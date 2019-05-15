 Сьогодні виповнюється п'ята річниця створення розформованого добровольчого батальйону "Кривбас"

Про це інформує сторінка батальйону у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Кривбас це:
- 799 бійців особового складу
- 59 загиблих
- 16 бійців, місце перебування яких не відоме
- підрозділ, котрий пройшов "Іловайський" та "Дебальцевський" котли
- 6 Народних Героїв України
- приблизно 100 державних нагород
- приблизно 200 відомчих нагород
- 12 орденських знаків родини Мазепи
- безліч волонтерських нагород
- 189 військовослужбовців, котрі дістали поранення, контузію, каліцтво
- постійно діючий музей бойової слави батальйону "Кривбас"
- родина.
Я дякую долі, що мав честь проходити службу зі справжніми Героями нашого часу! З Днем народження тебе - Кривбас!" - йдеться у вітальному повідомленні.