 Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник

"Далі можливий розвиток подій двома шляхами. Голова Верховної Ради зобов'язаний у будь-якому випадку - це його регламентний обов'язок - провести консультації з новообраним президентом щодо дати проведення урочистого засідання та запропонувати якесь рішення Верховній Раді України, сподіваюся, спільне", - сказав Пинзеник журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим він припустив, що може бути зареєстрований ще один проект постанови про призначення дати інавгурації "того чи іншого авторства".

Крім того, керівник регламентного комітету зазначив, що якщо жодна з винесених на голосування постанов не набере необхідну кількість голосів, спікер парламенту своїм розпорядженням призначає інавгурацію.

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"Якщо жодна з тих постанов, які будуть винесені на голосування, не набере достатньої кількості голосів, і голова Верховної Ради одноосібно визначить таку дату за результатами консультацій з президентом - так воно і буде. Додаткового голосування Верховної Ради не потрібно", - пояснив Пинзеник.

Говорячи про порядок розгляду проектів постанов, він зазначив, що вони мають бути винесені на голосування в тій послідовності, в якій вони реєструвалися.