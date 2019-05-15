 Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко

"Пані Шаптала, яку обрали головою Конституційного Суду, брала участь в ухваленні рішення 30 вересня 2010 року про "Повернення Конституції 1996 року". Для мене це стало символом "п'ятирічки Порошенка", - сказав заступник голови партії "Батьківщина" в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

На його думку, оперативне обрання суддями голови КСУ "дозволило уникнути додаткових спекуляцій та сумніву в легітимності інавгурації новообраного президента". Адже, згідно з частиною 2 статті 104 Конституції, новообраного президента до присяги приводить голова Конституційного Суду, а не в.о, не заступник, не найстарший суддя.

Сергій Власенко вважає, що непризначення нового голови Конституційного Суду було б останньою крапкою і великим роздратуванням для суспільства, адже "Порошенко тримається за владу руками, ногами, лапами, вухами, і Верховна Рада не дуже поспішає призначати інавгурацію президента".

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Народний депутат також вислови побоювання, що бажання екс-голови КСУ Станіслава Шевчука відстояти свої права в суді матиме негативні політичні наслідки. Якщо буде поставлено під сумнів легітимність нової голови КСУ, то це поставить під сумнів легітимність приведення до присяги нового президента.

"За всієї поваги до Станіслава Шевчука я б не радив йому цього робити з політичної точки зору. Бо якщо за наслідками цього розгляду колись пізніше якийсь суд визнає, що Шевчука зняли незаконно, а отже, і Наталію Шапталу призначили незаконно. Видається дуже дивним, що голова Конституційного Суду приводить до присяги президента, водночас його повноваження оскаржуються в суді", - пояснив Сергій Власенко.