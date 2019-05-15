EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, За кордоном
  13002  89
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6825) Пєсков (524) техніка (243)

 Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запропонував запитати в української влади, чому вони досі не забрали військову техніку України з Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Взгляд".

"Я так швидко не згадаю, чи були якісь часові межі в цієї пропозиції, але жодної реакції не було взагалі, якщо ви пам'ятаєте", - сказав Пєсков.

Він додав, що потрібно запитати українську сторону, чому вони досі ніяк не відреагували на пропозицію президента Росії Володимира Путіна забрати військову техніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несе відповідальність за утиски релігійної свободи на окупованих територіях Криму та Донбасу, - резолюція Круглого столу з релігійної свободи в Україні

Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ Володимир Шаманов заявив, що Росія утилізує українську військову техніку, яка залишилася в Криму, якщо Київ не транспортує її до 2024 року.

Нагадаємо, в 2014 році передача Україні військової техніки з Криму була припинена з ініціативи Києва, який вирішив припинити військово-технічне співробітництво з Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126993
 
 
 Топ коментарі
 
а там техніка лишилась ? чи самі іржаві каркаси ?
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
 показати весь коментар
 
Украина заберет свой Крым вместе со своим оружием !!!
 показати весь коментар
 
Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма... Да потому, что Крым, это - Украина
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а там техніка лишилась ? чи самі іржаві каркаси ?
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
 показати весь коментар
 
 
Украина заберет свой Крым вместе со своим оружием !!!
 показати весь коментар
 
 
Про него ***** так и сказал, песков несут иногда такой бред что "не понятно" о чем он вообще говорит...
 показати весь коментар
 
 
А утилизируют не оружие, а ***** с Песковым заодно!
И это будет очень скоро.
Аннушка уже пролила масло... (М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)

 показати весь коментар
 
 
Ага, вот только за Приват расплатится. Ну, и кто там еще на очереди? Ахметка? Пинчук?
А потом - конечно, Крым.
 показати весь коментар
 
 
Мусор в который хроняки превратили технику пусть себе оставят. А вот по репарациям вам насчитают как за утерю новой На которой даже муха *********.
 показати весь коментар
 
 
Это да. Мусор они себе, конечно, оставят... И если за Каломойцем и Пинчуком в очередь не встанут, то репараций нам отвалят больше, чем золота Полуботка в своё время. А если встанут, то как бы нам еще доплачивать не пришлось за содержаник Крыма, мост и патроны, что параша на убийство наших граждан потратила. Нет, не того тупорылого быдла, что клоуна себе в вожди захотело, а тех, других, что с касабами воюют.
 показати весь коментар
 
 
все ******* вже використане на дамбасі.
 показати весь коментар
 
 
Та вони там, що тільки можливо, познімали, позаміняли... Від тої ******** техніки одна видимість залишилась... А ще, до того-ж, і "пакость" якусь могли ввіткнуть - ми "техніку" вивеземо, вкладемо гроші і матеріальні засоби, в її ремонт, а вона, в критичний момент, відмовить на полі бою (а то ще й людей покалічить...). Нагадать про крейсер, що дістався СССР після репарацій, накладених на Італію, що потім "з невизначених причин" вибухнув на рейді, і погубив масу моряків? Знаючи падлючу кацапську натуру, я не сумніваюсь, що вони ВЖЕ таке зробили з захопленими в Керченській протоці, катерами...
 показати весь коментар
 
 
Крейсер підірвали через більш як десяток років...то були італійські шпійони.
 показати весь коментар
 
Имела место такая версия.... Тем более, что через некоторое время после катастрофы, бывший командир итальянских "боевых пловцов" был награждён высокой правительственной наградой... Но - "не пойман - не вор...".
 показати весь коментар
 
 
може років через сто. Сьогоднішня Україна обрала інший шлях...

В лютому 1220 р. військо Чингісхана оточило Бухару. Міська верхівка на золотій таці винесла ключі від усіх 11 воріт міста, яке легко могло б витримати принаймні річну осаду. Монголи наказали місцевому населенню вийти за мури - нібито, щоб переписати його для потреби визначення податку. Тут, у полі, стало зрозумілим, що тільки чоловіків у Бухарі набагато більше, ніж монголів. Тоді від основної маси відділили вправних ремісників (їх, подібно до китайських спеціалістів, вивезли в орду) та вродливих жінок, а решту забили залізними палицями та *******, економлячи стріли. Місто підпалили, вогонь пожежі був таким сильним, що самим завойовникам довелося з нього втікати....
 показати весь коментар
 
