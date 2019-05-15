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 Йому пощастило вийти з голодування. Реабілітація була успішною, - адвокат Дінзе про стан Сенцова

Адвокат ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе розповів про стан здоров'я свого підзахисного.

"Щодо фізичного стану, то вже зараз не доводиться перейматися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і почувається чудово. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація була успішною. Але ви майте на увазі, що це індивідуальна особливість організму. В Олега організм зміг відновитися, у інших - він може цього не зробити. Тому йому пощастило", - розповів Дінзе в коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз психологічний стан Сенцова "прекрасний внаслідок того, що він постійно займається чимось творчим".

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127011
 
 
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Остаётся надеяться, что вова ху%ло тоже будет когда-нибудь нары холодные греть.......
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЙому пощастило вийти з голодування. Реабілітація була успішною, - адвокат Дінзе про стан Сенцова
 
 
 
 
 
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