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Все про:ЦВК (601) кібербезпека (306) Сліпачук (42)

 Під час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук

Під час президентських виборів Центрвиборчком України не зафіксував серйозних кібератак на свою систему.

Про це повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук на панельній дискусії 15 травня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Одна з причин, чому ми не мали серйозних проблем з електронною системою, є обладнання, а також тренінги, які були надані міжнародними партнерами. Друга - це те, що не було серйозних атак. Був фішинг, були звичайні речі", - сказала вона.

Разом з тим, за словами Сліпачук, була серйозна дезінформаційна кампанія.

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"На жаль, багато дезінформаційних вкидань були з боку українських політиків", - сказала Сліпачук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127051
 
   
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Хакєри поняли, що навіть якщо в тричі домалюють голоса пеці, все одно він в пральотє...і тут у хакерів опустилися руки..
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.......и это нормально....
.......вот а если бы клоун проиграл .............
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.....нет, Серёжа, клоун выиграл........и ты будешь бесплатно смотреть 5 лет его шоу по всем каналам тв....
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А что, к системе ЦИК свободный доступ из сети или о чем она говорит . Это типа похвастаться не своей удачно выполненной задачей.
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А як же "втручання" Росії?............ Під час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6224
Невже не було?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук
 
 
 
 
 
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