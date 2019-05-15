EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Здоров'я
  2116  16
Все про:охорона здоров'я (145) Мінздоров'я (869) реформи (1553)

 В Україні з липня почнеться підготовчий етап програми "Безкоштовна діагностика", - МОЗ

Підготовчий етап програми "Безкоштовна діагностика", яка передбачає реформування вторинної медичної допомоги, почнеться з 1 липня 2019 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, перший етап проекту "Безкоштовна діагностика" передбачає підготовчу роботу на рівні медустанов. Згодом буде затверджено перелік безкоштовних діагностичних послуг, затверджений Кабміном, який буде доступний пацієнтам по всій країні, передає Цензор.НЕТ.

Підготовчий етап цієї програми включає підготовку консультативно-діагностичних центрів та поліклінік у лікарнях до переходу на новий принцип фінансування - "гроші йдуть за пацієнтом".

"Адміністрування такої програми по всій країні передбачає великий обсяг попередньої підготовки як з боку самих медзакладів, так і з боку МОЗ України та НСЗУ. Йдеться про забезпечення автономізації, комп’ютеризації, наявності належного обладнання, відповідно до сформованих вимог, рівний доступ до послуг по всій Україні тощо", - уточнює прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший мільйон ліків видали за електронними рецептами за місяць, - Супрун

У відомстві зазначають, що Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ продовжують роботу над усіма аспектами програми "Безкоштовна діагностика": консультації з лікарями-спеціалістами, робота над новим додатковим функціоналом електронної системи eHealth, аналіз великих обсягу даних, що збираються з регіонів.

Програма "Безкоштовна діагностика" — це один з підготовчих етапів розробки першої Програми медичних гарантій, з якої у 2020 році розпочнуться зміни у оплаті медичних послуг на всіх рівнях медичної допомоги: первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної та реабілітаційної допомоги.

У МОЗ уточнюють, що програма медичних гарантій буде прийнята Верховною Радою разом з державним бюджетом.

Як повідомлялося, згідно з планом реформування фінансування системи охорони здоров'я, з 1 липня 2019 року має запрацювати програма "Безкоштовна діагностика" в рамках реформи вторинної медичної допомоги, яка буде включати в себе найбільш необхідні безоплатні обстеження, аналізи та консультації вузькопрофільних фахівців - всього 54 медичні маніпуляції, обстеження і аналізу. На реалізацію програми держбюджетом на 2019 рік передбачено 2 млрд грн.

Також читайте: У 2019 році Рада має затвердити перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, - Супрун

Зазначимо, що про запуск програми "Безоплатна діагностика" у другому півріччі 2019 року в Міністерстві охорони здоров'я заявили ще в жовтні 2018 року. У грудні в.о. міністра Супрун підтвердила, що повноцінний старт програми з 1 липня 2019 року - це пріоритет МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127006
 
   
 Топ коментарі
 
тупой юмор, ты даже не читал, статья не о лечении
 показати весь коментар
 
Супрун уже возок собрала и сидит на шухере.... ее Зеленский точно не оставит ни при каких вариантах.. точно... они с 1 июля закрыли введение уже для второй очереди БЕСПЛАТНОГО ПАКЕТА 2 УРОВНЯ МЕДПОМОЩИ а теперь что товарнякаю о подготовительном этапе.. ну ну...говорит о многом... а как можно при 6 млрд при Порошенко когда все года +- было 10-12 млрд гривен на МЕДИЦИНУ... что то реально сделать.... нефигаче...
 показати весь коментар
 
ааа, а який же дурень за це заплатить? А де можно взяти безкоштовний УЗД апарат? А лікаря кий безкоштовно на ньому буде працювати?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тупой юмор, ты даже не читал, статья не о лечении
 показати весь коментар
 
 
Супрун уже возок собрала и сидит на шухере.... ее Зеленский точно не оставит ни при каких вариантах.. точно... они с 1 июля закрыли введение уже для второй очереди БЕСПЛАТНОГО ПАКЕТА 2 УРОВНЯ МЕДПОМОЩИ а теперь что товарнякаю о подготовительном этапе.. ну ну...говорит о многом... а как можно при 6 млрд при Порошенко когда все года +- было 10-12 млрд гривен на МЕДИЦИНУ... что то реально сделать.... нефигаче...
 показати весь коментар
 
 
Супрун занимается самопиаром, а не медициной. Таблетки ей не нравятся. Сотни тысяч пенсионеров должны срочно отравиться на финальный покой. Деньги для бюджета сэкономим. Какой Пенсионный Фонд если мочканем всех пенсионеров?
 показати весь коментар
 
бажаючих піти до проктолога не так і багато, а терапевт в такі сфінктери не заглядає ))
 показати весь коментар
 
диагностика: УЗИ, Rё-графия, лаб. исследования и.д, будут бесплатно
 показати весь коментар
 
 
ааа, а який же дурень за це заплатить? А де можно взяти безкоштовний УЗД апарат? А лікаря кий безкоштовно на ньому буде працювати?
 показати весь коментар
 
 
Безплатное жилье до сих пор раздают. Янукович, например, стал Премьер-Министром, получил неплохую квартиру, тут же приватизировал, продал, купил государственное Межигорье. Вот и вся история.
 показати весь коментар
 
А хто безкоштовно побудував те житло? безкоштовно виробив будівельні матеріали?
Ви не плутайте отримане за чужий рахунок із безкоштовним.
 показати весь коментар
 
Это был пример "бесплатного" в Украине. Что-то бесплатное всегда идет кому-то в карман прямо из госбюджета. И не тебе.
 показати весь коментар
 
Безоплатна... як задовбали цією брехнею. Попередня оплата у вигляді податків, це аж ніяк не безоплатно. Якщо я на ринку сьогодні залишу гроші, а завтра заберу товар, то чи є це безоплатним???
 показати весь коментар
 
 
Уже деньги ходят за пациентом. Наверно я от них очень быстро хожу и они меня догнать не могут. Я могу понять отсутствие дорогих лекарств. Но когда мне в хирургическом отделении одной из киевских больниц сказали, что у них нечем закрепить иголку капельницы, я ох уел.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яВ Україні з липня почнеться підготовчий етап програми "Безкоштовна діагностика", - МОЗ
 
 
 
 
 
 вгору