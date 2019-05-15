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 Економіка
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Все про:Нафтогаз (531) Росія (17075) Коболєв (157) транзит газу (53)

 Україна почала готуватися до можливого припинення Росією транзиту газу в 2020 році

Україна активно закачує газ у підземні сховища в очікуванні можливого припинення Росією транзиту з 1 січня 2020 року. До зими потрібно накопичити майже 20 млрд кубометрів газу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "Нафтогазі" провели нараду диспетчерів "Укртрансгазу", під час якої підготувалися до роботи газотранспортної системи в реверсному режимі (тобто поставки газу не з Росії в бік Європи, а навпаки).

"Зараз здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції "Бар", робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту", - повідомив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе блокувати реверс газу в Україну, - Коболєв

За його словами, Україна також планує збільшити обсяги закачування газу в своїх підземних сховищ. Це дозволить уникнути ризиків перебоїв з поставками газу. Для закупівлі великих обсягів газу "Нафтогаз" розглядає всі можливі варіанти фінансування".

"Повна готовність до переривання транзиту - найкращий стоп-чинник для "Газпрому" і запобіжник від газового шантажу", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що Росія збирається з 1 січня 2020 року влаштувати "газову війну" - таку ж, як у 2009 році.

Читайте: Заява Путіна про залежність газопостачання України від транзиту - це артпідготовка перед переговорами Києва, Брюсселя та Москви, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127010
 
 
 Топ коментарі
 
підвищити тарифи на 150% й сказати що це вимога МВФ...
здавалося, що відповідь очевидна)
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МВФ вимагає створення ринку. Вони його й створять - в ритейлі, а виробники залишатимуться монопольками, олігархічними або державними (бюджетоутворюючими). Дуже зручно: підвищувати податки у вигляді відпускних цін електростанцій.
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не думаю - мы и не почувствуем
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Увидел цифирку 8 Milliarden Euro, то есть меньше чем 9 милиардов. А откуда ты взял 40 вообще не ясно. Так что учи матчасть а то над тобой всю жизнь ржать будут. И учись свои слова как то подтверждать. Вот я тебе дал ссылку на стоимость СП2 и на количество газа из РФ в Европу. При чем 204 милиарда кубов это 2018 год. В 2019 будет больше. А через 7лет ещё больше. Так как в фрг закрывают АЭС и строят ТЭЦ именно под газ
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9 ярдов это доля европы и 50 ярдов евро это доля рашки
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Вобщем ты даже через гугл перевести не в силах. 8 милиардов евро ОБЩАЯ ЦЕНА СП2. Из этой суммы Газпром платит 40% то есть 3,2 милиарда долларов. Выходит Газпром за ОДИН год сэкономит на прекращение транзита газа через Украину сумму почти равную инвестиции в СП2. Ха ха ха ха ха ха
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Das Investitionsvolumen für den Bau dieser Gasleitung in der Ostsee wird voraussichtlich die Summe von 7,4 Mrd. Euro übersteigen, die für die bereits betriebene Leitung aufgewendet wurde.[55] Es wird auf etwa 8 Milliarden Euro veranschlagt.
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Все верно это европейская доля а кацапская доля 40 ярдов кацапы лохи деньги закапывают
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Газпром прокачал 156 ярдов кубов остальное єто перекуп который газпрм. Ссыкливо включил в статистику 😂😂😂
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Так что Фима открывай бизнес по продаже болгарок. Через год спрос в Украине будет огромный. 😅😅😅😅 Не благодари
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Дурачок ватний, рахувати треба вартість всього маршруту з Ямала, а транзит Україною в рази більше, того, що прокачуватимуть СП-2 (який буде недозаповнений). Крім того є окупність (нарисуй високий тариф для обхідного маршруту й окупиться швидко), а є економічна доцільність - тоді порівнювати треба фактичні ціни різних маршрутів прокачки до одного й тогож кінцевого пункту, а також додаткові доходи з експорту для постачальників з рашки (або недоотримані) - чого з СП-2 (разом з вхідними та вихідними по ЄС) не намічається, адже це чисто "обхідні" газогони.
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Надо предупредить Ху*ло, что в случае прекращения транзита газа прекратится и транзит нефти. Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году - Цензор.НЕТ 3446
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А также транзит всего остального поездами и автомобилями. Причём как в Европу, так и оттуда. Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году - Цензор.НЕТ 4395
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Tak s Polsy zyzeny gaz popadiot k vam,u nix jest terminaly dlia prioma i pererabotki takogo gaza,a potom uze v Ukrainu
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Давно пора.
Все равно это случится.
Только не будет на Расии способов давления.
Сельское хозяйство, программирование, биотехнологии.
Как в Королевстве Нидерланды.
Живут нормально.
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Я вангую:
Коболев, не смотря на не свирепый внешний вид, на предстоящих переговорах по транзиту газа через нашу страну "нагнёт" рф и путина в нужную позу и получит контракт по настоящей европейской цене за транзит.
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Коболев пока только маму миллионы долларов в США отправил и продает украинцам газ по цене выше европейской .
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Да нет. Оставят Украине где то 30 милиардов кубов транзита. Остальное через СП2 пойдёт. Уже даже подсчитали что газ по СП2 в 2 раза дешевле чем через гтс Украины.
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Для Германии ДА
а для всей остальной Европы СП2 ДОРОЖЕ чем Украина
в СССР тоже считать умели и все магистральные газопроводы в Зап Европу проложили через Украину не просто так
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Во-первых, тогда не нужно было платить за транзит через Украину. Во-вторых, почему бы "братским" социалистическим странам не поставлять дешевый газ по кратчайшему пути? Просто тогда были одни реалии, сейчас - другие.
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Совершенно верно. Когда строили гтс через территорию Украины она была в составе СССР. И платить за транзит не нужно было. Это же так очевидно.
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Не нуюно было платить за транзит? Или не нужно было платить Украине за транзит?
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Не нужно было платить за транзит Украине как суверенному государству.
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даже если платить за транзит УССР не надо было ,прокачка все равно далеко не бесплатная.Часть газа сжигается в компрессорных перекачивающих станциях и от длины газопровода зависит % сколько обьема дойдет до получателя .
Через Украину кратчайший путь на крупнейший газовый хаб в Австрии в Баумгартене.
Откуда запитана вся центральная Европа
Чистая физика и география
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З Баумгартена росгаз йде лише в Австрію, Італію (основний "транзитний" адресат) та частково поставки на Західні Балкани (через Угорщину та Словенію). Тобто головна мета NS-2 "порізати" італійський напрямок укртранзиту + поставки в Словаччину. Для Балкан може вистачити обходу з Турецпотока, Австрія може й з інших джерел отримувати й має наявні сполучення.
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Фішка в тому, що через УкрГТС росгаз для німців не качається
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году" "что поразило меня, -- это приверженность французскому тону приотсутствии духа французской беседы.
Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый" .

