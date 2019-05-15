 За кордон заробітчани дедалі більше виїжджають сім’ями, обсяг переказів грошей в Україну скорочуватиметься, - експерт

Це свідчить про те, що дедалі більше сімей з'єднуються, забирають дітей і залишаються жити за кордоном. Таку думку 112.ua озвучив виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".
"Дедалі більше сімей возз'єднуються, забирають дітей і залишаються жити за кордоном. Тобто, якщо раніше, наприклад, у людини за кордоном працювала дружина і відправляла перекази в Україну, то після переїзду в неї відпадає необхідність переказувати в країну гроші", - сказав Устенко.
За даними Світового банку, загальна сума приватних трансфертів минулого року становить 11 млрд дол. Водночас із 11 млрд дол., які надходять в Україну, до 3 млрд дол. припадають на схемні операції, коли за фіктивними договорами на виконання послуг на ті ж ФОПи заводиться валюта, яка потім використовується в тіньовій економіці і в корупційному обігу. З решти 8 млрд дол. частина йде як оплата роботи українських фахівців на аутсорсі (ІТ) або як оплата за продаж товарів "хендмейд" на міжнародних торгових майданчиках. Що стосується переказів від трудових мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, то їхній внесок украй невеликий - менше 1 млрд дол. Що стосується маятникової міграції, на неї припадає лише кілька мільярдів надходжень.
За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучено до 9 млн осіб - чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином, це відбувається у зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий порівняно з усіма країнами ЄС, включно з країнами Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.
Тільки вилами ..!
К населению тот Роттердам+ никаким боком.
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
Время бедности прошло!
Щас все ломануться домой успевай только принять!
А если серьёзно то кто работает за границей то не приедут назад пока разница в стоимости работ будет около 30%.Выходит очень долго или никогда.Государство если не создаст условий комфортных сдесь то и на пенсию доживать домой ехать не захотят.
Первое ето нормальная медицина,Супрун делает но ей мешают как могут.Второе дешёвые кредиты и надёжность банков,дороги и инфраструктура само собой...
Майже всі європейські країни через це пройшли.
Їдуть же не тільки по економічним причинам. Це і безкультур'я влади і населення, і загальна атмосфера в суспільстві, від якої ригати хочеться і відсутність перспектив та розвитку.
В итоги уехали в ненавистный ********* . Но может еще вернемся, когда новый президент лад наведет.
В кінці лишаться прокурори, судді та керівний склад поліції, ну ще чиновники різних рівнів, які душили Україну, що народ втікає.
Ну ще пенсіонери, які вижили незважаючи ні на що.
То нам всю дорогу кацапи жити заважили. А тепер що і хто?