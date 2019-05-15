 Україна почала готуватися до можливого припинення Росією транзиту газу в 2020 році

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у "Нафтогазі" провели нараду диспетчерів "Укртрансгазу", під час якої підготувалися до роботи газотранспортної системи в реверсному режимі (тобто поставки газу не з Росії в бік Європи, а навпаки).
"Зараз здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції "Бар", робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту", - повідомив Коболєв.
За його словами, Україна також планує збільшити обсяги закачування газу в своїх підземних сховищ. Це дозволить уникнути ризиків перебоїв з поставками газу. Для закупівлі великих обсягів газу "Нафтогаз" розглядає всі можливі варіанти фінансування".
"Повна готовність до переривання транзиту - найкращий стоп-чинник для "Газпрому" і запобіжник від газового шантажу", - підсумував Коболєв.
Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що Росія збирається з 1 січня 2020 року влаштувати "газову війну" - таку ж, як у 2009 році.
Все равно это случится.
Только не будет на Расии способов давления.
Сельское хозяйство, программирование, биотехнологии.
Как в Королевстве Нидерланды.
Живут нормально.
Коболев, не смотря на не свирепый внешний вид, на предстоящих переговорах по транзиту газа через нашу страну "нагнёт" рф и путина в нужную позу и получит контракт по настоящей европейской цене за транзит.
а для всей остальной Европы СП2 ДОРОЖЕ чем Украина
в СССР тоже считать умели и все магистральные газопроводы в Зап Европу проложили через Украину не просто так
Через Украину кратчайший путь на крупнейший газовый хаб в Австрии в Баумгартене.
Откуда запитана вся центральная Европа
Чистая физика и география
Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый" .
"...всякий русский простолюдин, от природы подозрительный,
ненавидит чужестранцев по невежеству своему,
вследствие национального предрассудка; что всякий русский из высшего сословия,
не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: "Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные . народы",- русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины."
Что делает грося с кобелем их улица с кресел посадила бы на нары а потом повесила по законам военного времени. Раз мы этого не умеем,тогда надо учиться как они это делают.
Спрашивать, интересоваться,потом попробывть самим, Не получилось. Дальше учиться
Девочка прожившая в будке с собаками,лакала воду из миски,бегала на четвереньках и тявкала.Когда нашли переучили и она стала как все.Чиновник который следит за законом
и нарушает его для улицы он вне закона.Люди могут поступить с ним как им заманеться.
Вот чему надо учиться только тогда мы станем как все. Никто нам в этом не поможет.
Проблемы индейцев шерифа не интерисуют. Когда ты пытаешься что то сделать это и есть учеба.
Экзистенциальный поток гавна, см. выше!
быть как все и не на эшефоте а в зале суда И обтянули кресло судейское.Посдили в него
его сына, чтоб судил и помнил.Эта история в натуре. Голандцы они самые изобретательные
И жестокие были в то время.
"...русские -- это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобнонастоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве,
въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин:
русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину.
Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным;
под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам..."
http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt