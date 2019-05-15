 В Україні з липня почнеться підготовчий етап програми "Безкоштовна діагностика", - МОЗ

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, перший етап проекту "Безкоштовна діагностика" передбачає підготовчу роботу на рівні медустанов. Згодом буде затверджено перелік безкоштовних діагностичних послуг, затверджений Кабміном, який буде доступний пацієнтам по всій країні, передає Цензор.НЕТ.

Підготовчий етап цієї програми включає підготовку консультативно-діагностичних центрів та поліклінік у лікарнях до переходу на новий принцип фінансування - "гроші йдуть за пацієнтом".

"Адміністрування такої програми по всій країні передбачає великий обсяг попередньої підготовки як з боку самих медзакладів, так і з боку МОЗ України та НСЗУ. Йдеться про забезпечення автономізації, комп’ютеризації, наявності належного обладнання, відповідно до сформованих вимог, рівний доступ до послуг по всій Україні тощо", - уточнює прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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У відомстві зазначають, що Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ продовжують роботу над усіма аспектами програми "Безкоштовна діагностика": консультації з лікарями-спеціалістами, робота над новим додатковим функціоналом електронної системи eHealth, аналіз великих обсягу даних, що збираються з регіонів.

Програма "Безкоштовна діагностика" — це один з підготовчих етапів розробки першої Програми медичних гарантій, з якої у 2020 році розпочнуться зміни у оплаті медичних послуг на всіх рівнях медичної допомоги: первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної та реабілітаційної допомоги.

У МОЗ уточнюють, що програма медичних гарантій буде прийнята Верховною Радою разом з державним бюджетом.

Як повідомлялося, згідно з планом реформування фінансування системи охорони здоров'я, з 1 липня 2019 року має запрацювати програма "Безкоштовна діагностика" в рамках реформи вторинної медичної допомоги, яка буде включати в себе найбільш необхідні безоплатні обстеження, аналізи та консультації вузькопрофільних фахівців - всього 54 медичні маніпуляції, обстеження і аналізу. На реалізацію програми держбюджетом на 2019 рік передбачено 2 млрд грн.

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Зазначимо, що про запуск програми "Безоплатна діагностика" у другому півріччі 2019 року в Міністерстві охорони здоров'я заявили ще в жовтні 2018 року. У грудні в.о. міністра Супрун підтвердила, що повноцінний старт програми з 1 липня 2019 року - це пріоритет МОЗ.