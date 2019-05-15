 Уряд більш ніж удвічі підвищив стипендії Президента і Кабміну для молодих вчених, - Гриневич

Відповідну постанову було ухвалено сьогодні, 15 травня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Так, розмір стипендії Президента для молодих науковців збільшиться з 2305,2 гривень на місяць до 6021 грн, а розмір стипендії КМУ – з 1921 грн на місяць до 4014 гривень. Кожна із цих стипендій призначається на 2 роки.

"Щорічно Президент та Уряд надають ці стипендії найталановитішим молодим вченим, щоб підтримати їх, мотивувати до подальшого розвитку. Однак останніми роками склалася ситуація, що розмір саме цих стипендій був найменшим серед усіх премій та стипендій для молодих вчених в Україні. Звісно, нам треба було змінити цю ситуацію, і цього року ми знайшли в бюджеті необхідні кошти, щоб більш ніж удвічі підняти ці виплати. І дуже важливо, що це підвищення буде не в кінці року, а вже з 1 липня", – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона також нагадала, що в рік в Україні призначають 300 стипендій Президента України та 320 стипендії КМУ.