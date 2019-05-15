 Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко

"Пані Шаптала, яку обрали головою Конституційного Суду, брала участь в ухваленні рішення 30 вересня 2010 року про "Повернення Конституції 1996 року". Для мене це стало символом "п'ятирічки Порошенка", - сказав заступник голови партії "Батьківщина" в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
На його думку, оперативне обрання суддями голови КСУ "дозволило уникнути додаткових спекуляцій та сумніву в легітимності інавгурації новообраного президента". Адже, згідно з частиною 2 статті 104 Конституції, новообраного президента до присяги приводить голова Конституційного Суду, а не в.о, не заступник, не найстарший суддя.
Сергій Власенко вважає, що непризначення нового голови Конституційного Суду було б останньою крапкою і великим роздратуванням для суспільства, адже "Порошенко тримається за владу руками, ногами, лапами, вухами, і Верховна Рада не дуже поспішає призначати інавгурацію президента".
Народний депутат також вислови побоювання, що бажання екс-голови КСУ Станіслава Шевчука відстояти свої права в суді матиме негативні політичні наслідки. Якщо буде поставлено під сумнів легітимність нової голови КСУ, то це поставить під сумнів легітимність приведення до присяги нового президента.
"За всієї поваги до Станіслава Шевчука я б не радив йому цього робити з політичної точки зору. Бо якщо за наслідками цього розгляду колись пізніше якийсь суд визнає, що Шевчука зняли незаконно, а отже, і Наталію Шапталу призначили незаконно. Видається дуже дивним, що голова Конституційного Суду приводить до присяги президента, водночас його повноваження оскаржуються в суді", - пояснив Сергій Власенко.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
бо ж є непорядні кандидати, сумнівні своїми зв'язками та залежностями..
і в кожного шкілети в шафі...
😁
А вчора паніку підняли..
гарно сказано і досить лаконічно!
Следовательно, нужно чтобы народ выбирал и судебную ветвь, а не судьи сами себе выбирают судьев
але "джерело" - це не повітря, наприклад,
зробив ковток води - і годину!!! можеш)) не пити воду)))
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
а ПОП ж такий - мог и шакой рубануть)))
Он не знает державной мовы - это законно ?
Так чому ж *пецикі -свинарчуки * її не люстрували ? ..
Ода предавшей власти .
Готов я Власть взять в жены и на поруки и на руки
И фэйс красивый и руку с сердцем предложить
Только боюсь , что после скуки и Фэйсбука
Рука сама красиво морду мне набьет.
Наша пешечная Власть нас защитила
И смысл жизни всем открыла
А то , что о себе ведь не забыла
Так кто о ней подумает сперва.
.
А Вы бухайте и Машенко и Найемы - Миша очень плох?
Как хочется , что бы он опять заглох
Устал и Киев и не впрок Гетьманов померить не смог
Он миллион собрать , вот это лоГ ,
А власть люблю ну я бы не смог
Так незаметно в самый лучший миг
Пустить нам пылью в первый снег -
Устал ведь Киев и не смог жлобству в угоду
Он миллион собрать , вот это честный лоГ ,
Как тяжко им там наверное переступить полезное
Ведь людских лишений ареол он не для орлов
А для геенны сОске леший гарпий соскУ облизать привел.
Кравчук - 4 дні.
Кучма - 9 днів.
Кучма (2-й термін) - 16 днів.
Янукович - 19 днів.
Порошенко - 13 днів.
Зеленський - йде 25-й день після 2 туру.
Чіпляються за владу як можуть, ось вам і народовладдя..
#новини #інавгурація #Зеленський