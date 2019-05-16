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 Волонтер Лазебник збирає кошти на поїздку до Києва дітей із Мар'їнської школи, яка постраждала від бойових дій

Волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Київська) організовує відпочинок для дітей Мар'їнки в Києві.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Київська).

Волонтер Лазебник збирає кошти на поїздку до Києва дітей із Марїнської школи, яка постраждала від бойових дій 01

"Отримавши листа від директора Мар'янської школи (лист додаю нижче), я давно хотіла здійснити свою мрію і вирішила, що разом із вами я зможу її реалізувати. Хоча б на 4 дні вирвати з лап страшних воєнних буднів дітей, які постійно живуть у стресі і вже не пам'ятають, як це можна спати в тиші, коли не стріляють, коли не потрібно ховатися в укриття. Вони часто сидять без світла, без опалення, давним-давно без газу і без гарячої води. Без всіх тих зручностей, що ми маємо у мирних містах.

З 6 по 10 червня 2019 року я хочу організувати поїздку для цих 100-130 дітей у наш мирний Київ, щоб вони побачили і відчули, що вони не кинуті нами, що вони частина нас, щоб розслабилися і отримали приємні емоції від екскурсій, цікавих концертів, відвідування цирку і т.д. Прошу вас допомогти мені в цій організації. Адже не кожен батько цих дітей (якщо вони є) зможе оплатити навіть дорогу до Києва. Там немає роботи, на жаль, і немає більшості можливостей, як у нас. Моїм першим побажанням було, щоб насамперед, можна було привезти якомога більше дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та дітей із найбільш малозабезпечених сімей.

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Я розписала програму до дрібниць. Потрібна матеріальна допомога - оплатити їхнє проживання та харчування. (Зі сніданком і вечерею на 100 діток - 70.000 грн). Величезне спасибі вже хочу висловити керівництву та колективу Національної Поліції, які завжди приходять на допомогу і цього разу вони теж безкоштовно нададуть на всі дні перебування дітей автобуси для перевезення їх по Києву і в Аквапарк Броварів.

На завершення цього туру 9 червня, робимо захід, приурочений до Дня захисту дітей. На ньому буде близько 500 моїх підопічних дітей, включаючи, звичайно ж і цих діток із Мар'їнки. Концерт відбуватиметься в колонній залі КМДА і всі охочі можуть прийти подивитися, поспілкуватися з дітьми. Сидячих місць не обіцяю, але ви можете в будь-який час зателефонувати мені та обговорити присутність і будь-яку іншу допомогу", - написала вона.

Вже є домовленість з "Укрзалізницею" про надання дітям квитків безкоштовно. Також волонтер просить допомогти всіх небайдужих.

Контактний телефон Лазебник 063-157-49-31.

Картка Приватбанку:

Лазебник Оксана Петрівна 5363 5423 0543 0416.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127042
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно, неужели такой специалист не может ничего... кхе-кхе, хорошего присоветовать.
Ради возвращения дочери, похищенной бывшим мужем, Левченко подала жалобу в САП на коррупционные действия судей, - волонтер Лазебник - Цензор.НЕТ 2291
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Позвольте что она могла советовать министру инфраструктуры?
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Она ещё и в Министерстве социальной политики советница, и крестиком, и на машинке тоже...
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Святая женщина, а спала с мерзавцами.. Ради возвращения дочери, похищенной бывшим мужем, Левченко подала жалобу в САП на коррупционные действия судей, - волонтер Лазебник - Цензор.НЕТ 789
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Позвольте что она могла советовать министру инфраструктуры?
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Эта советница еще и зарплату за счет налогоплательщиков получает,
На Дееву чем то похожа... У Каждого министра своя Деева!...
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Да ладно, неужели такой специалист не может ничего... кхе-кхе, хорошего присоветовать.
Ради возвращения дочери, похищенной бывшим мужем, Левченко подала жалобу в САП на коррупционные действия судей, - волонтер Лазебник - Цензор.НЕТ 2291
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Она ещё и в Министерстве социальной политики советница, и крестиком, и на машинке тоже...
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для одних вот таких - все - для остальных - закон - я против
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А где же "Защита прав отцов"?! Или это страна двойных стандартов?! Ради возвращения дочери, похищенной бывшим мужем, Левченко подала жалобу в САП на коррупционные действия судей, - волонтер Лазебник - Цензор.НЕТ 8831
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А дети Донбасса в европарламенте нах никому не нужны.
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Цим би мала опікуватись держава. Я не розумію у чому проблема. Влітку школи пустують, що заважає у них приймати дітей зі сходу???
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВолонтер Лазебник збирає кошти на поїздку до Києва дітей із Мар'їнської школи, яка постраждала від бойових дій
 
 
 
 
 
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