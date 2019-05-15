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 Політика України
  1994  27
Все про:Зеленський (1181) Матіос Анатолій (314)

 Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік

Головний військовий прокурор зазначив, що "добре знайомий особисто" з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Востаннє вони бачилися рік тому, і тоді Зеленський "не знав про своє майбутнє".

Про це Анатолій Матіос сказав журналістам у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Матіоса, він не зустрічався із Зеленським ні до, ні після виборів президента.

"Я після виборів і в процесі передвиборчої кампанії його не бачив. Буде виклик ним військового прокурора як верховним головнокомандувачем, я як людина військова маю прийти і зробити відповідну доповідь", - зазначив Матіос.

Також головний військовий прокурор повідомив, що бачив Зеленського востаннє рік тому. "Він про своє майбутнє рік тому не знав, не те, що я мав розмовляти з ним про своє майбутнє", - додав прокурор, відповідаючи на запитання, чи обговорював він із Зеленським своє подальше перебування на посаді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127017
 
 
 Топ коментарі
 
І до чого це? Вирішив про себе нагадати?!
🤗
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Оно, похоже, до сих пор плохо понимает, какое будущее его ждёт... Матиос заявил, что "хорошо знаком" с Зеленским, но не виделся с ним уже больше года - Цензор.НЕТ 6656
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І до чого це? Вирішив про себе нагадати?!
🤗
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......видать при должности хлебной остаться мечтает.......заблаговременно лизнул......
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я ж знав тебе ще маленьким зеленятком!
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Оно, похоже, до сих пор плохо понимает, какое будущее его ждёт...
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як яке майбутнє - очолить "міністерство тепловізорів")
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так все, кто смотрит определенные каналы и передачи ...знакомы с ним... и что?
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правильно Тепловизор , главное надо успеть вовремя предать Петрика Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік - Цензор.НЕТ 2930
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Дэмонический образ толи-тепловизора не то чтобы заставляет скучать...
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О, старый друг нарисовался! Кто следующий?? Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік - Цензор.НЕТ 2017 Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік - Цензор.НЕТ 2017 Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік - Цензор.НЕТ 2017
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сраний Матійоб волею народа України перетворився в звичайний лакмусовий папірець(хоч якась користь від пройдохи і непотріба), за яким буде визначатися подальший життєвий шлях пана Зеленського, наразі, в якості президента країни.
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Зе у него рояль настраивал? Матіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік - Цензор.НЕТ 9078 Понятно, почему больше года видеть не хотел.
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Я тоже в прошлом году с киевским "Динамо" встречался
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Матиос заявил, что "хорошо знаком" с Зеленским..

Сходить парку раз на концерты - уже "хорошо знаком? Ты 2-3 года рядом проживи и то не будешь уверен, что знаешь хорошо.
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На концерты не ходил? На корпоративы не приглашал? Ай-я-яй!
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Матіос така людина що по вказівці зверху здатний посадити в тюрму рідного тата...Причому зробить то професійно,кваліфіковано,що жоден суд не матиме ніяких шансів...За часів Янека він тут у Львівській області пошарудів добре,насадив достатньо...Один Колядник чого вартує...Так що такі люди потрібні...на початок...а потіп з пляжа...по законам жанру...
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Год уже на концерты не ходил… занятый…
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Старые "лизуны" уже выстраиваются в очередь на лизание !!! **** - ну до чего ж противно на эти рожи склизькие смотреть !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМатіос заявив, що "добре знайомий" із Зеленським, але не бачився з ним уже понад рік
 
 
 
 
 
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