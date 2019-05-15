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 Депутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу "Русава-К", що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському

Депутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу "Русава-К", що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"У резонансній справі про рейдерське заволодіння агрокомплексом "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю Марку Паславському оголошено підозру депутату Київської облради В.Карлюку", - написав він.

Як повідомлялося, в квітні 2016 року прокуратура Київської області повідомила про підозру у вчиненні злочину й оголосила в міжнародний розшук колишнього учасника ТОВ "Русава-К", який підозрюється в незаконному заволодінні майном підприємства, засновником якого був загиблий в АТО доброволець, громадянин США українського походження Маркіян-Григорій Паславський (позивний Франко).

За інформацією прокуратури, після смерті Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ "Русава-К". Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

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Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ "Русава-К" виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

Марк Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Він був громадянином США українського походження, брав участь у Революції гідності та антитерористичній операції в складі добровольчого батальйону "Донбас".

Депутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу Русава-К, що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському 01

Марк Паславський

Депутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу Русава-К, що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127030
 
   
 Топ коментарі
 
Ні честі ні совісті, падлюка!
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Колишніх БППшників як і регіоналів не буває, якщо скурвилися, то це назавжди, в цих блоках партіях лише мотлох.
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Сцука,на передок,в качестве мишени.
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Ходят слухи, что Марк получил пулю в спину от гришина
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Крім Карлюка в операції по заволодінню майном Росави брали участь екс-донбасівці на чолі з Сємєном. Був створений фонд ім. Паславського ( це вже паплюження його памяті), якийц начеб-то і став власником підприємства. Крім екс-донбасівців в оборудці брали участь бютівці (Яворівський) та ін. Прикривали їх з МВС (Аваков)
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Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам.
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Ніякої різниці немає. Обидва українскі гниди
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И чего к челу пристали? Захватил... Он чего в депутаты пер? Вот именно, отрабатывать надо Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому - Цензор.НЕТ 1798
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Так он там был уже - говорят, он Паславского и подстрелил. Но это только слухи.
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Колишніх БППшників як і регіоналів не буває, якщо скурвилися, то це назавжди, в цих блоках партіях лише мотлох.
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Карлюка посадить с конфискацией до 3 го колена -- тварь
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"Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому" - 90% БПП = ПР одно и тоже, и вообще, почти вся креатура офшорного Пахана - это пятая колонна беса путлера, ворьё и шулера, как и их главарь, шоколадный Мародёр.
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Костя, Там не політика, там семенченко та яворівський керували.
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Відкрий ресєтр: власника фонду ім. Паславського. Це - ті хто захопив підприємство.
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Ни хера се Югик из штанов лезет, так и попу можно порвать !
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДепутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу "Русава-К", що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському
 
 
 
 
 
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