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 Політика України, Суспільство
  2015  3
Все про:суд (5110) Козьяков (66) ВККСУ (308) Щотка (35)

 Суд позбавив повноважень главу ВККС Козьякова і члена комісії Щотку

Окружний адміністративний суд Києва вирішив позбавити повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова і члена ВККС Станіслава Щотку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті суду

Зазначається, що Окружний адмінсуд розглянув заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Олександра Кротюка, і прийняв рішення їх задовольнити.

Суд заборонив Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який виконуватиме обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

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Остапця 6 травня було призначено членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що у Козьякова і Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади в 2014 році. Водночас, у момент їхнього призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - шість років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127046
 
 
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Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова и члена комисси Щотку

окружной админсуд киева - самый "крутой" суд)))этим судьишкам ,даже,законы не писаны)
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В данном случае надо бы подать в ОАСК заявление о разъяснении определения суда.

С момента подачи заявления данное определение можно не исполнять (ч.4 ст.254 КАС Украины).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд позбавив повноважень главу ВККС Козьякова і члена комісії Щотку
 
 
 
 
 
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