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Все про:ВР (4727) Луценко (2347) відставка (456) підписи (13) Соболєв Єгор (222) Луценко Ігор (115)

 У Раді збирають підписи за відставку Луценка

Народні депутати збирають підписи за те, щоб відправити у відставку Генерального прокурора Юрія Луценка. Щоб винести це питання на голосування, потрібно набрати як мінімум 150 голосів. Поки зібрано 60.

Про це народний депутат Єгор Соболєв заявив у коментарі УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно 150 народних депутатів, щоб парламент розглянув недовіру Генеральному прокурору і почав таке голосування. Вже підписалися 60 осіб", - повідомив Соболєв.

Підписи за відставку Луценка з посади Генпрокурора збирають за двома ініціативами. Автор другої - народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко. Він оголосив про збір підписів 26 квітня. Ігор Луценко незадоволений тим, що Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка не розслідувала злочини високопоставлених чиновників часів Януковича.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку із займаної посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічався з Луценком щодо питань "передачі справ", - прес-служба новообраного президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127047
 
   
 Топ коментарі
 
вопрос спорный в свете последних событий.

Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
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И Весна.ру тоже

Обязательно !!!

Там помощь нехилая будет
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панимаишь ли, умалишённый, Луценко не надо искать 226 голосов, чтобы остаться.

Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
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Зачем сейчас отставка? Тогда луцик попадет в новый парламент. Надо наоборот. Сначала новый парламент. Потом вопрос к генпрокурору о проделанной работе
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аполитически рассуждаете.

крушить надо сейчас и всё !!!

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем ...
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Бо дурни. За все надо отвечать . И Генпрокурор должен отвечать перед обновленным парламентом
А так они сейчас все рванут в парламент и неприкосновенность не уберут
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Кто был ничем тот станет всем?
Так не бывает.
Ноль как не умножай - остаётся нулём.
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вопрос спорный в свете последних событий.

Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
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Як вижити без такого нужняка злодійкуватим депутанам?
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и сколько коллекционеров подписей уже есть ?

десяток ?
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Якщо знайшлося 24% обіжєнних розумом і долею, що голосували за баригу, то напевно знайдеться 5% таких самих, що проголосують і за меншого негідника - Луценка.
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панимаишь ли, умалишённый, Луценко не надо искать 226 голосов, чтобы остаться.

Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
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Луценко-хороший собирает подписи против Луценко-паганого
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Борец с коррупцией Игорь Луценко узнал инсайдерскую информацию и вовремя вывел деньги из банка "Киевская Русь"

https://ukranews.com/news/607524-borec-s-korrupciei-igor-lucenko-uznal-insaiderskuyu-informaciyu-i-vovremya-vyvel-dengi-iz-banka
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И Весна.ру тоже

Обязательно !!!

Там помощь нехилая будет
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та ладно ))))

на выборах не справились, а зчаз справитесь ?
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ну я же еще до выборов говорил в том числе и тебе , что вам писец,а ты браво пел обратное , так кто из нас Рабинович? Доп**делись голуби чоколадокрылые
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я и не спорю, что переоценил умственные способности населения этой территории.

Зараз спокутую гріх.

Вот зарплату своим рабочим пересмотрел и они наконец-то увидели, что хуже есть куда )))
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ОЙ, ПЛЯТЬ, ОЛИГАРХ РОДИМЫЙ, ВЛАДЕЛЕЦ ОГРОМНЕЙШЕГО БИЗНЕСА НАРИСОВАЛСЯ. ЗАРПЛАТКИ ОН "СВОИМ РАБОЧИМ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ".
АХАХАХАХАХАХ.


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прикинь, в Украине есть какой-никакой бизнес,
даже такой мелкий, как у меня.

Или ты думало, что всё население Украины - это бюджетники и боты минстеця ?
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так поработал уже сегодня

кстати, ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ

или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?

Сколько вам там Пригожин сейчас платит ?

Раньше по 11,80 руб за коммент было.

