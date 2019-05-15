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 Політика України, Економіка
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Все про:податкова (221) Верланов Сергій (5)

 Новий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі

Новопризначений голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що планує залучати до роботи випускників вищих навчальних закладів та вводити нові електронні сервіси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час презентації свого плану дій як голови ДПС на засіданні уряду 15 травня.

Як наголошується в презентації Верланова, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, зокрема, серед його пріоритетів - підвищення ефективності роботи співробітників ДПС, підвищення їхньої кваліфікації та оновлення кадрів шляхом залучення випускників вишів.

Також ДПС планує збільшити кількість електронних сервісів для платників податків та провести "демілітаризацію" - позбавлення податкової силових функцій (зараз їх виконує податкова міліція).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державна податкова служба запрацює до липня, - Верланов

"Державна податкова служба виступає особою держави для підприємців, тому рівність учасників суспільного діалогу про взаємні права й обов'язки буде наріжним каменем побудови діалогу між Державною податковою службою та суспільством. Податкова має заохочувати до ведення бізнесу, а не відлякувати активну частину населення від того, щоб створювати національний продукт", - заявив Верланов під час презентації свого плану дій.

Нагадаємо, 8 травня Кабмін призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби (ДПС).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127015
 
   
 Топ коментарі
 
а во все суды нужно набрать выпускников юрфака.
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Сейчас работают вымогатели и коррупционеры Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе - Цензор.НЕТ 1423
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Маленьке уточнення- з тих, хто вчився не за гроші й не має високопоставленних родичів.
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а во все суды нужно набрать выпускников юрфака.
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я в 1992 году проходил практику в налоговой,

а в 1993-м по распределению пошел работать в налоговую.

С нуля начинал, можно сказать.

А в 1996 году дедушка Азироф, став Главой налоговой, сказал, что для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить.
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А зараз в податковій службі працюють гопніки?
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Сейчас работают вымогатели и коррупционеры Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе - Цензор.НЕТ 1423
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Зато работать он никого не собирается привлечь...
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Маленьке уточнення- з тих, хто вчився не за гроші й не має високопоставленних родичів.
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і нахіра їм зарплата в 5 тисяч, якщо вони вивчились не за гроші і шось в голові у них є ?
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Леонид Ильич лично тебе прислал ?

Когда ?
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а коли Зе встиг призначити цього херовника ДФС?
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если з.п будет минимум 30-40 тыс то умные люди пойдут, на меньше вряд ли
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давай с 3-х раз угадаем, какой срач поднимется, если налоговики будут получать 40 штук
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а кто будет гудеть? только быдло с тремя классами образования)))) в налоговой можно сократить служащих в 3 раза ( от этого никто не пострадает) а их з.п отдать нормальным работникам. написать налоговый кодекс на 1 листе А4 максимум, а не такой как есть сейчас, им убить человека можно
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Ну, насчет одного листа - это перебор.
Но раздел НДС можно сократить раз в пять - если отказаться от принципа первой даты - перейти на учет по отгрузке, отказаться от налоговых накладных - указывать ИПН в расходной накладной.
Если Вы начинали работать в 1992 году, то помните те благословенные времена, когда не было налоговых наладных, а про НДС руководство фирмы вспоминало два раза в месяц - когда считало и когда платило. А сейчас полстраны занято учетом НДС. И главное, почти не осталось тех, кто помнит, что можно по другому. Сила инерции..
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я вообще сторонник оплаты налогов с оборота. в 92м налогооблажение было просто смешное, налогв практический не платили. ндс в электронном виде сейчас намного лучше чем в бумажном, и по учету и по возврату. у меня в основном экспорт и возврат ндс просто сказка, практический никогда не требуют документы, проводят камеральную проверку и все
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Я тоже считаю, что налог с оборота лучше НДС + прибыль

Кстати, знаете откуда кризис 93-го года взялся?

Депутаты задним числом в начале 93 года в 92-м году ввели налог на доход (оборот) вместо налога на прибыль. Планировали предприниматели одно, а их огорошили другим. Многие обанкротились и закрылись.
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я тогда только начинал , в 92м открыл ларек, у меня кассовый апарат был как мебель)))) это было в раше,
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А когда начнете бороться со взяточниками,крышевателями и выписывать штрафы только через суд,новые электронные сервисы - это отвлекающая болтовня для болванов.
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Випускників відразу в Службу ? Щоб "змалечку" вчити "доїти" для виконання плану по налу ? ******* службі !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі
 
 
 
 
 
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