 
Это только начало, потом будет: песков не понимает почему Украина не забирает свои вышки, потом почему Украина не забирает свой Крым, потом не понимает почему сидит за решеткой в Гааге...
 показати весь коментар
 
 
ХОРОШИЙ ВОПРОС ....а ПОЧЕМУ ПфУТИН НЕ ЗАБИРАЕТ ИЗ УКРАИНСКОГО КРЫМА СВОЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так свинарчуки все-ж ценные запчасти вывезли уже?
 показати весь коментар
 
 
медведчук по кацаскому сжиженному газу и по нафте
 показати весь коментар
 
Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма... Да потому, что Крым, это - Украина
 показати весь коментар
 
 
Другую технику по какой причине до этого забирала?
 показати весь коментар
 
 
Какую другую, позвольте поинтересоваться
 показати весь коментар
 
 
Че там, у ***** твоего рыло от ботокса ещё не треснуло?
 показати весь коментар
 
 
Много чего в 14 году Украина вывозила из Крыма. Потом РФ из за АТО на Донбасс запретила вывоз техники. Потом опять разрешила, но никто не стал забирать то что осталось.
 показати весь коментар
 
 
Я и сам не прочь треснуть ***** по рылу лопаткой Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 8805
 показати весь коментар
 
П.С. Если кацапы унитазы пистят то можно представить что там осталось от нашей военной техники
 показати весь коментар
 
 
Гугл поковыряй, или хотя бы цензор поковыряй про ракетно безракетный катер прилуки.
 показати весь коментар
 
Поковыряй у себя в голове. Написано же что это было ДО прекращения военно-технического сотрудничества.
 показати весь коментар
 
 
Сначала с бутылки слезь, а потом можешь и поковырять,у себя
 показати весь коментар
 
Корабли забрала Украина, не все но всё же. Пару самолётов и вертолётов забрала. Да много всего вывезли.
 показати весь коментар
 
 
Він ідіот чи прикидується? В 2014 ж наші забрали частину техніки, решту кацапи не дозволили забрати, мотивуючи це тим, що ця техніка буде вбивати мірних впополчєнцев на Донбасі...
 показати весь коментар
 
 
Посмотришь, кремлевский карлик собрал вокруг себя одних уродов. Подборка для мадам Тюссо.
 показати весь коментар
 
 
как может это понять его атрофированный мозг...единственная функция которая еще работает - это подсчет бабок и то со сбоями....
 показати весь коментар
 
 
Патамушта все шо там могло ездить,стрелять итд,вы кацапские уроды давно передали вашим ихта неам в донецк.
 показати весь коментар
 
 
Мокшанскіє стєбатєлі...
Бидло крємльовське....
 показати весь коментар
 
 
Этот дебил реально такой дебил или прикидывается??
 показати весь коментар
 
 
Зачем туда-сюда возить? Вместе с Крымом и заберем.
 показати весь коментар
 
 
Была утечка, что они не хотят уже даже платить за ее охрану. Кроме того, она все это время не обслуживалась и пришла в соответствующее состояние.
 показати весь коментар
 
 
Опубликовано видео украинских кораблей у причалов в Севастопольской бухты, которые президент России Владимир Путин предложил передать Украине. С 2014 года под охраной российского Черноморского флота находятся украинские морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец».

Также по состоянию на середину зимы 2018 года в Крыму остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. В крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей, часть из которых уже покрыта ржавчиной.
14.01.2018, 11:22
 показати весь коментар
 
 
Та техніка не самоходна була- парашники роздерибанили все, що могли!
 показати весь коментар
 
 
Металобрухт дешевше кинути ніж транспортувати, різати, утилізувати.
 показати весь коментар
 
 
Польскому правительству они уже сделали ремонт самолета,заложив взрывчатку,и в этой технике куча таких сюрпризов,это визитная карточка Орды
 показати весь коментар
 
 
Вор интересуется почему у него не забирают то что ему не нужно....
 показати весь коментар
 
 
Песков думает, что обладает тонким юмором. Прибывание рядом с Вяликим Пу, излучение глупости, которого безгранична, ибо дана ему свыше, разрушает его итак слабый мозг.
 показати весь коментар
 
 
Ну тупой песков, только в комплекте с крымом Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма - Цензор.НЕТ 594
 показати весь коментар
 
 
там было много чего .. но теперь всё то, что было работоспособно, чудесным образом оказалось у павстанцев данбаса ..
 показати весь коментар
 
Письков и прочие подху.ловники поди хотят передать технику Украине, как они передают газ, опять же по их словам Украине - на своей границе с ОРДИЛо. А что не так, передали Украине!
 показати весь коментар
 
