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 Порошенко підписав Закон про українську мову. ВIДЕО

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про функціонування української мови як державної".

Відповідна трансляція підписання велася на сторінці президента в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я, президент України Петро Порошенко, маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказав Порошенко.

"Сьогодні надзвичайно відповідальний, епохальний навіть день. День, якого українці чекали багато-багато років ... Сьогодні - я підкреслюю - під час підписання закону про забезпечення функціонування української мови як державної, здійснюється акт, один з найголовніших для формування української державності", - зазначив він.

Порошенко подякував усім причетним до ухвалення цього закону і дав їм слово перед тим, як перейти до підписання документа.

"Я скріплюю підписом ретельно збалансований мовний закон ... Він вивірений настільки, що жодна політична сила, яка стоїть на державних, патріотичних позиціях, не мала підстав ініціювати його перегляд", - сказав Порошенко перед підписанням закону.

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Глава держави зазначив, що закон об'єднує націю, "і владу, і опозицію".

"Я сподіваюся, що і нова влада, також ретельно проаналізувавши закон, імплементуватиме його норми в життя, підтримає, оскільки це є ключовою позицією існування Української держави", - сказав Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127013
 
   
 Топ коментарі
 
Велика подяка Петру Олексійовичу за зроблену роботу.
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Мокши пытались запретить через суд подписывать закон,
так чтобы он попал на подпись уже ВАЗелину...

Порошенко подписал Закон об украинском языке - Цензор.НЕТ 2452
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Слава Україні!!! Нарешті Україна стала вільною від масковії клятой!!! Щиро дякую за це Петру Порошенко!!! Україна понад усе!!!
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Пока ЗЕ и КО_КО не отобрали булаву у Ляксеича , Нужно Раде принять Закон о базах НАТО в Украине и что бы Порох успел подписать.
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"Армія. Віра. Мова." - Виконано!
Україна іде своїм шляхом!
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Мовний дозволяє ігнорувати всі мови всупереч Конституції.
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Я вас зрозуміла - вам зручніше ігнорувати державу мову ніж поступитися російською.
Якщо ви такий затятий русофіл, то можете преспокійно зібрати валізи і їхати на простори необ'ятной
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Я народився и живу у м. Харків, а Харків розмовляє по російські, знаючи українську мову, то я буду розмовляти як всі по російські.
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в публічній сфері будуть розмовляти українською.
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Все петины действия - эпохальные и важнее некуда, а Украина в Европе на последнем месте, была бы еще ниже, да некуда.
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Зато фоток сколько в альбоме Порошенко- мировой лидер, в обнищавшей за пять лет, его каденции Украине.
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В Україні самій бідній у Європі самий був! багатий президент.
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Слава Богу! Нарешті це сталося! Все буде УкраЇна! Амінь.
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Петро как там ПЦУ ??? Переходы идут ? А вот Филарет говорит - что вы его кинули , как и всех остальных !!?? Ни одного коммента от до сих пор действующего президента Украины.
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пэдрэ, астанавись... никак у тебя, падлы, руки не отвалятся от подписаний и назначений... ничего тебя, козла оффшорного, уже не спасет...
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Где реакция Фарион на незнание новоизбранным державной мовы?
Молчит, как будто воды в рот набрала.
Где шествие с факелами по поводу того, что будущий главнокомандующий ВСУ изъясняется по-украински со словарем в руках?
А нету их.
Сучки продажные, ************ запоребриковские.
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Помогите новоизбранному, научите его украинскому языку, сил же нет смотреть, как человек мучается Порошенко підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 8696
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко підписав Закон про українську мову. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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