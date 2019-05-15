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Все про:наука (143) стипендії (76) учені (68) Гриневич (316)

 Уряд більш ніж удвічі підвищив стипендії Президента і Кабміну для молодих вчених, - Гриневич

З 1 липня 2019 року розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених зросте більш ніж удвічі.

Відповідну постанову було ухвалено сьогодні, 15 травня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Уряд більш ніж удвічі підвищив стипендії Президента і Кабміну для молодих вчених, - Гриневич 01

Так, розмір стипендії Президента для молодих науковців збільшиться з 2305,2 гривень на місяць до 6021 грн, а розмір стипендії КМУ – з 1921 грн на місяць до 4014 гривень. Кожна із цих стипендій призначається на 2 роки.

"Щорічно Президент та Уряд надають ці стипендії найталановитішим молодим вченим, щоб підтримати їх, мотивувати до подальшого розвитку. Однак останніми роками склалася ситуація, що розмір саме цих стипендій був найменшим серед усіх премій та стипендій для молодих вчених в Україні. Звісно, нам треба було змінити цю ситуацію, і цього року ми знайшли в бюджеті необхідні кошти, щоб більш ніж удвічі підняти ці виплати. І дуже важливо, що це підвищення буде не в кінці року, а вже з 1 липня", – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона також нагадала, що в рік в Україні призначають 300 стипендій Президента України та 320 стипендії КМУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127020
 
   
 Топ коментарі
 
Оно и правильно - перед уходом порошенко начал повышать все что можно - все равно ж не ему платить теперь это .Как то это по благароднаму
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мізерні суми...але цілковито виправдані, бо навряд молоді вчені лишаться в Україні
навіщо годувати...
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соєві відчувають свій канец..

ці гроші вже давно були заплановані і зібрані,
але не потрапляли до призначення тому,
що пилялися "по дорозі"..
зараз соєві вже не можуть їх "пиляти" і новій команді
не хочуть залишати.

так само і з підвищенням на 5тис доплати військовим..

це скільки бабла петя і грося п$$ли у віськових
з початку року !!
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цікаво, коли цю гриневич звільнять з посади та знимуть наукові регалії за здерту на 80% дисертацію?
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Оно и правильно - перед уходом порошенко начал повышать все что можно - все равно ж не ему платить теперь это .Как то это по благароднаму
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Раньше вас зебилов бюджет не волновал!
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Никогда с Гриневич не синмут научніе регалии. Они же дети...
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Повысили хорошо ,но где все последние разбазаривание денег в бюджете ? Соя под видом правильных дел решила на 0 опустошить казну создавая на будущее проблемы Зе по выплатам которые начал Петрик ?
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Раньше все зебилы были уверены, что бюджета хватит на всё, если влада преретане красти! Так чем же вы недовольны?
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Наверное, стипендию президента противно получать. Но это пока...
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мізерні суми...але цілковито виправдані, бо навряд молоді вчені лишаться в Україні
навіщо годувати...
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соєві відчувають свій канец..

ці гроші вже давно були заплановані і зібрані,
але не потрапляли до призначення тому,
що пилялися "по дорозі"..
зараз соєві вже не можуть їх "пиляти" і новій команді
не хочуть залишати.

так само і з підвищенням на 5тис доплати військовим..

це скільки бабла петя і грося п$$ли у віськових
з початку року !!
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І нехай тільки команда КоЗе тільки простягне свої зелені ручонки або язик до цих стипендій. Україну дозволено тільки покращувати.
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Підвищив стипендії - то добре. А на "Укрпошті" в областях як були, так і залишаються самі жебрачі в Укрїні зарплати !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУряд більш ніж удвічі підвищив стипендії Президента і Кабміну для молодих вчених, - Гриневич
 
 
 
 
 
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