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 Політика України, Суспільство
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Все про:розмитнення (97) Самопоміч (277) Острікова (19) євробляхи (127)

 "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Завтра необхідно розглянути законопроект, яким пропонується відтермінувати на 90 днів введення штрафів за нерозмитнення євроблях.

Про це журналістам сказала нардеп від "Самопомочі" Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Пропускна здатність всіх українських пунктів митниці, якщо помножити на кількість машин, була недостатньою, щоб розмитнити всіх. Тобто, громадяни були поставлені в дискримінаційне становище. Хто першим подав, той і встиг розмитнити, а хто був пізніше - ні", - зазначила вона.

Раніше глава профільного парламентського комітету Ніна Южаніна повідомила, що пропускна здатність української митниці - 10 000 автомобілів на день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основні вимоги мітингувальників: не призначати Віктора Кривицького главою митної служби, скасувати акциз на розмитнення автомобілів, зупинити повторні штрафи в 8500 грн після розмитнення і відтермінувати введення штрафів в 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126984
 
 
 Топ коментарі
 
......заигрывание с электоратом перед выборами?.......как примитивно!....
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Кто не успел...тот опоздал...и по перрону бегать уже поздно... "Самопомич" предлагает рассмотреть законопроект о переносе штрафов за нерастаможку евроблях: "Успели не все" - Цензор.НЕТ 7778
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Не лепите евробляхи к ответственности. При чем тут ответственность?! Регистрируйте автомобили как положено и не обдирайте автовладельцев. Не надо тут плести про повышенную аварийность евробляхеров. А что, если содрать с них несколько тысяч они внезапно станут дисциплинированными?!
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......заигрывание с электоратом перед выборами?.......как примитивно!....
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Очі прорізаються. Так скоро самопаміч розпочне захищати найманих працівників від самої себе.
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С чего ты взял что это заигрывание? А может у Острикой самой тоже есть бляха-муха...
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Полумеры в стиле Самопомочи.
Отменить акциз на растаможку автомобилей - и людям хорошо и бюджет полный
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Прям ыканамист с зекоманды. Отменить налоги и бюджет сам собой наполнится)
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Чем выше налоги, тем меньше поступлений в казну, экономику учить всем надо, деятели и не забывать обкладывать налогами большой бизнес, а не последнее забирать у нищих.
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расскажи это тупой Фанции.
Даже такой тупой персонаж как Депардье получил гражданство в Раше, чтобы французских налогов не платить
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"Успели не все" уроды нормальных водителей убить ?
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Ця сама прогресивна Самопоміч в 2016 році голосувала за зниження прибуткового податку
для зарплати більше 10 мінімальних зарплат з 20% до 18%, та підвищення решті прибуткового податку з 15% до 18%.
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Я только "за !" . Но я за равную ответственность водителей на дороге .
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Не лепите евробляхи к ответственности. При чем тут ответственность?! Регистрируйте автомобили как положено и не обдирайте автовладельцев. Не надо тут плести про повышенную аварийность евробляхеров. А что, если содрать с них несколько тысяч они внезапно станут дисциплинированными?!
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Не станут . Я не согласен делить дорогу с ржавым отстоем .
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Дурню не кажи! Чи ти вважаєш, що 40-річний ВАЗ безпечніший за 15-річний Фольксваген?
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Нехай щастить!
Коррозія скритих поверхонь, зони деформацій, енерго ємність, тощо- не звертай уваги, головне- вір!
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А якщо Фолькс після 2-3 серйозних ДТП відновлений?
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А якщо ВАЗ зробив вуха?
А взагалі- не мели дурню, ми порівнюємо при рівних умовах, чи ти вважаєш, що усі ВАЗи й Москвичі не мають навіть подряпинки? Чи ВАЗ з відірваною дупою ніколи не бачив? Чи ота курва твою родичка?
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Знаєте, для мене що ВАЗ старий, що БМВ чи Фолькс 2000 року - однаково лайно (якщо це не колекційна BMW Z8 чи щось таке). Так, новіші тачки *********, але я притримуюся такого принципу: все, що з пробігом понад 200 тис. км - лайно. Хай навіть воно їздило ідеальними німецькими дорогами.
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сейчас ты только что сознался, что *******.
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не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что происходит при аварии с стареньким фольцем и стареньким ВАЗом или Таврией. Разница на лицо
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Все залежить від стану автомобіля і пробігу.

