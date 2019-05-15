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 Політика України
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Все про:Зеленський (1181) Пєсков (524) Росія (17075) санкції (2278)

 Попередні рішення РФ про санкції щодо України були спровоковані Києвом, - Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у зв'язку з оголошенням Україною про нові санкції проти Росії висловив сподівання, що інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського колись відбудеться, і нагадав, що санкції з російського боку були спровоковані українською владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом варто все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (про санкції проти України. - Ред.) були спровоковані українською владою", - сказав Пєсков журналістам у середу, відповідаючи на прохання прокоментувати нові санкції України проти Росії та на запитання, чи буде Росія на них відповідати або дочекається інавгурації обраного президента.

При цьому Пєсков висловив сподівання на вступ на посаду обраного президента України Зеленського.

"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента (України. - Ред.) відбудеться - рано чи пізно", - заявив прес-секретар глави держави.

Раніше в середу Кабінет міністрів України розширив перелік заборонених до ввезення на територію країни товарів з Росії. До нього увійшли мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби. Також ідеться про цемент і фанеру.

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Як зазначило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, імпорт України цементної продукції з РФ за підсумками 2018 року становить майже $17 млн, імпорт фанери з РФ оцінюється в $19,7 млн.

Крім того, уряд України повідомив, що з 1 серпня 2019 року запроваджуються спеціальні мита на товари з РФ, які стягуватимуться незалежно від інших мит. Сплачені суми спецмита будуть направлятися до спеціального фонду державного бюджету, який згодом профінансує заходи з імпортозаміщення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126987
 
 
 Топ коментарі
 
Ну простите засрасцев. Глупые мы, взяли и напали на московию. Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 6196
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Все гавно мира ждет когда зебеню инаугурируют.... все лапки потирают в предвкушении...
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И эти люди там правят другими такими же людьми.
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Ага. Если бы не рф откусила Крым, то его откусила бы США.
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Nov - "...то его откусила бы США." Чево, серьезна ?
Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 9759
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он или шо то знает про зелю - зебилы, а шо - как думаете?
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"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства. Источник: https://censor.net.ua/n312698

От и куйло тоже ждет не дождьотся кенгурации. Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 4915
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вся надежда у коцапов на зелю, прям с нескрываемой надеждой ждут...

и ещё:
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все....Тем не менее приходится признать, что мы вновь и вновь сталкиваемся с ситуацией, когда о контактах избранного президента Украины мы узнаем от его собеседников, а не от самого Зеленского или хотя бы от его окружения. Думаю, такой подход к информированию общественности о первых шагах нового президента страны на международном поприще может привести к необратимым последствиям для украинского государства и внешнеполитических возможностей страны.
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как раз про пороха они зубами скрежетали, а зеля - их надежда, на него у них большие планы. ждут не дождутся прям.
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Ага скрежетали с заявлениями что Порошенко лучшее для Украины
А ***** даже свои портреты разрешил Пете использовать в предвыборной агитации
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Казкові зараз як мухва восени- відчувають, що їм скоро капут, й злющі такі!)))
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правильно, порошенко лучшее для украины, а зеля - лучшее для коцапов

"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали." на фотобанке можно купить сотню его рож
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Ну простите засрасцев. Глупые мы, взяли и напали на московию.
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конечно Киевом - не захотели Донбасс (плюс еще 4-5 области) слить как Крым
сцарь осерчал...
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Все гавно мира ждет когда зебеню инаугурируют.... все лапки потирают в предвкушении...
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В этом контексте удивляет голосование жителей славного Мариуполя.
На их город конкретно валились Грады. Пётр Алексеевич создал армию, которая позволила не состояться "Мариупольской народной республике". И поэтому горожане поддержали Зеленского.
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Что за рожи у всех парашников? Даже плюнуть жалко...Носит же земля всё это неподобство.
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В нього,піськова, завжди тааакі булькаті очі,
наче в нього постійний закреп,нє?
🤣
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Потерпи немного...сейчас зебени к власти придут...и все изменится.... Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 4326
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а мы терпели 5 лет порохня так грозило но пахать с рашкой не забывало Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 1804 Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 1804
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Да фигня осталась вам терпеть...через пару недель зебеня все прекратит.... Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 5966
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Мета московитів знищення українців. Мета українців знищити Московію і спалити Москву без цього ніколи не буде в нас миру.
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От-от, щоб не було сумнівів ні в кого - касапи хотіли зебіла. Принаймі, "аби не порох".
Розраховують нагнути зебіла... Небезпідставно...
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Установление причинно-следственных связей в его голове напрочь невозможно. Ты еще заяви долбозвон: "Какие ваши доказательства".
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"Иногда он таку чушь несёт"
Неа, "иногда" он, пока только теоретически, может что-то нормальное выдавать.
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