 Школяр з Одеси дістав опіки 65% тіла під час розведення багаття на пікніку: дитина не вижила

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в опіковому центрі при міській клінічній лікарні №10.

Як розповіла керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів", який надає допомогу в лікуванні дітей, Катерина Ножевнікова, вчора помер 11-річний учень школи ім. Петра Столярського - Віктор Стоянов. Він отримав 9 травня опіки 65% поверхні тіла під час розведення багаття на пікніку.

За її словами, ситуацію ускладнило те, що на дитині був синтетичний одяг, який швидко загорівся. Батько дитини, який гасив вогонь, отримав сильні опіки обох рук і також був доставлений до реанімації. Для постраждалого хлопчика здали кров понад 90 донорів, однак лікарі не змогли врятувати життя дитини.

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"Не можна виїжджати на природу, де планується багаття, без вогнегасників. Батько хлопчика гасив його в прямому сенсі голими руками й сам зараз перебуває в опіковому відділенні з тяжкими опіками... Синтетичний одяг для дітей просто має бути заборонений. Або хоча б під синтетику має бути надіта бавовняна білизна. Це може врятувати життя...", - підкреслила Ножевнікова.

Як повідомив УНІАН директор згаданої вище школи Євген Лисюк, НП сталася, коли люди готували шашлики. Поруч були ще діти, зокрема, брат потерпілого. За словами Лисюка, школа до пікніка ніякого стосунку не має. "Ми робили, що могли для порятунку хлопчика... На жаль, сталася трагедія", - сказав директор навчального закладу.