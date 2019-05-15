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Все про:ВМС (382) Польща (1796) флот (99) курсанти (55)

 Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra. ФОТОрепортаж

Шість курсантів Інституту Військово-морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" проходять морську практику на вітрильнику ВМС Республіки Польща - ORP Iskra.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra 01

Українські курсанти на борту цього вітрильника разом з польськими моряками беруть участь у багатомильному морському поході. Їхнє завдання – перетнути під вітрилами спочатку Балтійське море, увійти до Північного моря, далі пройти вздовж берегів Франції та успішно зайти через протоку Гібралтар до Середземного моря. Похід триватиме приблизно до 22 червня.

Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra 02

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Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra 03

Протягом морської практики курсанти Інституту ВМС взаємодіють з іншими членами екіпажу вітрильника під час навчань з тактичного маневрування, разом з штурманами розробляють курс корабля, вчаться проходити складні для судноплавства морські райони, де щоденно триває інтенсивний рух транзитних суден, визначають координати руху, набувають необхідних навичок для орієнтування у морі за допомогою сучасних приладів, несуть вахту на рулі, виконують обов’язки сигнальника, тренуються рятувати людей, які опинилися за бортом тощо. Під час походу застосовуються керівні документи й вимоги, за якими працюють на кораблях держав-членів НАТО.

Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra 04

Крім того, під час практики наші курсанти візьмуть участь у навчаннях з боротьби за живучість корабля, яке охоплює цілий комплекс заходів. Це тренування та взаємодія екіпажу по надходженню забортної води у відсіки вітрильника, практичні дії моряків під час виникнення екстрених ситуацій, ліквідація пожежі у приміщеннях та багато інших цікавих аспектів.

Дивіться: Двоє українських курсантів проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії MIRCEA. ФОТО

Шестеро українських курсантів проходять практику на навчальному кораблі ВМС Польщі ORP Iskra 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127048
 
   
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А как сложилась судьба крымских курсантов, которые отказались присягать раше? Видео видели все.,
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вот один из них https://mil.in.ua/intervyu-z-komandyrom-artyleriyskoho-kateru-kremenchuk/
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Мокряк в лефортово баланду кушает. Скоро поедет на лесоповал. А потом наверное депутатом станет
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Удачного похода!
До сих пор вспоминаю свои парусные практики ))
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Один з тих хлопців з Шепетівки він зараз в Одессі шишка якась там дали житло йому, робота є. МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ
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