"...всякий русский простолюдин, от природы подозрительный,
ненавидит чужестранцев по невежеству своему,
вследствие национального предрассудка; что всякий русский из высшего сословия,
не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: "Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные . народы",- русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины."

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20 миллиардов нужно будет купить у РФ через посредников в ЕС.Это где то не меньше 200 уе за 1 тыщу куб .Это больше 5 000 000 000 долларов вказну агрессора .Плюс еще посредникам из ес гешефт за ротердам плюс реверс. Кака ято швидко потужна перамога - спасаться от прекращения транзита газа рф усиленной закупкой газа у рф платя кремлю очень быстро огромные деньги чепез посредников
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орелики а слабо вспомнить сколько платили рфии до коболева? для особо тупых напоминаю средняя цена за 2013 год 430 доларов
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А через посредников получается НА МНОГО дешевле, чем на прямую...
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Ну запасутся они на полгода газом забив все что можно в хранилища.А дальше что?
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Не повезло нам с соседом,независимая Украина как кость в горле паРаши.
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А на что еще мы способны кроме как гавкать на слона? В другой нормальной стране за то
Что делает грося с кобелем их улица с кресел посадила бы на нары а потом повесила по законам военного времени. Раз мы этого не умеем,тогда надо учиться как они это делают.
Спрашивать, интересоваться,потом попробывть самим, Не получилось. Дальше учиться
Девочка прожившая в будке с собаками,лакала воду из миски,бегала на четвереньках и тявкала.Когда нашли переучили и она стала как все.Чиновник который следит за законом
и нарушает его для улицы он вне закона.Люди могут поступить с ним как им заманеться.
Вот чему надо учиться только тогда мы станем как все. Никто нам в этом не поможет.
Проблемы индейцев шерифа не интерисуют. Когда ты пытаешься что то сделать это и есть учеба.
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Прекрасный образчик!
Экзистенциальный поток гавна, см. выше!
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Картина -с живого судьи сдирают кожу за корупцию где то в Голандии вот так они учились
быть как все и не на эшефоте а в зале суда И обтянули кресло судейское.Посдили в него
его сына, чтоб судил и помнил.Эта история в натуре. Голандцы они самые изобретательные
И жестокие были в то время.
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А на трубу для транспортировки газа её натягивали?
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Нет ее Трамп утопил никакого потока не будет все по понятиям Россия вне закона За Сирию за мемарандум за Солсбери впридачу.
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Россия может перекрыть транзит, поэтому Украина активно наращивает запасы газа. Как же так, значит, какая разница, перекроет Россия газ или нет, будем и дальше покупать не российский газ, как делаем это уже несколько лет. Или нам таки лапшу на уши вешали?
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Ну ещё есть лохи которые верят в газ из Словакии. Хотя даже ветренко на той недели сказал что реверс виртуальный. Даже жалобы в еврокоммисию написали что СП2 угрожает именно ВИРТУАЛЬНОМУ реверсу. А все от того, что такие "менеджеры" думают не об Украине, а о маме в США.
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Особо тупым допысувачам - прекращение поставок из Расии грозит не отсутствием газа, а отсутствием 1,2 млрд долларов за транзит в Европу.
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Причому це може відбутись незалежно від будівництва обхідних хйлопотоків. Імпорт ЗПГ в Європу на вдвічі більшому ніж рік тому рівні.
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подведем итоги - покупаем газ в два раза дешевле чем по контракту у рфии -цены выше 230 уже не будет никогда - капитализацыя газпрома сдулась в 10 раз -короче в россии жопа- путин в очередной раз всех "победил"
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да чуть не забыл -дания разрешения так и не дает плюс штаты очередную пакость готовят
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Капитализация Газпрома 58 милиардов долларов. То есть более половины ввп Украины. Что то ты опять обгадился. Ха ха ха ха ха ха ха
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ну да ну да было больше 600 лярдов стало 58 -очень большая победа путинского "гения"
