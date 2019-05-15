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 Політика України
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 Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер

На вибори президента України Кремль намагався впливати здебільшого за допомогою дезінформації. Але під час виборів до парламенту він може спробувати знову розгорнути активну кампанію.

Про це заявив у середу в Києві керівник робочої групи з моніторингу зовнішнього втручання в українські вибори, помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці (2008-2009 рр.) Девід Крамер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про російське втручання, то ми маємо згадати той факт, що російська окупація частини української території унеможливила голосування для 14% виборців. Це вже велике втручання", - сказав він.

Крамер відзначив наявність великої дезінформаційної кампанії.

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"Вибори також будуть і до парламенту, тому необхідно бути уважними. Лише тому, що втручання було не таким масштабним, як прогнозували, не потрібно думати, що цього не може статися на парламентських. Ми вважаємо, що буде активна кампанія особливо з боку Кремля. Вони намагатимуться втрутитися і впливати", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126995
 
 
 Топ коментарі
 
Не лише може, а і буде вмішуватись.
Тут цілі ручні партії є.
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после краха пети в президенты будут тащить в парламент бпп
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Сколько можно кремлем пугать? Придумайте что-то новое, это уже приелось. Парламент сам показал на что он способен. Теперь слово за народом Украины.
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При Зеле не только сможет , но и так и будет .
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Не лише може, а і буде вмішуватись.
Тут цілі ручні партії є.
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Ты еще за деньги или уже бесплатно за мародера топишь?
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после краха пети в президенты будут тащить в парламент бпп
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На черный роток не накинешь платок...
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Їхні представники вже і так в парламенті сидять по різних фракціях і ТВ канали з дозволу ******* купили. Пропаганда давно йде повним ходом.
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В президентские не вмешалась и в парламенсткие не вмешается...
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ваши олухи в думе шампанское за Трампа пили Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер - Цензор.НЕТ 2972
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В Украине она зовется Радой, а твой высер оставь себе
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Ну понятно, понятно... Кто не за БПП, тот за Путина!
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В Украине субъекта по такой фамилии, да еще с прописной, не знают. У нас оно ****** зовется, не знал?
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у нациков он так зовется, угомонись) Ваше время прошло, едь в Польшу
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мокша, сиди у себя в удмуртии и не вякай! Лично для тебя, свинособака, повторяю: твой сцарь - ***** !
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Так тужишься, так тужишься, смотри не обосрись, шановний пан
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Крым - украинский
Путин - Президент Российской Федерации
Еще вопросы?)))
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Ей-богу, ты жалок. Я же говорю - все что могут такие "партиоты" и "активисты" - это озвучивать кричалки. Вы - тупое стадо, уходящее в небытие со своим мародером.
За сим заканчиваю свою пламенную речь, так как не вижу смысла разговаривать с ботом)
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Сколько можно кремлем пугать? Придумайте что-то новое, это уже приелось. Парламент сам показал на что он способен. Теперь слово за народом Украины.
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Парламент назвал пуйла оккупантом.
Мышкин не согласен?
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Назвал оккупантом
Какой молодец
Война сразу окончилась и Крым вернули и ОРДЛО
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Не закончилась. Но преступник назван преступником, это уже хорошо.
Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?
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Буковки видно, а смысл не понятен?

"Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?"
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команда ЗЕЛЕНСКОГО не заинтересована наживаться на войне .война закончится скоро
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Его главный военный советник Апаршин заявил, что ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ на передовой воин будет получать от 1 000 евро.
https://censor.net.ua/video_news/3124245/boets_na_peredovoyi_cherez_5_let_budet_poluchat_ot_tysyachi_evro_i_bolshe_polkovnik_25_tysyachi_sovetnik

А вы пишете "не заинтересована..."
По вашей теории как раз собираются.
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Апаршин пока просто "эксперт", так что говорить о согласованной позиции с Президентом пока рано
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Почти ежедневно ляпает отсебятину для СМИ от имени команды Зе, а команда этого не слышит и не видит?
Версия для ясельной группы детского сада.
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Тут нечего ответить. Время всех рассудит
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то не его прерогатива, Вам ведь разумков объяснил Кремль может активно вмешаться в парламентские выборы в Украине, - Крамер - Цензор.НЕТ 8534
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Вообще-то назвать преступника преступником может только суд
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Это мой синомим к слову оккупант.
ООН тоже назвала россию оккупантом.

Генассамблея ООН назвала Крым и Севастополь оккупированными.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38378053
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5 лет прошло... Преступник назван преступником... Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер - Цензор.НЕТ 7454
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5 лет Вашего незнания реальности?

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»[1] (Закон про окуповані території України) - закон, який визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Прийнятий у другому читанні 15 квітня 2014 року.[2][3]
Набув чинності 27 квітня 2014 року.
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ИИИ??? Какой толк от этого трахомудия? Крым вернули? Нет! Донбасс просрали - практически да. Вся надежда на Зеленского. А от вашего мародера лишь популистские кричалки про ногу Кремля в его заднице. Достали бестолочи голословные! Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер - Цензор.НЕТ 7829
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Даже в команде Зе собираются держать на передовой военных, как минимум, еще 5 лет, а у Вас какая-то "вся надежда..."
Удивительные люди вокруг...


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Удерживать позиции - это хорошо, но нужно еще как-то возвращать территории. И о военных действиях тут говорить не приходится - это тупиковый путь. Мы с вами могли это наблюдать. А шапкозакидательством тут делу не поможешь.
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Еще 5 лет на передовой, названные членом команды Зе, говорят о том, что они не знают как остановить военные действия.
Хотя на обещании прекратить войну строили свою предвыборную агитацию.
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Не кажется ли Вам, что при любом раскладе (окончании БД или нет), желание обезопасить свою страну является нормальным желанием? О чем мы с Вами говорим? Мне кажется это просто сотрясание воздуха. Говорю же - время рассудит.
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Вы сами захотели со мной поговорить. Я отвечала.
Не надо было?
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"Хотя на обещании прекратить войну строили свою предвыборную агитацию."
Сдается мне, я такое уже где-то слышал)))
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бОльшую часть территории на Донбассе вернули без уступок оккупанту в глобальных, внутренних и внешнеполитических устремлениях Украины.
Посмотрим на действия нынешних. Уже анонсированная встреча Зе с Додоном, называющим Крым российским, уже плохой шаг и сигнал.
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А куда они только не вмешивались, даже в процесс спаривания пингвинов ( см. визит Гундяева в Антарктиду ).
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Ну если будут голосовать за такой "непотрiб" как Шуфрич, Бойко и им подобных, тогда в Украине будущего точно не существует.
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Эмигранту слова не давали. Уехал - значит уехал. А мы тут сами разберемся за кого и как
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Да куда он только не может вмешаццо - даже в выборы президента США пробовал...
Но Штаты ж "выстояли"!
Или то не кремль пробовал? Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер - Цензор.НЕТ 3417
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Из-за еврогеноцида граждане в Украине будут голосовать за Бойка, Шуфрича и им подобным и правильно сделают, потому, что дальше такое терпеть нельзя.
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Гений, блд. Может вмешаться, а может и не вмешаться...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер
 
 
 
 
 
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