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 Сьогодні виповнюється п'ята річниця створення розформованого добровольчого батальйону "Кривбас"

15 травня виповнюється 5 років з дня формування добровольчого 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас".

Про це інформує сторінка батальйону у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кривбас це:

- 799 бійців особового складу
- 59 загиблих
- 16 бійців, місце перебування яких не відоме
- підрозділ, котрий пройшов "Іловайський" та "Дебальцевський" котли
- 6 Народних Героїв України
- приблизно 100 державних нагород
- приблизно 200 відомчих нагород
- 12 орденських знаків родини Мазепи
- безліч волонтерських нагород
- 189 військовослужбовців, котрі дістали поранення, контузію, каліцтво
- постійно діючий музей бойової слави батальйону "Кривбас"
- родина.

Я дякую долі, що мав честь проходити службу зі справжніми Героями нашого часу! З Днем народження тебе - Кривбас!" - йдеться у вітальному повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлопці, разом ми - сила. Разом переможемо", - бійці ЗСУ з передової привітали побратимів-добровольців. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127008
 
   
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вот они настоящие герои УКРАИНЫ, а не свиньи просидевшие в тылу и получившие от дряхлого поросятника висюльки и хенеральские звання, всех под суд. парасяку на довичне. Кривбасс - я пышаюсь вами, с благодарностью червонна, район: стация переливания крови. мы обязательно переможемо! с 5 летием Вас дорогие!
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"поздравительное сообщение" от кого? от муженки с полтораком? от пети мальдивского? "цензору" не мешало бы напомнить обществу позорное участие этих господ в расформировании батальона и перекладывании СВОЕЙ ВИНЫ на плечи погибших и живых героев!
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