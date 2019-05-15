 Попередні рішення РФ про санкції щодо України були спровоковані Києвом, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Загалом варто все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (про санкції проти України. - Ред.) були спровоковані українською владою", - сказав Пєсков журналістам у середу, відповідаючи на прохання прокоментувати нові санкції України проти Росії та на запитання, чи буде Росія на них відповідати або дочекається інавгурації обраного президента.
При цьому Пєсков висловив сподівання на вступ на посаду обраного президента України Зеленського.
"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента (України. - Ред.) відбудеться - рано чи пізно", - заявив прес-секретар глави держави.
Раніше в середу Кабінет міністрів України розширив перелік заборонених до ввезення на територію країни товарів з Росії. До нього увійшли мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби. Також ідеться про цемент і фанеру.
Як зазначило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, імпорт України цементної продукції з РФ за підсумками 2018 року становить майже $17 млн, імпорт фанери з РФ оцінюється в $19,7 млн.
Крім того, уряд України повідомив, що з 1 серпня 2019 року запроваджуються спеціальні мита на товари з РФ, які стягуватимуться незалежно від інших мит. Сплачені суми спецмита будуть направлятися до спеціального фонду державного бюджету, який згодом профінансує заходи з імпортозаміщення.
Не сметь суфлировать писькову!
От и куйло тоже ждет не дождьотся кенгурации.
и ещё:
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все....Тем не менее приходится признать, что мы вновь и вновь сталкиваемся с ситуацией, когда о контактах избранного президента Украины мы узнаем от его собеседников, а не от самого Зеленского или хотя бы от его окружения. Думаю, такой подход к информированию общественности о первых шагах нового президента страны на международном поприще может привести к необратимым последствиям для украинского государства и внешнеполитических возможностей страны.
А ***** даже свои портреты разрешил Пете использовать в предвыборной агитации
"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали." на фотобанке можно купить сотню его рож
сцарь осерчал...
На их город конкретно валились Грады. Пётр Алексеевич создал армию, которая позволила не состояться "Мариупольской народной республике". И поэтому горожане поддержали Зеленского.
наче в нього постійний закреп,нє?
🤣
Розраховують нагнути зебіла... Небезпідставно...
Неа, "иногда" он, пока только теоретически, может что-то нормальное выдавать.