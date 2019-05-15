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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) США (5004) Клімкін (1382) Пенс (60)

 Віце-президент США Майк Пенс можливо приїде на інавгурацію Зеленського, - Клімкін

На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського можливо приїде віце-президента США Майк Пенс.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюється присутність високопоставлених гостей. Можу підтвердити, що віце-президент США - це одна з опцій", - сказав Клімкін.

При цьому він додав, що можливість присутності Пенса також залежатиме від його графіка - "від присутності в Європі".

"Як тільки буде визначена точна дата інавгурації, тоді і зможемо говорити про присутність тих чи інших гостей", - сказав міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127021
 
   
 Топ коментарі
 
Було би непогано.
Все ж таки для України це добре.
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нет точной даты
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
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чтобы такие мудаки как ты сидели на диване, а не прятались по подвалам от паРашинских "градов"
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чтобы такие мудаки как ты сидели на диване, а не прятались по подвалам от паРашинских "градов"
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Було би непогано.
Все ж таки для України це добре.
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ЗЕ должен пригласить из Словакии Чапутову и Киску на Инагурацию
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нет точной даты
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
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А ДОДОН. Главный вопрос приедет ли додон и его московский хозяин.
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Идея! Мародёры должны назначить инаугурацию нового президента утром, и на вечер того же дня! Чтобы никто не приехал! А потом по всем принадлежащих им СМИ полгода верещать, что "никто даже не приехал"!
Как вам такая идея?
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Сколько шума вокруг инаугурации.. Да отошлите клоуну булаву по почте и все дела.
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А в качестве репитиции мы отошлем Леопольда Пупкина. По почте. До востребования...)
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Последняя гастроль шапито "Рошен" приближается!
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А нащо приїздити, коли можна онлайн?!
Чую, що булаву вові передадуть через інстаграм, а інавгорувати його будуть по скайпу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВіце-президент США Майк Пенс можливо приїде на інавгурацію Зеленського, - Клімкін
 
 
 
 
 
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