про порядок розгляду проектів постанов, він зазначив, що вони мають бути винесені на голосування в тій послідовності, в якій вони реєструвалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127053
 
 
 Топ коментарі
 
Кому-то кажется что парубии с порохами издеваются над Зеленским. Нет, они в первую очередь издеваются над каждым из нас.
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Власов Сергей b3083465
ЗА-ЗЕ
А навіщо це тут писати?
Напряму в соцмережі Блазню пиши... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 5636
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Его и так ****** советами, у него советников больше чем у всех предыдущих президентов вместе взятых. Советники - это хорошо, конечно, еще бы свои мозги были...
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На счёт мозгов он как бы намекал, но вопрос- с какого дубля?
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Не надо за страну расписываться. Если у вас хватило только на клоуна, то это не означает, что все в стране идиоты.
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В 1917 г большинство тоже выиграло у меньшинства, и уже через несколько лет наступил красный террор.
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Странно а во всех странах на выборах выигрывает большинство и красный террор не наступает. А не подскажите где посмотреть результаты выборов в 1917?
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«Ах ты скотина!», - Обращение военных к Порошенко
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
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Иинаугурация затягивается барыга еще не нажрался нужно отнестись с к этому "пониманием"... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 9632 ну и дармоедам из ВР распускаться тоже невмоготу вот что делает корыто где все на шару.
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Кому-то кажется что парубии с порохами издеваются над Зеленским. Нет, они в первую очередь издеваются над каждым из нас.
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странно - москва ждет не дождется когда зеленскому дадут булаву положить к ногам путину, а "консерва" мешает...
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Дуже хочеш? Ну приїзджай в Україну,я тобі Майдан зроблю мало не покажеця!
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у них длинные руки - они вас и там достали...?)))
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Йому разом з кайданками і зашморг з милом
подарувати треба і тоді ОЙЦ, ага...
🤗
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Зеля же сказал, что по любому вопросу будет консультироваться со своим лохторатом. Пусть назначает рехверендум, и лохи решат, когда ему дать немного поиграться булавой. Он же "слуга народа"- вот пусть и "служит". Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 9369
Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 2874
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Коломойський - Перший Герой України.
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На выборах ВР народ всё и всем нынешним тянущим резину припомнит, пускай потом не говорят за что.
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Уж не ты ли возомнил себя народом? Мания величия налицо.
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... или хозяином Зели. Вот сейчас Бене обидно стало.
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По принципу Паретто 20% активных людей добиваются 80% результата, а пассивная инфантильная масса в 73% так и будет за клавиатурой "сражаться"
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Им потом очередной Беня очередную марионетку подсунет. Лох- это судьба. Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 7392
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я 5 лет заходила на Росбалт.ру, чтобы доказать россиянам, что украинцы -свободолюбивый народ и нам с россией не по пути. Гордилась Томосом, безвизом,снижением уровнем бедности, ростом ВВП страны. Считала, что внутри страны все нормально. А оказалось, что страшны не российский воши, а украинские гниды. Сдали, все-таки, Украину путину.
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Доказывать в параше, что они в абсолютном своём большинстве не люди- пустая трата времени и сил. А вот в Украине (пока ещё) эта деятельность не бесполезна. Другой вопрос- какой % это способен правильно воспринять... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 1071
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Не понятно к чему ты этот принцип лепишь, к Свыням? Так они активны только у корыта, а там спать. Спсть и жрать.....жрать и спать!
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Для основної маси українців головне Україна, а Зеленський та Порошенко десь збоку.
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-"Сколько будет длится обучение в вашей лётной школе?
-"Полгода."
-"Вы тянете резину!!!"
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А давайте все таки 32 мая! Возьмём по приколу в долг один день 29 февраля в следующем 2020 году и в этом году сделаем 32 мая, проведем инагурацию, зато следующий год не будет високосным!
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В твоей палате решетки стоят? А дверь бронированная? Проверь!
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Та на то ВОНО і паЛубій.....Дипломований дебіл! Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 5265
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Никого в мире данный вопрос не волнует...во всяком случае до тех пор пока он находится в рамках Закона...
А все находится в рамках Закона...и будет в этих рамках аж до 3 июня....
Так что увы и ах...истерика она только у зебилов...
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все реально понимают, почему идет затягивание! потому тварей просто вешать надо! первым пэдро, а потом всю эту гниль из БПП, НФ и прочие!
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Депутаты в апреле 13 года (зачем-то) обратились в КС за разъяснением статьи о Повторном голосовании. Еще раз: "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным выдвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
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зРадники сами себе подписывают приговор!
Свинорылых дармоедов давно пора соркратить на половину так точно!
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ВР сборище импотентов даже дату инаугурации не могут нормально назначить а уже полмесяца прошло...
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это они зелю на место ставят, и правильно делают. зе такое же хамло как и его хозяит беня, общаются только по фене))))
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Так иди и разганяй. Устанавливай палатки на Майдане, организуй дежурство! Или только за клавиатурой сидеть смелости хватает.
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Назначить дату присяги для Зеленского в мае 2024 года. Тем более что срок его уже идет.
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Чим скоріше пройде інавгурація, тим скоріше та сильніше дехто буде ненавидіти свого кумира.
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Долго клоун издевался над палубием в квартале, но теперь пришла очередь парубия.
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Я думаю 1 апреля было бы в самый раз . Удачная дата , заодно совместить с профессиональным праздником .
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Ну уж последний срок из всех возможных они утвердят.
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Зе пять последних лет тролил Парубия. Причем ниже пояса. 32 мая приходи .
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Теперь Зеля и весь Квартал будут долго биться головой об пол за то, что пять лет насмехались над Парубием?

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Над этим дебилом со справкой вся Украина смеётся. Но пора уже этих тварей выкидывать из Рады пинками под жопу
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В дальнейшем инаугурация проходить автоматически после того, как в десятидневный срок выборов будут обнародованы результаты 2-го тура, чтобы бывший президент и ВР не узурпировал власть и не издевалась над народом.
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буквально вчера Зелечка назвал Парубия "ВРУ", за то, что не поставил 14 мая на голосование дату инаугурации - теперь будет кусать локти
но ведь Парубий ничего никому не обещал
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как эти шакалы, "слуги" народные, не хотят роспуска.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник
 
 
 
 
 
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