Подняли расценки ?
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В ЗАПОРОЖЬЕ, ГДЕ Я СИЖУ, ПРИГОЖИН НИЧО НЕ ПЛАТИТ. НО ТЫ, ОЛИГАРХ, СПРОСИ - ТВОЙ ЖЕ БОСС (С ПЕТЬКОЙ НА ПАРУ В КОНЦЕССИЮ РАБОВ КЛАВИАТУРНЫХ ДЕРЖИТ) У Раді збирають підписи за відставку Луценка - Цензор.НЕТ 3622
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возвращаемся к заданному выше вопросу :

ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ

или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
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кстати, за что ты сидишь в Запорожье ?
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.
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я бы тоже поставил подпись, жаль не могу - не депутат. А вот была бы петиция - 100 000 голосов набирает и на голосование в зраду.
может новый президент такое предложит?
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з югіком і його відьмою 3 тисячіліття а також з пецею і мариною треба вчинити як з мусоліні або чаушеску вони на це заслуговують
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А в это время служители закона - воруют.




Вопросы к прокуратуре Одесской области и жене прокурора
INFORMER.OD.UA 15.05.2019ОДЕССА

Прокуратура Одесской области отказалась пояснить, как жена прокурора приватизировала квартиру за 230 тысяч долларов, - сообщает сайт Избирком.
В прокуратуре формально заявили, что являются ненадлежащим распорядителем информации. При этом в органе приватизации - департаменте городского хозяйства Одесского горсовета - на запрос о предоставлении копии документов по приватизации, в свою очередь, заявили, что не понимают, о чем идет речь.
Такую информацию предоставили на запросы журналиста.
По данным реестра вещных прав на недвижимое имущество, 12 февраля 2019 года жена прокурора Одесской области Олега Жученко - Ольга Жученко стала собственницей квартиры внушительных размеров в ЖК «Бельэтаж», построенном строительной компанией «Будовой».
Квартира площадью 153,8 кв. метров перед тем, как стать собственностью Ольги Жученко, принадлежала одесской громаде в лице Одесского горсовета.
26 февраля 2018 года департамент городского хозяйства Одесского горсовета распорядился о приватизации данной квартиры в пользу Ольги Жученко.
Ее рыночная цена без ремонта составляет порядка 230 тысяч долларов США. Поскольку ни в мэрии, ни в прокуратуре журналисту не удалось получить какую-либо дополнительную информацию, все детали приватизации, в том числе, на каком основании городские власти передали в собственность жены прокуроры столь дорогостоящую квартиру, остаются загадкой.
Стоит отметить, что у Олега и Ольги Жученко уже есть в собственности одна квартира площадью 97,1 кв. метров в Одессе, а также они снимают в аренду квартиру площадью 160,6 кв. метров.
В налоговой декларации за 2017 год прокурор Одесской области Олег Жученко также указывал, что пользуется служебной квартирой все в том же ЖК «Бельэтаж» площадью 93,6 кв. метров. За 2018 год он уже ее не декларировал.
Напомним, что прокуратура Одесской области получила от строительных компаний «Будова» и «Стикон» 96 квартир минимум на 4 млн долларов США с 2016 по 2018 год. Из них сотрудники прокуратуры почти сразу приватизировали 40 квартир. Список получивших служебное жилье в пользование прокуратура Одесской области отказалась предоставлять журналисту, хотя эта информация является публичной, так как речь идет о собственности территориальной громады.
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Надо собирать не за отставку, а за посадку.
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Подивишся на цей дурдом, і тошно робиться, ділять всі і все, а результата ноль.
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Ну да, ну да!!!
Якраз до жовтня зберуть, але підписи це не відставка, підписи це тільки винесення питання!
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Надо ему фамильный девиз вручить "Главное не ловить мышей."
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их уже собирают 2 мес. если бы они реально были то их собрали бы за день
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подождите, а разве додик луцик сам не подал какое то время назад на увольнение, ведь рада не согласовала, что плохого сделал он за этот промежуток времени?
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Прокурор у нас вообще "оригинальный"-с одной "ходкой",без юридического образования,вдобавок умеющий плести хитрые политические интриги- от которых даже США в "ах_е"...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раді збирають підписи за відставку Луценка
 
 
 
 
 
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