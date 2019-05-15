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Все про:компенсації (118) нафта (102) Росія (17075) Укртранснафта (5)

 Росія заплатить Україні компенсацію за забруднену нафту

На те, щоб повністю прибрати забруднену нафту з української частини нафтопроводу "Дружба", піде від 4 до 6 місяців. Росія компенсує витрати на очищення трубопроводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

На переговорах між українськими, російськими, угорськими та словацькими нафтовими компаніями вдалося домовитися, що Росія компенсує витрати на очищення нафтопроводу "Дружба" і відновлення транзиту нафти. Для цього укладуть додаткову угоду, в якій визначать порядок і терміни відшкодування витрат.

Очищення нафтопроводу буде відбуватися шляхом прокачування зіпсованої нафти з України в Словаччину та Угорщину, де в подальшому її будуть виводити з нафтопроводу. Цей процес, за розрахунками "Укртранснафти" може тривати 4-6 місяців.

Також читайте: Росія запропонувала перемістити неякісну нафту на наші склади для якнайшвидшого відновлення транзиту, - "Укртранснафта"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.

7 травня в Російській Федерації чотирьох осіб заарештували у справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126985
 
   
 Топ коментарі
 
Любой договор с парашкой не стоит и подписаной ими бумажки!.
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так прямо и заплатит...)))
уже атипично!
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Любой договор с парашкой не стоит и подписаной ими бумажки!.
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заплатит. Нефть качать в Европу как-то надо, у них выбора нет.
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с Дружбой весело все, Бацька заявил. что 2-3 мм. в сутки ( скорость разъедания Дружбы) Россия заплатит Украине компенсацию за загрязненную нефть - Цензор.НЕТ 6159
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Угу. Уже много ********* коменсировала и выплатила судебных решений?
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Це не судове рішення, це сама Московія запропонувала.
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Сразу после репараций за обстрелы наших солдиков со своей территории?
Сразу после репараций за оккупацию совка(Рашка - правонаследница совка)

Ну тогда я спокоен. Скоро зачислят 150тыс. евро на спец.счет и можно будет просто наблюдать за хрущами в садочку.
А пироги будут сами в мед мочаться и прямо в рожу будут идти.... Не говоря уже о варениках Россия заплатит Украине компенсацию за загрязненную нефть - Цензор.НЕТ 9099
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а причем тут пенсы? Нужно ремонтировать нефтепровод, менять насосы которые поразъедало хлором, платить зарплату ремонтникам.
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"насосы поразъедало хлором"
багата уява
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Томе, ти типовий зє-єлєкторат. хєр його знає до чого тут пенси.. ти коли наймаєш працівників тобі вдома шпалєри поклеїти - пєнси ці гроші, що ти платиш будівельникам, побачать??
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ой, та облиш, ти не зрозумів основного посилу, який полягає в тому, що ти типовий довбойоб, який у всьому бачить зраду. шпалєри тут взагалі ні до чого
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Мене більше цікавить, куди запхають 5 млн т неякісної нафти?
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Венгры берут с хорошей скидкой, у себя смешивают с чистой нефтью чтобы снизить % хлора, и гонят на переработку.
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в твою машину, можешь не сомневаться, дизелистов ждет золотая эпоха
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Вапщет грязная нефт уйдёт в Венгрию бесплатно, там её сделают приемлемой для потребления. И ни кто платить ни кому не будет в то время как Венгрия поднимет не хило бабла
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Точно - это Ярош сделал, и кажись там его визитка была.
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Можно уже смело выписывать очередную премию и отправлять маме в Штаты
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И вся компенсация уйдет на премии...
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