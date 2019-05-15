EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3341  38
Все про:Власенко (56) КС (276) Шевчук Станіслав (24) Шаптала Наталія (1)

 Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко

Сергій Власенко ("Батьківщина") позитивно оцінив оперативне обрання голови Конституційного Суду. Водночас він звернув увагу на те, що суддя брала участь у сумнівному і незаконному рішенні КСУ.

"Пані Шаптала, яку обрали головою Конституційного Суду, брала участь в ухваленні рішення 30 вересня 2010 року про "Повернення Конституції 1996 року". Для мене це стало символом "п'ятирічки Порошенка", - сказав заступник голови партії "Батьківщина" в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

На його думку, оперативне обрання суддями голови КСУ "дозволило уникнути додаткових спекуляцій та сумніву в легітимності інавгурації новообраного президента". Адже, згідно з частиною 2 статті 104 Конституції, новообраного президента до присяги приводить голова Конституційного Суду, а не в.о, не заступник, не найстарший суддя.

Сергій Власенко вважає, що непризначення нового голови Конституційного Суду було б останньою крапкою і великим роздратуванням для суспільства, адже "Порошенко тримається за владу руками, ногами, лапами, вухами, і Верховна Рада не дуже поспішає призначати інавгурацію президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевчук назвав свою відставку з поста глави Конституційного суду "переворотом Порошенка"

Народний депутат також вислови побоювання, що бажання екс-голови КСУ Станіслава Шевчука відстояти свої права в суді матиме негативні політичні наслідки. Якщо буде поставлено під сумнів легітимність нової голови КСУ, то це поставить під сумнів легітимність приведення до присяги нового президента.

"За всієї поваги до Станіслава Шевчука я б не радив йому цього робити з політичної точки зору. Бо якщо за наслідками цього розгляду колись пізніше якийсь суд визнає, що Шевчука зняли незаконно, а отже, і Наталію Шапталу призначили незаконно. Видається дуже дивним, що голова Конституційного Суду приводить до присяги президента, водночас його повноваження оскаржуються в суді", - пояснив Сергій Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126994
 
 
 Топ коментарі
 
Легітимність дає Народ на виборах!
 показати весь коментар
 
По простому - кожного суддю КС можна садити без суду і слідства. В кожного рильце в пушку.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
 показати весь коментар
 
Хряка в натуре от корыта неоттянешь а звания медали ордена и должности просто какой то бред свинячий !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По простому - кожного суддю КС можна садити без суду і слідства. В кожного рильце в пушку.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
 показати весь коментар
 
 
Легітимність дає Народ на виборах!
 показати весь коментар
 
 
погано лише, що забрати цю легітимність неможливо.
бо ж є непорядні кандидати, сумнівні своїми зв'язками та залежностями..
 показати весь коментар
 
 
Та їх, кандидатів, було аж під 40(!!!) штук
і в кожного шкілети в шафі...
😁
 показати весь коментар
 
 
Легитимность означает поддержку народом, т.е. она показывает то насколько действия избранного народом представителя власти отражают его (народа) волю. Только, что избранный представитель власти априори - легитимный (при условии честных выборов конечно), но в процессе его деятельности легитимность может как подняться, так и упасть до 0 - т.е. он будет законно избранный но не легитимный! Может быть и обратная ситуация когда происходит революция и к власти приходит новый лидер, при этом он незаконный, но легитимный. Однако народ являющийся источником власти проведя выборы, как бы все узаканивает.
 показати весь коментар
 
 
Красивое название, вот и лепят не понимая его сути
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так вчора ж у вас була істерика що зняття Шевчука то "переворот Порошенко" щоб недати Буратіні ощасливити страну дураков.
 показати весь коментар
 
 
Все і владналось..
А вчора паніку підняли..
 показати весь коментар
 
 
Хряка в натуре от корыта неоттянешь а звания медали ордена и должности просто какой то бред свинячий !!!
 показати весь коментар
 
 
сколько людей, столько и мнений. у каждого своя собственная точка зрения на что-либо.
 показати весь коментар
 
 
Непонял как в одну голову помещается одновременно "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами" и "Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента", причём ты сам чпсть этой самой рады?

