 Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу

Про це заявив лідер громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" Антон Сосницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми відмовляємося переносити намет "Все для перемоги" з центральної площі Свободи на площу Захисників України, розташовану в Слобідському районі міста. Намет у 2014 році було встановлено ​​на ключовому місці. Тоді проросійські сили звідси двічі штурмували будівлю Харківської ОДА і двічі намагалися перетворити регіон в "ХНР". Тому ми нікуди не підемо", - зазначив Сосницький.

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За його словами, міська влада погрожує судом організаторам намету як своєрідного постійного пікету. "До суду готові, не боїмося", - заявив Сосницький.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи у Харкові з часів Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету у різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Він також є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес.

11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

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12 травня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

Народний депутат Ірина Геращенко пообіцяла найближчим часом провести в наметі депутатський прийом.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.