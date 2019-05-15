 ЄСПЛ почне слухати справу "Україна проти Росії (Крим)" 11 вересня

Слухання відбудуться 11 вересня. Про це заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав лист, якого ми чекали з лютого цього року. Засідання суду про прийнятність 20958/14 (щодо Криму) призначено на 11 вересня 2019 року. Тримаємо кулаки і схрестимо пальці, щоб на цього разу воно відбулося", - написав Ліщина.
Нагадаємо, слухання у цій справі мали відбутися в лютому. Але Європейський суд з прав людини переніс їх на невизначений термін.
Перші справи про порушення РФ прав людини на території Криму, Донецької та Луганської областей були подані в ЄСПЛ ще в 2014-2015 роках. Протягом 2018 року було подано два нові позови - про порушення прав політичних в'язнів і про захоплених українських моряків.
Таким чином, зараз у провадженні ЄСПЛ 5 справ України проти РФ: "Україна проти Росії (щодо Криму)" щодо порушень прав людини на території АР Крим у результаті анексії РФ, "Україна проти Росії (щодо Донбасу)" щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей".
Також йдеться про позови "Україна проти Росії" щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів бойовиками і їхнє переміщення на територію РФ, "Україна проти Росії" щодо порушення Росією прав українських політичних в'язнів, "Україна проти Росії "щодо захоплених українських моряків.
ерефія "вкотре" відмовиться виконувати рішеннє...й ШО?!
а нік...я - її спокійно повернуть в ПАРЄ й зроблять вигляд що "так й було"....ну а не "виконання" знову отримає "рішучу відсіч" у вигляді "150 глибокого занепокоєння"...
Пока ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым), а это 11 сентября страну может "подорвать" изнутри, и не кто нибудь, а Новоиспечённый Президент Зелепутин.
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все. Вполне очевидно, что первый шаг к легитимизации российского статуса Крыма самой Украиной - причем на высшем уровне - будет, таким образом, сделан.
Если Зеленский встретится с Додоном, уверен, Украине будет все труднее отстаивать собственную приверженность международному праву в отношении Крыма.
Виталий Портников, «Крым.Реалии»