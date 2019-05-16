 Волонтер Лазебник збирає кошти на поїздку до Києва дітей із Мар'їнської школи, яка постраждала від бойових дій

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Київська).

"Отримавши листа від директора Мар'янської школи (лист додаю нижче), я давно хотіла здійснити свою мрію і вирішила, що разом із вами я зможу її реалізувати. Хоча б на 4 дні вирвати з лап страшних воєнних буднів дітей, які постійно живуть у стресі і вже не пам'ятають, як це можна спати в тиші, коли не стріляють, коли не потрібно ховатися в укриття. Вони часто сидять без світла, без опалення, давним-давно без газу і без гарячої води. Без всіх тих зручностей, що ми маємо у мирних містах.

З 6 по 10 червня 2019 року я хочу організувати поїздку для цих 100-130 дітей у наш мирний Київ, щоб вони побачили і відчули, що вони не кинуті нами, що вони частина нас, щоб розслабилися і отримали приємні емоції від екскурсій, цікавих концертів, відвідування цирку і т.д. Прошу вас допомогти мені в цій організації. Адже не кожен батько цих дітей (якщо вони є) зможе оплатити навіть дорогу до Києва. Там немає роботи, на жаль, і немає більшості можливостей, як у нас. Моїм першим побажанням було, щоб насамперед, можна було привезти якомога більше дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та дітей із найбільш малозабезпечених сімей.

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Я розписала програму до дрібниць. Потрібна матеріальна допомога - оплатити їхнє проживання та харчування. (Зі сніданком і вечерею на 100 діток - 70.000 грн). Величезне спасибі вже хочу висловити керівництву та колективу Національної Поліції, які завжди приходять на допомогу і цього разу вони теж безкоштовно нададуть на всі дні перебування дітей автобуси для перевезення їх по Києву і в Аквапарк Броварів.

На завершення цього туру 9 червня, робимо захід, приурочений до Дня захисту дітей. На ньому буде близько 500 моїх підопічних дітей, включаючи, звичайно ж і цих діток із Мар'їнки. Концерт відбуватиметься в колонній залі КМДА і всі охочі можуть прийти подивитися, поспілкуватися з дітьми. Сидячих місць не обіцяю, але ви можете в будь-який час зателефонувати мені та обговорити присутність і будь-яку іншу допомогу", - написала вона.

Вже є домовленість з "Укрзалізницею" про надання дітям квитків безкоштовно. Також волонтер просить допомогти всіх небайдужих.

Контактний телефон Лазебник 063-157-49-31.

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Лазебник Оксана Петрівна 5363 5423 0543 0416.