 Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік

Про це Анатолій Матіос сказав журналістам у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Матіоса, він не зустрічався із Зеленським ні до, ні після виборів президента.

"Я після виборів і в процесі передвиборчої кампанії його не бачив. Буде виклик ним військового прокурора як верховним головнокомандувачем, я як людина військова маю прийти і зробити відповідну доповідь", - зазначив Матіос.

Також головний військовий прокурор повідомив, що бачив Зеленського востаннє рік тому. "Він про своє майбутнє рік тому не знав, не те, що я мав розмовляти з ним про своє майбутнє", - додав прокурор, відповідаючи на запитання, чи обговорював він із Зеленським своє подальше перебування на посаді.

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