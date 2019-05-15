 Новий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час презентації свого плану дій як голови ДПС на засіданні уряду 15 травня.
Як наголошується в презентації Верланова, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, зокрема, серед його пріоритетів - підвищення ефективності роботи співробітників ДПС, підвищення їхньої кваліфікації та оновлення кадрів шляхом залучення випускників вишів.
Також ДПС планує збільшити кількість електронних сервісів для платників податків та провести "демілітаризацію" - позбавлення податкової силових функцій (зараз їх виконує податкова міліція).
"Державна податкова служба виступає особою держави для підприємців, тому рівність учасників суспільного діалогу про взаємні права й обов'язки буде наріжним каменем побудови діалогу між Державною податковою службою та суспільством. Податкова має заохочувати до ведення бізнесу, а не відлякувати активну частину населення від того, щоб створювати національний продукт", - заявив Верланов під час презентації свого плану дій.
Нагадаємо, 8 травня Кабмін призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби (ДПС).
а в 1993-м по распределению пошел работать в налоговую.
С нуля начинал, можно сказать.
А в 1996 году дедушка Азироф, став Главой налоговой, сказал, что для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить.
Когда ?
Но раздел НДС можно сократить раз в пять - если отказаться от принципа первой даты - перейти на учет по отгрузке, отказаться от налоговых накладных - указывать ИПН в расходной накладной.
Если Вы начинали работать в 1992 году, то помните те благословенные времена, когда не было налоговых наладных, а про НДС руководство фирмы вспоминало два раза в месяц - когда считало и когда платило. А сейчас полстраны занято учетом НДС. И главное, почти не осталось тех, кто помнит, что можно по другому. Сила инерции..
Кстати, знаете откуда кризис 93-го года взялся?
Депутаты задним числом в начале 93 года в 92-м году ввели налог на доход (оборот) вместо налога на прибыль. Планировали предприниматели одно, а их огорошили другим. Многие обанкротились и закрылись.