 18-21 липня в Дніпрі відбудеться Міжнародний джазовий фестиваль "Джаз на Дніпрі-2019. New story"

"Джазовий фестиваль - це флагманський захід програми "Культурна столиця". "Джаз на Дніпрі" стає дедалі популярнішим, набуває нових прихильників. Він навіть увійшов у десятку найпопулярніших музичних подій України за версією "Карабаса" (квитковий сервіс. - прим.автора). Взагалі, цьогоріч Монастирський острів став особливою локацією, якої немає більше ніде в Україні. Там відбудеться три музичні фестивалі, але почнемо, звичайно, з джазового. Ми врахували всі недоліки і виправили їх. Так, наприклад, були зауваження до логістики : було не дуже зручно йти на фестиваль через весь острів, і ми побудуємо понтонний міст з набережної до місця проведення фестивалю", - зазначив голова правління Міжнародного благодійного фонду "Культурна столиця" Григорій Гельфер, пише Горсовет.

Традиційно у фестивалі візьмуть участь джазові музиканти світового рівня. Лайн-ап цього року вже оголошено.

"Зірки джазу, відомі на весь світ, приїжджають у Дніпро, і вони в захваті від нашої локації. Тому острів посеред міста - це справді унікальний майданчик. Крім цього, вони відзначають дуже якісне звучання і організацію на високому рівні", - додав позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін.

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Дніпро відвідають Richard Bona group (Куба), The Hot Sardines (США), The Messenger Legacy (США), Cyrus Chestnut trio (США), Eli Degibri quartet (Ізраїль), Tony Momrelle Group (США).

На головній сцені також виступлять Drum Art Big Band, український колектив ARGENTUM із запрошеними солістами з Німеччини (Chester Harlan і Франц Бауер), група Jazz sister cities.

"Особливістю "Джазу на Дніпрі" є святкування 100-літніх ювілеїв джазових геніїв. Ми запрошуємо колективи, які виступають з іменними ювілейними програмами. У 2019 ювілярами стали Арт Блейкі і Нет Кінг Коул. Тому особливе місце в програмі займає колектив The Messenger Legacy - незвичайна група "посланців джазу", яка сформувалася як спадщина музичної філософії Арта Блейкі. Арт Блейкі свого часу створив так звану кузню джазових кадрів, тому учасники цієї групи (кожен у певний період) грали в складі його оригінального оркестру", - розповіла арт-директор, співпродюсер фестивалю "Джаз на Дніпрі" Анна Рускевич.

Справжнім подарунком для поціновувачів джазу буде безкоштовний вхід у фан-зону - за попередньої інтернет-реєстрації.

"Це стало можливим завдяки суттєвій підтримці проекту з боку міської влади, тому кожен охочий цього літа зможе долучитися до музики світового рівня. Реєстрація, як і продаж квитків, відкриється на офіційному сайті https://jazz-dnepr.com 18 травня. Безкоштовно зареєструватися у фан-зону можна буде до 30 червня. Потім можна буде придбати квитки. Також цього року охочі зможуть розташуватися в кемпінгу. А на території фестивалю працюватиме ярмарок здорового харчування", - додала піар-директор фестивалю Тетяна Дробахіна.