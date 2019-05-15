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Все про:озброєння (1087) зброя (1344) Турчинов (792)

 Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські науковці, конструктори та виробничники довели, що здатні в стислі терміни створювати сучасне ефективне озброєння.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час вручення державних нагород і відзнак РНБО України представникам оборонних підприємств, що забезпечили виконання ракетної програми, зокрема - КБ "Луч", "Артем", "Візар", "Мотор-Січ", "Оризон-Навігація", "УкрІннМаш", "Радіонікс", "Машгідропривод" та ін.


Як повідомили Цензор.НЕТ в прес-службі РНБО, на зустрічі з розробниками ракетної зброї Турчинов нагадав, що після відмови нашої країни від стратегічної ядерної зброї в обмін "на нічого не вартісні папірці Будапештського меморандуму, Україну позбавили не тільки ядерного потенціалу, але і його носіїв, які могли бути ефективно використані для захисту нашої країни та потужно вражати ворожі цілі без використання ядерних боєприпасів".

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Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 03

"Так була знищена стратегічна авіація, ракетні комплекси, зокрема, оперативно-тактичного рівня. На озброєнні ЗСУ не залишилося жодної крилатої ракети", - сказав Секретар РНБО України, наголосивши, що до цього треба додати системне багаторічне знищення нашого оборонного потенціалу, зокрема підприємств оборонно-промислового комплексу.

Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 04
Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 05
Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 06
Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 07
Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 08

Секретар РНБО України пригадав, як він на початку березня 2014 року в умовах російської агресії, будучи виконувачем обов'язків Президента України, зібрав провідних керівників оборонних підприємств для обговорення, "як у найкоротші терміни відновити оборонний потенціал нашої країни, забезпечивши армію сучасною зброєю і технікою".

"Одна з перших задач, яку необхідно було вирішити - створити аналог потужного РСЗО "Смерч", ракет до якого залишалося на декілька тижнів активних бойових дій", - сказав Турчинов, додавши, що тоді мало хто вірив, що це можна зробити в найкоротші терміни.


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Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 10

Секретар РНБО України наголосив, що завдяки науковцям, інженерам КБ "Луч" та партнерам-суміжникам вдалося зробити та прийняти на озброєння ракетний комплекс "Вільха", "який здатний точно знищувати цілі керованими ракетами, та є за всіма показниками кращим, ніж російський аналог".

"Важливо, що наші фахівці не зупинилися на цьому, і продовжують роботу над покращенням бойових характеристик комплексу", - сказав він, додавши, що вже розпочалися і наступного тижня продовжаться випробування ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України 11

За словами О. Турчинова, в умовах агресії РФ у Чорному та Азовському морях для нашої країни одним з пріоритетів є надійний захист морських рубежів, і "цю задачу має виконати розроблений вітчизняними фахівцями мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", ракети якого здатні знищувати будь-які морські цілі не тільки на теренах Чорного й Азовського морів, але і в портах їхнього базування".

"Мені як людині, яка безпосередньо опікувалася ракетною програмою, як нікому відомо, в яких складних умовах доводилося відновлювати ракетний щит нашої країни, але спільними зусиллями за неймовірно короткий термін ці стратегічні завдання вдалося виконати", - сказав Секретар РНБО України, подякувавши працівникам оборонпрому, які зробили це можливим.

Секретар РНБО України висловив сподівання, що після завершення державних випробувань нові ракетні комплекси будуть взяті на озброєння ще до закінчення поточного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126988
 
   
 Топ коментарі
 
это у вас на цапии про нас такое говорят - не переживай так - усе в бюджет заложено - до зели - а если будет козлить - то не доживет на должности и до осени - у нас это просто - мы не вы рабы
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С марта 14го у меня к Турчинову ОЧЕНЬ уважительное отношение !!!!!!!Будучи И.о. президента он мгновенно принимал к сведению и тут же вносил в законодательные акт, необходимые правки для дееспособности армии и обороны !!!! Я ощутил это на себе ! за это ему ГЛУБОЧАЙШЕЕ уважение !!!!!!
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Ага.....как миномет МОЛОТ))))Сколько солдат своих полягло....
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Добре,що вже недовго йому залишилося. За 5 років разом з своїм замом Свинарчуком накрали достатньо. Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 181
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"Про крали", ляльководе, то ваші зєльоно-каламойські байки, а от Вільхи і Нептуни - реальні і дуже корисні речі, в рзробку і виробництво яких Петро Олексійович вклався 1.5 мільярдами власних коштів.
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Вклалось - це що, і на цьому власні кошти поповнило? О це точно мудак та падлюка.. Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 1011
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Это единственный кто реально что то сделал ! Кто бы что не закидывал пастору - а он понемногу поднимает украинское ракетостроение ! Если Зеленский оставит его - может у нас и появится оружие которым можно будет кацапью по сусалам настучать так, что б больше к соседям не лазили, и рожу кацапскую не совали в чужие дела !!!
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Так, Україна здатна створювати ******* і ефективну зброю, але чомусь не створює, тільки екскізи і одиничні зразки!? Чому???
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Тому що п'ять років у нас був не президент а мародер-барига. Який тільки й думав як бабла урвати.
Куча підірваних складів з бп, риболовна шхуна замість розвідувального корабля - свиня біля корита...
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Ні, це не те, про що ти касабе постійно думаєш. Для розробки нових проектів в галузі, про яку ти, в очевидь , не маєш жодного уявлення, а саме ракетобудування, необхідно вкладати великі кошти, от Петро і ЖЕРТВУВАВ СВОЇ КОШТИ В ЦІ ПРОЕКТИ, так зрозуміло?, - СВОЇ КРЕВНІ в проекти ПВО, ПРО.
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Мені цікаво, а де тут "Південьмаш"? Це держпідприємство навмисно без роботи та фінансування залишили?
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Смешно даже коментировать! Пастор баптистской церкви, у которого с головой не все хорошо, главный боевик в Украине про ракеты рассказывает. Все не так. Неужели нет адекватных! За страну обидно, что такие неадекваты нами руководят, а мы воюем и все это проглатываем.
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Пастор ВОССТАНАВЛИВАЕТ ракетньій потенциал Украиньі, которьій АТЕИСТЬІ ПРОСРАЛИ.
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Смешно даже коментировать! Пастор восстанавливает ракетный потенциал, который просрали... Крым, Донбас просрал...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТурчинов перевірив виконання основних ракетних програм України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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