І задумайтеся над простим питанням: чому Лондон, Париж, Мадрид, низька німецьких міст або вже заборонили, або заборонять до 2020 в*їзд в місто дизельних автомобілів, виготовлених до 2015 року?

Ось пруф:
https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/a-44016942
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Тому що жителі цих міст можуть собі дозволити оновлювати авто кожні кілька років. А переважна більшість жителів України можуть дозволити собі оновлювати хіба що мастило та тосол в своєму Ланосі чи Жигулі.
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Тоді логічне питання до вас: за які гроші небагатий житель України має утримувати той автомобіль? Бензин - 30 грн за літр. А ходову робити після наших доріг? А свічі/ремені/фільтри міняти? А якщо мова йде про бляху із пробігом 300-500 тис. км, то там і серйозний ремонт частенько робити треба - а це недешево.
Ну от купить людина ту БМВ чи Ауді на бляхах за 1500-2000 євро. Так ця бляха може за перший рік розорити незаможного власника!
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Вы опять лицемерите - не прошло с "ответственностью" запели про "ржавый отстой"

Я уже много раз говорил - все эти разговоры кончаются воплями владельцев из салона "А мени гроши вернуть за машыну!?? Я ж ии по другым цинам брав!"

И скакого бодуна ваша шушлайка из салона, на которой вы намотали сотни тысяч не "ржавый остой"?! Только лишь потому что первоначально из салона? Так и евробляха была в салоне в свое время. Жабку придержите свою))) Теряете моральный облик))

И для начала уберите с дорог совковое лайно, по 30-50 лет отроду, а потом уж начинайте про "отстой"
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"совковое лайно" убила одного , Евро лайно убило сотни . Читай статистику .
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Ти це- зав'язуй з речовинами, ага? Чи Зайцева або Петросян на бляхах їхали? Бовдур!
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Статистика под Петю? Евролайно по определению безопаснее совкового говна, СТО-шник вы жалкий))) Вы хоть два километра в ВАЗ-2101 проехали? Вы в курсе какая там посадка водителя?! На скамье подсудимых комфортнее, чем за рулем копейки. Про безопастность лучше не говорите никому. Оптика, динамика, подушки безопастности, энергопоглощающий кузов...что вы несете?!
Ну признайтесь уже что жаба давит за то пафосное и не стоящее своих денег дерьмо которое вы купили в салоне и теперь не дай бог оно обесценится. Вот что вас беспокоит.
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По секрету, акцизи вже відмінили на електромобілі... І навіть ПДВ на електромобілі відмінили. Чому замість чадящих дизельних блях електромобіль не завозити? там все оформлення буде ну 100-150 євро...
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Я не про нові. Б/у Нісан Ліф в нормальному стані коштує 12-15 тис. баксів...
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Битье восстановленное из трех одна и металолом из США с убитыми батареями и комплектацией бомж-класса? Сам на таком езди. К тому же скоро Ахметов с Петей повысит цены на електроенергию и такие машины бесплатно никому не нужны будут.
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Ага а евробляхи только новенькие на которых бабушки только в церковь по воскресеньям ездили! "Самопомич" предлагает рассмотреть законопроект о переносе штрафов за нерастаможку евроблях: "Успели не все" - Цензор.НЕТ 6344
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Та ясне діло, у нас же кожен другий може дозволити собі купити авто за 15 тис баксів. Всього навсього 8 років треба попрацювати, не витрачаючи грошей ні на їжу, ні на комуналку.
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Ну якщо ви отримуєте мінімалку, то не розписуйтеся за всіх.
Це по-перше, а по-друге, якщо людина отримує мінімалку, то їй і бляха за 1000 євро не потрібна. Бо машину треба за якісь бабки заправляти і обслуговувати (а бляха з пробігом за 300 тис. км має звичку часто ламатися)
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Насправді, хто хотів, той і розмитнив, бо після закінчення терміну дії скидки в 50% на митницях одразу пропали черги.

Інше питання, що не всі машини вигідно розмитнювати навіть зі скидкою 50%...

