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Все про:Кабмін (2837) звільнення (516) Кривицький (10) Саєнко (43) Бамбізов (12)

 Кабмін звільнив двох в.о. заступника голови ДФС Бамбізова і Кривицького

Кабінет міністрів звільнив виконувачів обов'язків заступників голови Державної фіскальної служби (ДФС) Віктора Кривицького і Євгена Бамбізова.

"Звільнили Кривицького і Бамбізова", - сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає Цензор.НЕТ.

В. Кривиць відповідав в ГФС за митний напрям, Є.Бамбізов - за податковий. Кабмін призначив їх у липні 2018 року.

До призначення Є.Бамбізов очолював Офіс великих платників податків, В.Кривицький - Волинську митницю ДФС. В.Кривицький також був серед претендентів у конкурсі на заміщення посади голови Державної митної служби, проте його відсіяли на одному з його етапів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127018
 
 
 Топ коментарі
 
Рехформа, нє? Люстрація,нє?
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Эти два мавра тоже сделали свое дело и могут идти на покой. Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 6360
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Эти два мавра тоже сделали свое дело и могут идти на покой.
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кривицького панатно, а бамбізова за шо? Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 2414
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Бамбизов засиделся вообще-то. Кореш Насирова, он его протаскивал.
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Какие щирореформаторские ряхи Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 9174
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ага, уволили в связи с переводом на новую должность
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін звільнив двох в.о. заступника голови ДФС Бамбізова і Кривицького
 
 
 
 
 
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