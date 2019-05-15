 Новий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час презентації свого плану дій як голови ДПС на засіданні уряду 15 травня.

Як наголошується в презентації Верланова, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, зокрема, серед його пріоритетів - підвищення ефективності роботи співробітників ДПС, підвищення їхньої кваліфікації та оновлення кадрів шляхом залучення випускників вишів.

Також ДПС планує збільшити кількість електронних сервісів для платників податків та провести "демілітаризацію" - позбавлення податкової силових функцій (зараз їх виконує податкова міліція).

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"Державна податкова служба виступає особою держави для підприємців, тому рівність учасників суспільного діалогу про взаємні права й обов'язки буде наріжним каменем побудови діалогу між Державною податковою службою та суспільством. Податкова має заохочувати до ведення бізнесу, а не відлякувати активну частину населення від того, щоб створювати національний продукт", - заявив Верланов під час презентації свого плану дій.

Нагадаємо, 8 травня Кабмін призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби (ДПС).