Хоча загалом якщо гнати не хлам з Європи (тобто б/у тачки віком до 7-8 років), то закон нормальний, а от для 15-річних відер розмитнення дійсно високе.
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Рено Логан (від 303 тис. грн), Сітроєн С1 (317 тис), Рено Сандеро (293 тис.) - нові європейські автомобілі. Сильно дорого?
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Я тебе про современные комфортные автомобили говорю. а ты мне барахло росийско-китайское циганской сборки предлагаешь.
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Ми в Європу йдем? В Європу. Там небагаті водії не їздять на 20-річних 3-літрових БМВ 5 е39 з розходом 15-20 літрів... В Європі беруть компактні машинки з маленькими моторами. І да, той же Сандеро увійшов у ТОп-10 найпопуляірніших моделей в ЄС за 2018 рік

А у нас на бляхах чомусь гонять саме 15-20-річні Ауді і БМВ, до яких запчастини дорогі. Дивне якесь зубожіння...
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Нечего удивительного. К нам гонят еврохлам который разводилы впарывают простачкам!
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У нас просто для народу понти важливі. Хай іржаве, хай пробіг 500 тисяч, зате БеМеВе чи Мерс...
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Ну может ты и прав. Но на дорогах вижу много евроблях елочек, писей и котят цены на ремонт которых в Украине космические
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Кто не успел...тот опоздал...и по перрону бегать уже поздно...
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По перону уже бегает Петро Бляхэр которого клюнул жареный петух. Скоро по перону будет бегать все его правительство и партия. "Самопомич" предлагает рассмотреть законопроект о переносе штрафов за нерастаможку евроблях: "Успели не все" - Цензор.НЕТ 1294
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Это все из влажных мечт зебила...а в реалии по перрону сейчас бегают евробляхеры....
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Якось самонемічно....ніхто на вас вже не
купиться, лузери...
🤗
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так еще 9 дней впереди?! в чем дело! вперед на растаможку, еще можно успеть!!!
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Ну да, тим більше, черг на митниці, як взимку, зараз немає, ажіотаж спав...
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Она наверное перепутала очередь на банковой с очередью (скорее её отсутствием) на таможне. Наверное у неё зрение село. Нельзя так напрягать мозг (перлы такие выдавать), можно и зрения лишиться.
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Достаточно только глянуть на ее обдолбленную рожу, и дальше и читать ненужно о чем она говорит
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Нада принять закон если ДТП случилось по вине технического состояния автомобиля то по тяжести приравнивать к управлению автомобиля в нетрезвом состоянии!
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Должен быть баланс между возможностью купить авто чтобы добраться до работы и интересами казны и несуществующих отечественных автопроизводителей.
На данном этапе евробляхеры - жлобы, которые считают себя умнее всех.
Как -то из-за "протестов" этих рогулей (с мангалами и водкой) проторчал пару часов на Киев-Чоп под Житомиром.
Видно Самопомич не верит что в ВР попадёт - окучивать начинает.
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Далеко не все страны выпускают свои автомобили.
Так же как и граждане не обязательно ездят на автомобилях, производимых в своих странах.
Поэтому баланс это глупость.
Сейчас в больших городах вводятся перехватывающие парковки,
чтобы не загружать центр города.
Т.е., приезжающие на работу оставляют там свои авто и дальше едут на городском транспорте.
По бляхерам согласен.
Сколько не продляй все равно будут неуспевающие.
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Я киевлянин, который работает в 200 км от дома.
По ряду причин не могу жить возле работы.
Мне перехватывающая парковка не нужна - тут их гектары
Новая машина мне по-карману.
Автомобиль это свобода и возможности особенно для молодых людей.
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автомобиль не роскошь, а средство передвижения! ударим автопробегам по бездорожью и разгильдяйству! ура, товарищи!!!
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Ахренеть, а потом опять кто-то не успеет и опять будут пиарится на этом. Достачно время дали и условия нормальные.
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Еще одна отсрочка - опять кто-то не успеет. И это будет бесконечно.
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А Самонемич во Львове хотя бы порядок навела? Хоть что-то сделали чтобы город не превращался в развалюху?
Нет? А чего тогда их "советы" стоят?
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"Южанина сообщила, что пропускная способность украинской таможни - 10 000 автомобилей в день"

Значит просто не торопится народ.
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Почему просто не сделать нормальные акцизы? Тогда люди купят нормальные авто, а не будут убиваться на ещё советской и российской рухляди!
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"успели не все" ? не успели или не хотели??? пришел новый презик - он добрый, он справедливый, он нам все каки отменит! уже за это и пикеты в нужном месте выставили
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"
 
 
 
 
 
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