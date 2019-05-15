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 Політика України
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Все про:Росія (17075) США (5004) політв'язні (906) Балух Володимир (225)

 Його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі, - американські дипломати закликають РФ терміново надати медичну допомогу політв'язню Балуху

Посольство США в Україні закликає Росію надати кримському активісту, політв'язню Володимиру Балуху необхідну медичну допомогу.

Про це сказано в заяві дипломатів в акаунті в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Росію терміново надати необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор й утримують там лише на воді та хлібі", - йдеться в заяві.

Його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі, - американські дипломати закликають РФ терміново надати медичну допомогу політвязню Балуху 01

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127035
 
   
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Юридически невозможно. Это бельгийское акционерное частное предприятие. Там десятки тысяч акционеров, в том числе все российские банки.
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надьку тоже держали на воде и хлебе-вон какая кобыла выросла
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вот кремень мужик
дай Бог здоровья и скорейшего освобождения
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Гестаповцы рашисткие, придёт и ваш час.
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Половина украинцев сидят на воде и хлебе. Пусть американцы поставят в угол Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЙого помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі, - американські дипломати закликають РФ терміново надати медичну допомогу політв'язню Балуху
 
 
 
 
 
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