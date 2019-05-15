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 Суспільство
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Все про:Харків (1337) волонтери (477) активіст (195)

 Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу

Активісти відмовилися переносити волонтерський намет "Все для перемоги" з площі Свободи в центрі міста на розташовану в Слобідському районі площу Захисників України.

Про це заявив лідер громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" Антон Сосницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми відмовляємося переносити намет "Все для перемоги" з центральної площі Свободи на площу Захисників України, розташовану в Слобідському районі міста. Намет у 2014 році було встановлено ​​на ключовому місці. Тоді проросійські сили звідси двічі штурмували будівлю Харківської ОДА і двічі намагалися перетворити регіон в "ХНР". Тому ми нікуди не підемо", - зазначив Сосницький.

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За його словами, міська влада погрожує судом організаторам намету як своєрідного постійного пікету. "До суду готові, не боїмося", - заявив Сосницький.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи у Харкові з часів Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету у різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Він також є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес.

11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

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12 травня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

Народний депутат Ірина Геращенко пообіцяла найближчим часом провести в наметі депутатський прийом.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127041
 
   
 Топ коментарі
 
Шо за проблема ? Привезите елку и повесьте туда мэра. И все заткнуться 😀😀😀
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То, шо Гепа підтримував Петю - це питання до Гепи, а не до Петі.

Зараз Гепа підтримує Зелю
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Шо за проблема ? Привезите елку и повесьте туда мэра. И все заткнуться 😀😀😀
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Це Гепа підтримував Пєтю на виборах, а чи підтримує Пєтя Гепу по питанні зносу палаток?
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То, шо Гепа підтримував Петю - це питання до Гепи, а не до Петі.

Зараз Гепа підтримує Зелю
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Соевый, гепа сказал тебе или ртом серанул?
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лично мне он ничего не говорил,

а что он тебе серанул ртом, про то мне неведомо.

это решай с ним сам
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Кого только гепа не поздравлял и петю тоже.
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но поздравление пети ты почему-то поместил в рамочку, а остальных поздравлений гепы почему-то не замечаешь
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ото теперь "заживём"...всё переносить придётся...палатки,проспекты,памятники,границы... Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 4537
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Правільно, ібо нех. Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь - Цензор.НЕТ 5188
А міську владу треба по тихому в каналізацію спустити, або як тут пропонують ялинку прикрасити. Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь - Цензор.НЕТ 1430
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ватные избиратели Харькова считают иначе
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Не совсем, я из Харькова, никогда за кернеса не голосовала, а в палатку приносила помощь для армии
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Полиция насчитала 300 человек, сами активисты 500 у цензора уже около 1000. Вот такая математика
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Знакомый из Харькова попросил пронализировать сюжет 1+1 про палатку. К удивлению сюжет сдержанный, особенно для эмоциональных плюсов. Коломойский похоже дистанцировался от конфликта, сюжет нейтральный показали палатку и активистов, но попутно показали что реально прорвало трубу рядом, и ни разу не упомянули фамилию Кернеса. Все виноваты кроме Кернеса. Непотопляемый выродок.
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Є ще порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила; ще не гнуться козаки! Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 5862
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А тем временем.
Зачем России применять силу, если в нашем межвыборном периоде все для них складывается как нельзя лучше? Потому ставка, скорее всего, будет сделана на дестабилизацию ситуации в первую очередь регионах, где население наиболее дезориентировано российской пропагандой. На президентских выборах эта часть украинского населения была достаточно хорошо мобилизована именно на нарративах из российской концепции «мягкой силы» - референдум, федерализация, «адиннарод»…

Сейчас затравочка в виде паспортов РФ для граждан Украины не только из ОРДЛО или оккупированного Крыма уже вкинута. Лидер венгерского «*******» уже успел отработать свою ставку в Закарпатье. То есть такая себе «русская весна 2.0», плюс автономия украинских венгров. Это, естественно, идеальная ситуация для российских спецслужб, для реализации гибридных сценариев. От радикального, по созданию новых «народных республик», до достаточно мирного, по проведению в парламент пророссийского большинства с последующим урезанием президентских полномочий.

И здесь все можно будет получить на «блюдечке с голубой каемочкой»: автономия Донбасса, признание Крыма российским, отмена санкций для РФ.

Хуже не будет,@
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Знести її та й по тому...................
Остогидли вже всі ці "ахтивісти".
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кацапа, тебе забули спитати, паняй на масковію гризти ягель...
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поц-ты хоорошо подумал прежде чем "звиздеть"...? Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 3073
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Молодці актівна громада!!! а те мурло гепа та ко. поїдуть мабуть скоро за поребрик, чи то на передову!! смерть ворогам України!!!!
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поддерживаю...надо военным этот вопрос поднять...1 БТР там запарковать-и хай "коммунальники" попробуют рыпнуться...
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Сколько мрази сейчас повылазило, шустер приехал, я услышала его интервью на 112, чуть не стошнило.
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Наступник крок ритгів, це надіти сорочки комунальників і з представниками виконавчої служби все прибрати, або другий варіант - наспасти вночі і спалити. Окуни рашистів не забувають, як досягти своєї мети!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАктивісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу
 
 
 
 
 
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