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 Політика України
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Все про:Пашинський (246) Укроборонпром (433)

 Ми бачимо відвертий саботаж ліквідації корупції "Укроборонпрому", - Пашинський

Верховна Рада має ухвалити закони, спрямовані на реформування "Укроборонпрому" аби зупинити всі розмови про корупцію на війні та в армії.

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський на засіданні комітету, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я шокований проходженням закону про реформування військово-промислового комплексу та системи державного оборонного замовлення. Вражений тим, що ми навіть не можемо включити до порядку даного закон про реформування "Укроборонпрому", — заявив Пашинський.

"Чому я говорю, що "Укроборонпром" це корупційний орган? Тому що єдиний господарюючий суб’єкт, який має над собою регулюючі функції — це просто нонсенс, у радянському союзі такого не було. Це усе одно, що дати обленерго встановлювати над собою тарифи", — пояснив нардеп.

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"У нас абсолютно радянська система обронного замовлення. Ми в закон вмонтували повністю дерективи від ЄС, повністю переписали блоками. У нас нема наразі конкурентних процедур у закритій частині — при прописали конкуруючі процедури. Ми шляхом змін і створення органу центральної виконавчої влади — про що ми проголосували в законі про національну безпеку — повністю реорганізуємо "Укроборонпром". У законі враховані всі зауваження та політичні заяви, зроблені останніми роками. І що ми бачимо? Люди, які найбільше про це говорили — не голосують. Що ж, виборці скоро дадуть оцінку цим політикам", — резюмував Сергій Пашинський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127026
 
 
 Топ коментарі
 
Не тем сейчас занимаетси плешивый. Не тем. Сухари суши, ворошиловский стрелок....
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пашинский - готовся на выход з пэдро разом
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Ха ха...а Пашинський там не щурячить ?
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цікаво, а як поживає такий собі виборець Хімікус?!)))

напевно він теж дасть оцінку)))
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Ха ха...а Пашинський там не щурячить ?
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Скажи, милый Пашинский, а через сколько дней можно побороть коррупцию?
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Ты же наверно спросил, если такой непримиримый борец с коррупцией.
Так за сколько дней с начала прихода к власти Саакашвили победили всю коррупцию?
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А Пагубий в курсе?
Он ведь Глава ВР, и ему подчиняются все структуры.
Так в чем вопрос.
Может в том,что руководство ВР легло под АП?
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_ВР представляет интересы олигархов. Исходя и этого факта, что вас удивляет и вызывает детские вопросы?
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Не тем сейчас занимаетси плешивый. Не тем. Сухари суши, ворошиловский стрелок....
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тільки після 5 років, це дюпутат став ярим противником корупції і чого б це?
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Саботаж - наслідок безкарності і безвідповідальності.
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Во всем этом потоке сознания есть одно здравое утверждение - избиратели скоро дадут оценку этим политикам
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Зато мы Видим как Генпрокурор Луценко обливает Укриину грязью, что бы остаться у кормушки.
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Бу-бу-бу!
А=а=а=а!!!
Я закон ничитал, но имею мнение шо он ниправильный!
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Вже старе владне корито черпає бортами, вже з нього втікають навіть пашинські - а липко-коричневий все ще запевняє всіх, що це не корито, а побудований ним атомний авіаносець.
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Підійдіть до першого ліпшого чоловіка і попросіть навскидку назвати три призвіща,що асоціюються з корупцією на війні...Отримаєте - Свинарчук,Порошенко,Пашинський...Але першим двом хоч вистарчає клепок мовчати...
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Заявил главный военный коррупционер страны.
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Замечательно.Сам до себе в оппозиции Ми бачимо відвертий саботаж ліквідації корупції "Укроборонпрому", - Пашинський - Цензор.НЕТ 1312
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Это плешивое чмо что то вякает про борьбу с корупцией ? !!!! Гнида - та тебе уже пора сухари сушить, за то что в человека стрелял, за то что пацанам на фронт минометы бракованые отправлял, за то что Житомирскую кондитерскую фабрику для Пороха отжимал, а ты плешивый думаешь что люди все забыли ???? Думаю мы тебе еще вспомним дела твои паршинские !!!
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а также коррупция ликвидации саботажа.
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какие твари..перед выборами обещали что разгонят оборонпром...но когда сели на потоки быстро об этом забыли...укроборонпром как организация ноль...это созданная структура чтобы доить заводы которые и так на ладан дышут...
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