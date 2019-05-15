 Порошенко підписав Закон про українську мову. ВIДЕО

Відповідна трансляція підписання велася на сторінці президента в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я, президент України Петро Порошенко, маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказав Порошенко.

"Сьогодні надзвичайно відповідальний, епохальний навіть день. День, якого українці чекали багато-багато років ... Сьогодні - я підкреслюю - під час підписання закону про забезпечення функціонування української мови як державної, здійснюється акт, один з найголовніших для формування української державності", - зазначив він.

Порошенко подякував усім причетним до ухвалення цього закону і дав їм слово перед тим, як перейти до підписання документа.

"Я скріплюю підписом ретельно збалансований мовний закон ... Він вивірений настільки, що жодна політична сила, яка стоїть на державних, патріотичних позиціях, не мала підстав ініціювати його перегляд", - сказав Порошенко перед підписанням закону.

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Глава держави зазначив, що закон об'єднує націю, "і владу, і опозицію".

"Я сподіваюся, що і нова влада, також ретельно проаналізувавши закон, імплементуватиме його норми в життя, підтримає, оскільки це є ключовою позицією існування Української держави", - сказав Порошенко.