 показати весь коментар
 
 
......просто эдок лизнул новому боссу.......на перспективу.....
 показати весь коментар
 
 
і не зрозумієш - в.зрада) - 226 і більше голосів, а не один власенко! Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко - Цензор.НЕТ 5623
 показати весь коментар
 
"Сергей Власенко считает, что не назначение нового председателя Конституционного Суда было бы последней точкой и большим раздражением для общества, ведь "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами, и Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента".Источник:https://censor.net.ua/n3126994"

гарно сказано і досить лаконічно! Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко - Цензор.НЕТ 6373
 показати весь коментар
 
 
"Єдиним джерелом влади в Україні є народ"
Следовательно, нужно чтобы народ выбирал и судебную ветвь, а не судьи сами себе выбирают судьев
 показати весь коментар
 
 
добре би було би))),
але "джерело" - це не повітря, наприклад,
зробив ковток води - і годину!!! можеш)) не пити воду)))
 показати весь коментар
 
дчуй різницю в деградації Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко - Цензор.НЕТ 2213
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
 показати весь коментар
 
 
Про цих двох комуністів краще не згадувати. Дякуючи їм тепер маємо отакий бардак...
 показати весь коментар
 
 
добре що Сірожу Підрахуя призначили)))а так тільки "пташенятко" його "гніздечка")))
а ПОП ж такий - мог и шакой рубануть)))
 показати весь коментар
 
 
А как же статья 9-я закона "О выборах Президента" ?
Он не знает державной мовы - это законно ?
 показати весь коментар
 
 
Ти навіть не громадянин Украііни, яке твоє собаче діло?
 показати весь коментар
 
 
с конституционным судом не прокатило, посмотрим, что порохосвиньи придумают в очередной раз
 показати весь коментар
 
 
Нормальна така чувіха приводитиме до Присяги - донецька сєпарша, подільниця шапкокрада у злочині про узурпацію влади (зміну конституційного ладу).
 показати весь коментар
 
 
Здається судді Конст .суду обираються на 9 років !?
Так чому ж *пецикі -свинарчуки * її не люстрували ? ..
 показати весь коментар
 
то просто ДНО .Они все не понимают , что кто затягивает избрание челла-75 процентов ,люди на парламентских им дадут 1-2 процента и проклинут всяки Ляшки и прочие умняки Березенко и Садовые будут в САДУ .. . За пять лет люди поумнели .Вспомните клоунМунистов , социалистов .

Ода предавшей власти .

Готов я Власть взять в жены и на поруки и на руки
И фэйс красивый и руку с сердцем предложить
Только боюсь , что после скуки и Фэйсбука
Рука сама красиво морду мне набьет.
Наша пешечная Власть нас защитила
И смысл жизни всем открыла
А то , что о себе ведь не забыла
Так кто о ней подумает сперва.
.
А Вы бухайте и Машенко и Найемы - Миша очень плох?
Как хочется , что бы он опять заглох
Устал и Киев и не впрок Гетьманов померить не смог
Он миллион собрать , вот это лоГ ,
А власть люблю ну я бы не смог
Так незаметно в самый лучший миг
Пустить нам пылью в первый снег -
Устал ведь Киев и не смог жлобству в угоду
Он миллион собрать , вот это честный лоГ ,
Как тяжко им там наверное переступить полезное
Ведь людских лишений ареол он не для орлов
А для геенны сОске леший гарпий соскУ облизать привел.
 показати весь коментар
 
Очікування інавгурації після останнього туру:
Кравчук - 4 дні.
Кучма - 9 днів.
Кучма (2-й термін) - 16 днів.
Янукович - 19 днів.
Порошенко - 13 днів.
Зеленський - йде 25-й день після 2 туру.
Чіпляються за владу як можуть, ось вам і народовладдя..
#новини #інавгурація #Зеленський Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко - Цензор.НЕТ 4175
 показати весь коментар
 
 
Легитимность ему дал народ, все остальное фикция.
 показати весь коментар
 
 
У Сталина было 100% поддержки. У Чаушеску 99%. Примерно столько же у Каддафи и проч.
 показати весь коментар
 
K тому что 73% избрали голограмму с погонялом "Голобородько".
 показати весь коментар
 
Эта судья ещё времён Януковича! Сейчас бы кипишь подняли, если бы она была справедливой и честной!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко
 
 
 
 
 
 вгору