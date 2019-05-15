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 Політика України
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Все про:Байден (114) Злочевський (34) Лещенко (315) Луценко (2347) бешкет (383) Гербст (49)

 Скандал, пов'язаний з Байденом і Злочевським, не вплине на майбутнє українсько-американських відносин, - Гербст

Україна опинилася всередині протиріч прихильників чинного президента США Дональда Трампа і демократів у зв'язку з історією навколо екс-віце-президента США Джозефа Байдена та екс-міністра екології України Миколи Злочевського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США, екс-посол США в Україні Джон Гербст у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Я сподіваюся, що цей скандал жодним чином не вплине (на майбутнє українсько-американських двосторонніх відносин. - Ред.). Я не бачу жодних підстав для звинувачення віце-президента Байдена, тому що ми знаємо, що він багато працював для того, щоб зняти містера Шокіна (колишній генпрокурор України Віктор Шокін. - Ред.). А містера Шокіна звинувачувало наше посольство в тому, що він докладав недостатньо зусиль у переслідуванні Burisma. Тут немає логіки. Але зараз це стало частиною питання в США між прибічниками Трампа та демократами. І це недобре для України", - сказав він.

Гербст наголосив на важливості двопартійної підтримки України в США.

"Деякі речі, які відбувалися з початку роботи з однією з американських сторін, не йдуть на користь Україні, яка має двопартійну підтримку в США і перебуває серед цих суперечностей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відправка Джуліані в Україну "є неприйнятною", - Байден

Як повідомлялося, народний депутат України Сергій Лещенко стверджує, що генеральний прокурор України Юрій Луценко вибудував конспірологічну історію навколо віце-президента США Байдена та екс-міністра екології України Злочевського для збереження за собою посади генпрокурора за новообраного президента України Володимира Зеленського. У цю схему, за словами Лещенка, був залучений особистий адвокат президента США Трампа Рудольф Джуліані.

Лещенко також заявив, що Джуліані отримав від Луценка доповідну записку, в якій йдеться про зловживання Байдена під час його візитів в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126997
 
 
 Топ коментарі
 
"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украино-американских двусторонних отношений. - Ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3126997

Мастерство заголовка 😁
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в тексте - "Я надеюсь что скандал никак не повлияет". А заголовок уже стопроцентное утверждение - "Не повлияют" Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украино-американских отношений, - Хербст - Цензор.НЕТ 5634
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А якщо і 🐷 в Гуантанамо, тада ВАЩЕ!
🤗
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Некоторые спрашивают станет ли Украина 51-м штатом.
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Тут ныне более актуально....не станет ли Украина 9-м федеральным округом паРаши.... при таком презЕденте....
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та це єрунда! у нас за Порошенка сталися незворотні реформи та просування.
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в тексте - "Я надеюсь что скандал никак не повлияет". А заголовок уже стопроцентное утверждение - "Не повлияют" Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украино-американских отношений, - Хербст - Цензор.НЕТ 5634
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Хороший новостной интернет-портал . Инагурация должна пройти срочно , не доводите до греха людей . Среди простых людей зрееи БОМБА ..Сметут так , что не остановите волнения в стране ....И иногда у Вас прорывается информация Другого уровня .Вспомните не так давно события в Сирии , некоторые журналисты . на ток-шоу упомянули настоящую причину , но все проглотили от страха и замолчали ....Уровня подковерных , НЕТ ЭТО СЛИШКОМ НЕУВАЖИТЕЛЬНО к сильным мира сего .Тем нескольким мегасемействах которые никогда не фигурируют в Форбсах.Хотя только компании Cargill и Koch Industries имеют только доходов за последние десятилетия больше $110 млрд..А общая стоимость этих компаний , их не двое больше Триллионов долларов.Семейства Рокфеллеры и Ротшильды и несколько менее известных контролируют и имеют более 800 триллионов .А эти ,,лидеры,, Форбса это как эталон сказка - вот мол АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ВОЗМОЖНОСТИ ..Самое Страшное и ,,интересное,, что эти семейства наверное ВПЕРВЫЕ за сто лет по-настоящему и по-своему начали воевать между собой .А тут еще и Россия с превратившемся в монстра Китаем. А мы это просто ..Они не знают и ошибаются КАК нас -Украину использовать .
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Среди простых людей зрееи БОМБА ..


а им от дивана до туалета далеко идти ?
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##Инагурация должна пройти срочно , не доводите до греха людей##
Єтих людей?

"Мы надеемся, что инаугурация нового президента состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь Путина.
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"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украино-американских двусторонних отношений. - Ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3126997

Мастерство заголовка 😁
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А якщо і 🐷 в Гуантанамо, тада ВАЩЕ!
🤗
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А ведь можно узнать, зная привычку Лу пользоваться бюджетом в личных целях, цель поездки в США и сумму затраченную на поездку.
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Скандал в Украине раздувает петин дурак Югик, что бы остаться у корыта. Все было хорошо, пока он не понял, что Петя проиграл.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкандал, пов'язаний з Байденом і Злочевським, не вплине на майбутнє українсько-американських відносин, - Гербст
 
 
 
 
 
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