оно и тогда уже было негодным хламом, а теперь-то уж...лучше газом пусть отдадут, чи нафтой... Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма - Цензор.НЕТ 6500
 показати весь коментар
 
Да, ваще все совесткое было хламом, поэтому лучше продать или сжечь ))
 показати весь коментар
 
все советское как минимум было актуальным и вполне качественным. А как максимум - реально не имело аналогов в мире. И если вам в противники боженька подарил тупорылых арабов, то молись, чтобы это никогда не изменилось.
 показати весь коментар
 
 
та ми пам'ятаємо як шкварчав совок в афгані
 показати весь коментар
 
Такие как ты, "тупых арабов" учили, тренировали и даже воевали за них. И ничего, мы справились. Так что совковую сказку про "тупых арабов", брось, глупые отмазки это, и ничег более.
 показати весь коментар
 
 
Спионеренное у немцев, а потом у американцев «не имело аналогов в мире»...
Иди рассмеши Пєтросяна.
 показати весь коментар
 
Анало-говнет, ага! Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 9618
Спи##ено все было с западных аналогов, при этом удешевлено и ухудшено до предела Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 1386
 показати весь коментар
 
Наверное, потому что Украина богатая страна и может купить новое вооружение.
 показати весь коментар
 
 
Украина прекратила забирать вооружение из Крыма после приема первых партий по причине того, что все вооружение было сознательно оккупантами приведено в полную негодность перед передачей - все, что можно было сломать - было сломано, электроника выдрана, бойки сбиты, стекла разбиты, стволы повреждены - это не вооружение, это металлолом по сути.
 показати весь коментар
 
 
Что можно повредить в БМП или Т-64, чтобы нельзя было востановить и т.д?
Тоже самое корабли и прочее. Нет такого понятия как металалом, когда дело касается вооружения.
 показати весь коментар
 
Все БМП и Т-64, которые были на ходу, в Крыму уже давно переданы российским оккупационным контингентам на Донбасс.
То, что готовы передать оккупанты Украине - это ржавые остовы, не более того. Эти остовы - не танки, их стоимость - для того, чтобы их вернуть к жизни - в них нужно вложить чуть меньше, чем сделать танк с 0. У Украины подобного ржавого хлама хватает с головой в Харькове, Львове и тд.
Тоже самое - корабли - там только ржавые корпуса остались - двигатели безнадержно испорчены, восстановлению не подлежат, электроника и все приборы уничтожены. Восстанавливать их - значит вкладывать кучу средств в уже устаревающую технику. Уж лучше деньгами взять.
 показати весь коментар
 
 
Вложить чуть меньше, это сколько в деньгах и времени?
То что в Украине полно "ржавого хлама", так это его сделали ржавым и потом сказали что это хлам. У нас например очень бережно относятся к устаревшему вооружению, и на базе Т-54 и Т-55 сделали тот же Ахзарит для пехоты, а из Центурионов сделали Пума для саперов. И никому в голову не пришло что это уже мусор и надо его просто выбросить. При том что бронетанковые войска у нас, без "старого мусора" насчитывают в районе 1100 танков только Меркава разной модификации. И при том что есть более 5000 гусеничных M113, остались еще М2, МЗ времен ВОВ в рабочем состоянии ))
 показати весь коментар
 
- несе хуртовину
- несе завірюху
- несе заметіль

#підлога_країни
 показати весь коментар
 
 
- несе піскова...
- піскова пронесло...
- пронос піскова...
 показати весь коментар
 
 
Надіємося повернути техніку разом з територією.
 показати весь коментар
 
 
технику с Крыма мы уже частично расхерачили на Донбассе, оставшуюся часть заберём вместе с российской завезеной в лугандонию, а за металлолом в Крыму получим компенсацию с агрессора.
 показати весь коментар
 
 
Читай. Санкций пока-что маловато, просит добавить.
 показати весь коментар
 
он известный артист с погорелого театра. исполняет. и посредственно. там База ВМФ Украины, таракан ты безмозглый.
 показати весь коментар
 
То что вы с этим оружием сделали никому не надо,сами этот мотлох розбирайте
 показати весь коментар
 
А може, як Росія в Осетії, прийти, щоб захистити свою зброю.
 показати весь коментар
 
Зачем Украине забирать свою технику из Крыма? Правильно, незачем. Она находиться на СВОЕЙ территории. Зачем тягать тяжесть без толку туда, сюда. Нехай кацапы этим занимаются.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїПєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму
 
 
 
 
 
 вгору