 Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Взгляд".
"Я так швидко не згадаю, чи були якісь часові межі в цієї пропозиції, але жодної реакції не було взагалі, якщо ви пам'ятаєте", - сказав Пєсков.
Він додав, що потрібно запитати українську сторону, чому вони досі ніяк не відреагували на пропозицію президента Росії Володимира Путіна забрати військову техніку.
Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ Володимир Шаманов заявив, що Росія утилізує українську військову техніку, яка залишилася в Криму, якщо Київ не транспортує її до 2024 року.
Нагадаємо, в 2014 році передача Україні військової техніки з Криму була припинена з ініціативи Києва, який вирішив припинити військово-технічне співробітництво з Росією.
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
И это будет очень скоро.
Аннушка уже пролила масло... (М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)
А потом - конечно, Крым.
В лютому 1220 р. військо Чингісхана оточило Бухару. Міська верхівка на золотій таці винесла ключі від усіх 11 воріт міста, яке легко могло б витримати принаймні річну осаду. Монголи наказали місцевому населенню вийти за мури - нібито, щоб переписати його для потреби визначення податку. Тут, у полі, стало зрозумілим, що тільки чоловіків у Бухарі набагато більше, ніж монголів. Тоді від основної маси відділили вправних ремісників (їх, подібно до китайських спеціалістів, вивезли в орду) та вродливих жінок, а решту забили залізними палицями та *******, економлячи стріли. Місто підпалили, вогонь пожежі був таким сильним, що самим завойовникам довелося з нього втікати....
Бидло крємльовське....
Также по состоянию на середину зимы 2018 года в Крыму остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. В крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей, часть из которых уже покрыта ржавчиной.
14.01.2018, 11:22
Иди рассмеши Пєтросяна.
Спи##ено все было с западных аналогов, при этом удешевлено и ухудшено до предела
Тоже самое корабли и прочее. Нет такого понятия как металалом, когда дело касается вооружения.
То, что готовы передать оккупанты Украине - это ржавые остовы, не более того. Эти остовы - не танки, их стоимость - для того, чтобы их вернуть к жизни - в них нужно вложить чуть меньше, чем сделать танк с 0. У Украины подобного ржавого хлама хватает с головой в Харькове, Львове и тд.
Тоже самое - корабли - там только ржавые корпуса остались - двигатели безнадержно испорчены, восстановлению не подлежат, электроника и все приборы уничтожены. Восстанавливать их - значит вкладывать кучу средств в уже устаревающую технику. Уж лучше деньгами взять.
То что в Украине полно "ржавого хлама", так это его сделали ржавым и потом сказали что это хлам. У нас например очень бережно относятся к устаревшему вооружению, и на базе Т-54 и Т-55 сделали тот же Ахзарит для пехоты, а из Центурионов сделали Пума для саперов. И никому в голову не пришло что это уже мусор и надо его просто выбросить. При том что бронетанковые войска у нас, без "старого мусора" насчитывают в районе 1100 танков только Меркава разной модификации. И при том что есть более 5000 гусеничных M113, остались еще М2, МЗ времен ВОВ в рабочем состоянии ))
- несе завірюху
- несе заметіль
#підлога_країни
- піскова пронесло...
- пронос піскова...