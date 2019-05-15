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 Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі депутата Чернігівської міської ради - голови постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР 01

За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою з депутатом вимагали 50 тис. доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Чернігова та подальше узгодження необхідних дозвільних документів. У разі ненадання коштів, підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України.

Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР 02

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Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР 03

Під час одержання першої частини хабара в розмірі 25 тис. доларів хабарників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР 04

Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного західу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаних посад. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127029
 
   
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а шо, нормульная схема строительства застойщик-мздоимщик, должна быть скидка. коли передача грошей происходила на мове
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......иноагурируется ..... и искоренит булавой гинетическую пандемию коррупции в Украине......
.......все чиновники станут честными и будут жить на одну зарплату.....
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДепутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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