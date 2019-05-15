 Віце-президент США Майк Пенс можливо приїде на інавгурацію Зеленського, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюється присутність високопоставлених гостей. Можу підтвердити, що віце-президент США - це одна з опцій", - сказав Клімкін.

При цьому він додав, що можливість присутності Пенса також залежатиме від його графіка - "від присутності в Європі".

"Як тільки буде визначена точна дата інавгурації, тоді і зможемо говорити про присутність тих чи інших гостей", - сказав міністр.

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