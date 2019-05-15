 У Раді збирають підписи за відставку Луценка

Про це народний депутат Єгор Соболєв заявив у коментарі УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно 150 народних депутатів, щоб парламент розглянув недовіру Генеральному прокурору і почав таке голосування. Вже підписалися 60 осіб", - повідомив Соболєв.

Підписи за відставку Луценка з посади Генпрокурора збирають за двома ініціативами. Автор другої - народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко. Він оголосив про збір підписів 26 квітня. Ігор Луценко незадоволений тим, що Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка не розслідувала злочини високопоставлених чиновників часів Януковича.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку із займаної посади.

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