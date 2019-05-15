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 Київські новини
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 Київрада заборонила передачу комунального майна та землі компаніям зі статутним капіталом у РФ

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про заборону передачі комунального майна та землі юридичним особам зі статутним капіталом держави-агресора (РФ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київради, відповідне рішення підтримав 61 депутат на пленарному засіданні 15 травня.

Йдеться про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка держави-агресора становить більше 25 відсотків, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

"Таке рішення насправді назріло уже давно. Мало того, переконаний, що подібну заборону потрібно встановити на всеукраїнському рівні. Тому дуже вірю в те, що всі українські міста візьмуть приклад зі столиці, і приймуть аналогічні рішення", - прокоментував один з ініціаторів рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Він висловив надію на те, що це рішення Київради ляже в основу законопроекту, який на загальнонаціональному рівні заборонить продаж і передачу в оренду української землі і майна представникам країни-агресора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127033
 
   
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Не пррройшло і п'ять років..
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Шоб это Киквкнессет так реагировал, когда проезд вшестеро повышал
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а вдруг ахрессор придет и сам все возьмет безвозмездно?
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Ну, не всё, не всё. Только отсосиновики.
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І з Венесуели, Ірану, Сирії, Сербії, Казахстану, Бєлоруссії.
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Нарешті!
Всього четвертий рік, як Кличко мер, а вже сталося. І чому Віталіка Гальмом кличуть?
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