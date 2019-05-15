 Віце-президент США Майк Пенс можливо приїде на інавгурацію Зеленського, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорюється присутність високопоставлених гостей. Можу підтвердити, що віце-президент США - це одна з опцій", - сказав Клімкін.
При цьому він додав, що можливість присутності Пенса також залежатиме від його графіка - "від присутності в Європі".
"Як тільки буде визначена точна дата інавгурації, тоді і зможемо говорити про присутність тих чи інших гостей", - сказав міністр.
Все ж таки для України це добре.
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
Как вам такая идея?
Чую, що булаву вові передадуть через інстаграм, а інавгорувати його будуть по скайпу.