 Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Українські курсанти на борту цього вітрильника разом з польськими моряками беруть участь у багатомильному морському поході. Їхнє завдання – перетнути під вітрилами спочатку Балтійське море, увійти до Північного моря, далі пройти вздовж берегів Франції та успішно зайти через протоку Гібралтар до Середземного моря. Похід триватиме приблизно до 22 червня.

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Протягом морської практики курсанти Інституту ВМС взаємодіють з іншими членами екіпажу вітрильника під час навчань з тактичного маневрування, разом з штурманами розробляють курс корабля, вчаться проходити складні для судноплавства морські райони, де щоденно триває інтенсивний рух транзитних суден, визначають координати руху, набувають необхідних навичок для орієнтування у морі за допомогою сучасних приладів, несуть вахту на рулі, виконують обов’язки сигнальника, тренуються рятувати людей, які опинилися за бортом тощо. Під час походу застосовуються керівні документи й вимоги, за якими працюють на кораблях держав-членів НАТО.

Крім того, під час практики наші курсанти візьмуть участь у навчаннях з боротьби за живучість корабля, яке охоплює цілий комплекс заходів. Це тренування та взаємодія екіпажу по надходженню забортної води у відсіки вітрильника, практичні дії моряків під час виникнення екстрених ситуацій, ліквідація пожежі у приміщеннях та багато інших цікавих аспектів.

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