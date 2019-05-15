 Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер

Про це заявив у середу в Києві керівник робочої групи з моніторингу зовнішнього втручання в українські вибори, помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці (2008-2009 рр.) Девід Крамер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли ми говоримо про російське втручання, то ми маємо згадати той факт, що російська окупація частини української території унеможливила голосування для 14% виборців. Це вже велике втручання", - сказав він.
Крамер відзначив наявність великої дезінформаційної кампанії.
"Вибори також будуть і до парламенту, тому необхідно бути уважними. Лише тому, що втручання було не таким масштабним, як прогнозували, не потрібно думати, що цього не може статися на парламентських. Ми вважаємо, що буде активна кампанія особливо з боку Кремля. Вони намагатимуться втрутитися і впливати", - додав він.
Тут цілі ручні партії є.
2. Путен - *****?
Путин - Президент Российской Федерации
Еще вопросы?)))
За сим заканчиваю свою пламенную речь, так как не вижу смысла разговаривать с ботом)
Мышкин не согласен?
Какой молодец
Война сразу окончилась и Крым вернули и ОРДЛО
Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?
"Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?"
https://censor.net.ua/video_news/3124245/boets_na_peredovoyi_cherez_5_let_budet_poluchat_ot_tysyachi_evro_i_bolshe_polkovnik_25_tysyachi_sovetnik
А вы пишете "не заинтересована..."
По вашей теории как раз собираются.
Версия для ясельной группы детского сада.
ООН тоже назвала россию оккупантом.
Генассамблея ООН назвала Крым и Севастополь оккупированными.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38378053
Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»[1] (Закон про окуповані території України) - закон, який визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних та юридичних осіб.
Прийнятий у другому читанні 15 квітня 2014 року.[2][3]
Набув чинності 27 квітня 2014 року.
Удивительные люди вокруг...
Хотя на обещании прекратить войну строили свою предвыборную агитацию.
Не надо было?
Сдается мне, я такое уже где-то слышал)))
Посмотрим на действия нынешних. Уже анонсированная встреча Зе с Додоном, называющим Крым российским, уже плохой шаг и сигнал.
Но Штаты ж "выстояли"!
Или то не кремль пробовал?