 У Раді збирають підписи за відставку Луценка

Про це народний депутат Єгор Соболєв заявив у коментарі УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібно 150 народних депутатів, щоб парламент розглянув недовіру Генеральному прокурору і почав таке голосування. Вже підписалися 60 осіб", - повідомив Соболєв.
Підписи за відставку Луценка з посади Генпрокурора збирають за двома ініціативами. Автор другої - народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко. Він оголосив про збір підписів 26 квітня. Ігор Луценко незадоволений тим, що Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка не розслідувала злочини високопоставлених чиновників часів Януковича.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку із займаної посади.
крушить надо сейчас и всё !!!
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем ...
А так они сейчас все рванут в парламент и неприкосновенность не уберут
Так не бывает.
Ноль как не умножай - остаётся нулём.
Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
десяток ?
Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
https://ukranews.com/news/607524-borec-s-korrupciei-igor-lucenko-uznal-insaiderskuyu-informaciyu-i-vovremya-vyvel-dengi-iz-banka
Обязательно !!!
Там помощь нехилая будет
на выборах не справились, а зчаз справитесь ?
Зараз спокутую гріх.
Вот зарплату своим рабочим пересмотрел и они наконец-то увидели, что хуже есть куда )))
АХАХАХАХАХАХ.
даже такой мелкий, как у меня.
Или ты думало, что всё население Украины - это бюджетники и боты минстеця ?
кстати, ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ
или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
Сколько вам там Пригожин сейчас платит ?
Раньше по 11,80 руб за коммент было.
Подняли расценки ?
ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ
или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
может новый президент такое предложит?
Вопросы к прокуратуре Одесской области и жене прокурора
INFORMER.OD.UA 15.05.2019ОДЕССА
Прокуратура Одесской области отказалась пояснить, как жена прокурора приватизировала квартиру за 230 тысяч долларов, - сообщает сайт Избирком.
В прокуратуре формально заявили, что являются ненадлежащим распорядителем информации. При этом в органе приватизации - департаменте городского хозяйства Одесского горсовета - на запрос о предоставлении копии документов по приватизации, в свою очередь, заявили, что не понимают, о чем идет речь.
Такую информацию предоставили на запросы журналиста.
По данным реестра вещных прав на недвижимое имущество, 12 февраля 2019 года жена прокурора Одесской области Олега Жученко - Ольга Жученко стала собственницей квартиры внушительных размеров в ЖК «Бельэтаж», построенном строительной компанией «Будовой».
Квартира площадью 153,8 кв. метров перед тем, как стать собственностью Ольги Жученко, принадлежала одесской громаде в лице Одесского горсовета.
26 февраля 2018 года департамент городского хозяйства Одесского горсовета распорядился о приватизации данной квартиры в пользу Ольги Жученко.
Ее рыночная цена без ремонта составляет порядка 230 тысяч долларов США. Поскольку ни в мэрии, ни в прокуратуре журналисту не удалось получить какую-либо дополнительную информацию, все детали приватизации, в том числе, на каком основании городские власти передали в собственность жены прокуроры столь дорогостоящую квартиру, остаются загадкой.
Стоит отметить, что у Олега и Ольги Жученко уже есть в собственности одна квартира площадью 97,1 кв. метров в Одессе, а также они снимают в аренду квартиру площадью 160,6 кв. метров.
В налоговой декларации за 2017 год прокурор Одесской области Олег Жученко также указывал, что пользуется служебной квартирой все в том же ЖК «Бельэтаж» площадью 93,6 кв. метров. За 2018 год он уже ее не декларировал.
Напомним, что прокуратура Одесской области получила от строительных компаний «Будова» и «Стикон» 96 квартир минимум на 4 млн долларов США с 2016 по 2018 год. Из них сотрудники прокуратуры почти сразу приватизировали 40 квартир. Список получивших служебное жилье в пользование прокуратура Одесской области отказалась предоставлять журналисту, хотя эта информация является публичной, так как речь идет о собственности территориальной громады.
Якраз до жовтня зберуть, але підписи це не відставка, підписи це тільки винесення питання!