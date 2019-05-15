EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  253  6
Матеріали за темою:
Все про:суд (5110) Херсон (239) Гандзюк (309)

 Суд у Херсоні 27 травня почне розгляд справи про вбивство Гандзюк

Херсонський міський суд почне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк 27 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Засідання суду розпочнеться об 11:00, справу вестиме суддя Юлія Бочко.

Обвинуваченими в умисному тяжкому завданні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін та Віктор Горбунов.

Суд у Херсоні 27 травня почне розгляд справи про вбивство Гандзюк 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсяги незаконних рубок за рік зросли в 15 разів": ГПУ у справі про вбивство Гандзюк досліджує економічні мотиви злочину, - прокурор Паровий

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126991
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
суд первой инстанции? Значит, надолго история затянется
 показати весь коментар
 
кучма это Гонгадзе .порошенко это Гандзюк
 показати весь коментар
 
взагалі то підозру змінили, а відтак назва статті - некоректна.
 показати весь коментар
 
Підозру змінили, але без ліквідації слова "вбивство" в ній. Спочатку в підозрі було щось на кшалт "замовлення та здійснення вбивства"; в остаточному варіанті - "дії, що призвели до вбивства" (десь так). Різниця - десь на рік тюрми.
 показати весь коментар
 
призвели до смерті. Якщо там залишилось до вбивства, то слід гнати того хто подібний обвинувальний акт підписали з прокуратури та слідства і забирати в них дипломи про юридичну освіту.
 показати весь коментар
 
та може бути. Я ж не юрист, та інфу не гуглив, щоб точно було, а написав по-памяті.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд у Херсоні 27 травня почне розгляд справи про вбивство Гандзюк
 
 
 
 
 
 вгору