 Скандал, пов'язаний з Байденом і Злочевським, не вплине на майбутнє українсько-американських відносин, - Гербст

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США, екс-посол США в Україні Джон Гербст у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Я сподіваюся, що цей скандал жодним чином не вплине (на майбутнє українсько-американських двосторонніх відносин. - Ред.). Я не бачу жодних підстав для звинувачення віце-президента Байдена, тому що ми знаємо, що він багато працював для того, щоб зняти містера Шокіна (колишній генпрокурор України Віктор Шокін. - Ред.). А містера Шокіна звинувачувало наше посольство в тому, що він докладав недостатньо зусиль у переслідуванні Burisma. Тут немає логіки. Але зараз це стало частиною питання в США між прибічниками Трампа та демократами. І це недобре для України", - сказав він.

Гербст наголосив на важливості двопартійної підтримки України в США.

"Деякі речі, які відбувалися з початку роботи з однією з американських сторін, не йдуть на користь Україні, яка має двопартійну підтримку в США і перебуває серед цих суперечностей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відправка Джуліані в Україну "є неприйнятною", - Байден

Як повідомлялося, народний депутат України Сергій Лещенко стверджує, що генеральний прокурор України Юрій Луценко вибудував конспірологічну історію навколо віце-президента США Байдена та екс-міністра екології України Злочевського для збереження за собою посади генпрокурора за новообраного президента України Володимира Зеленського. У цю схему, за словами Лещенка, був залучений особистий адвокат президента США Трампа Рудольф Джуліані.

Лещенко також заявив, що Джуліані отримав від Луценка доповідну записку, в якій йдеться про зловживання Байдена під час його візитів в Україну.