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причем что то вы там обещали что будет трилион (незабвенный мюллер вякал)типа догоним и перегоним америку !!! правда потом как всегда жиденько обосрались
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Никогда капитализация Газпрома не была 600 милиардов долларов. Ты дебил, это 100%. Смотри ввп РФ. Если бы капитализация только Газпрома была 600 милиардов, то какой должен быть общий ввп. Сейчас в РФ ввп 1,6 триллиона. Больше этой суммы и когда не было. Так что бред ты постишь. При чем колоссальный бред. Не могло н когда быть капитализации Газпрома в треть ввп РФ.
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Самое большое это 290 милиардов долларов в 2008 году капитализация Газпрома. Ну и цена на газ тогда была 450 долларов. И как я уже писал дело в том, что Газпром всю прибыль вкладывает в новую инфраструктуру, строят трубопроводы, новые заводы по сжиженему газу, новые месторождения. Так что обгадился ты опять.
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май 2008--364 лярда (https://onefte.ru/kapitalizaciya-gazproma/) опять *******
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Цена на газ 450 долларов была для Украины. Да. А что не так. Или эти деньги из Украины не шли на счёт Газпрома??? Чуть ли не 100 милиардов кубов покупала Украина у Газпрома. Другие меньше платили. Всё правильно я сказалб
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Ха ха ха ха, ещё у одного подорвало. Про 100 милиардов кубов мне тут как то один из ваших рассказывал. Типа какой рынок потерял Газпром. А оказывается не так уж и много потерял. Ха ха ха ха ха
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Ага, конечно. Импорт 14 милиардов, а в этой статье речь о том, что бы только за лето закачать 20 милиардов. Да и не полыхай ты так. Ну не будет скоро транзита. Будет план Б. И гиперлупа. Ха ха ха ха ха ха ха
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А что ты мене это говоришь, скажи это коболеву. Он же сказал что надо для плана Б купить ДВАДЦАТЬ милиардов кубов. Я же только ЕГО СЛОВА привожу.
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Ой, извиняюсь. Точно, написано НАКОПИТЬ. ЭНТШУЛЬДИГЕН
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Какой разговорчивый сегодня оказался))) А посчитать сколько стоит газ, согласно контракту, под дурочка косил?)))
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Ладно, не страдай. Будет и вас радость. Украина станет лидером по металлалому. Или как омелян ваш грозит гиперлупу из гтс забацаеете.
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Коболєва ублюдка в трубу запхати і включити реверс
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Главное,чтобы поток конфет пороха не прнкращался,он над этим 5 лет трудился
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Хай москалі спочатку СП-2 добудують, а потім вже будем говорити про припинення транзиту. Американці вже підготували новий пакет санкцій проти компаній які беруть участь в будівництві.
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Это верно. На московию надеяться себя не уважать.
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году"
"...русские -- это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобнонастоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве,
въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин:
русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину.
Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным;
под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам..."

http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt

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Как Гройсман и Кубив украдут 300 млн долларов у аграриев для Фирташа / ДубинскийЗашкваривает YouTube /Как обувают лохов
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И что там? дубинский лоббирует рашкинскую селитру?)))
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И это все?))) А ссылки так и не научился давать?))) Или их просто и не существует?))) Балабол))
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Работай Коболев.На тебе большая ответственность.Но помни,кому многое даётся, с того и много спрашивают Україна почала готуватися до можливого припинення Росією транзиту газу в 2020 році - Цензор.НЕТ 5150
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Украина готовится или коболев ?? Чемоданы собирает с валютой и к маме ?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУкраїна почала готуватися до можливого припинення Росією транзиту газу в 2020 році
 
 
 
 
 
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