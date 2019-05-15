 Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Взгляд".

"Я так швидко не згадаю, чи були якісь часові межі в цієї пропозиції, але жодної реакції не було взагалі, якщо ви пам'ятаєте", - сказав Пєсков.

Він додав, що потрібно запитати українську сторону, чому вони досі ніяк не відреагували на пропозицію президента Росії Володимира Путіна забрати військову техніку.

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Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ Володимир Шаманов заявив, що Росія утилізує українську військову техніку, яка залишилася в Криму, якщо Київ не транспортує її до 2024 року.

Нагадаємо, в 2014 році передача Україні військової техніки з Криму була припинена з ініціативи Києва, який вирішив припинити військово-технічне співробітництво з Росією.