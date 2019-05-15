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 Політика України
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Все про:Крим (6825) репресії (843) США (5004) кримські татари (1324)

 "Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою", - США закликає РФ негайно звільнити кримських татар, заарештованих в окупованому Криму

Посольство США в Україні закликає Росію негайно звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема, фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це йдеться в повідомленні посольства в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні продовженням політичного переслідування Росією 25 кримських татар, безпідставно затриманих 27 березня. Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх політичних ув'язнених", - заявили в посольстві.

Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою, - США закликає РФ негайно звільнити кримських татар, заарештованих в окупованому Криму 01

Також читайте: Україна звернеться до Ради Європи через нові обшуки російських окупантів у кримських татар, - Ар'єв

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 23 особи.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячікова, який після обшуків у Криму перебував у розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишили у в'язниці 24 кримських татар - фігурантів "справи" Хізб ут-Тахрір"

Заарештованим Ремзі Бекірову, Різе Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127028
 
 
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Та пошлють вас з вашими закликами.
До того ж путя ще і на зустріч з Трампом зупізниться.
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а прозрачность есть тока у пети в оффшоре, слепом
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так давно не чув--глубоку стурбованісь...
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Это кто, Маша призывает? Так она же уже не посол. Или еще посол?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою", - США закликає РФ негайно звільнити кримських татар, заарештованих в окупованому Криму
 
 
 
 
 
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