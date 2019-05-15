 "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Про це журналістам сказала нардеп від "Самопомочі" Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.
"Пропускна здатність всіх українських пунктів митниці, якщо помножити на кількість машин, була недостатньою, щоб розмитнити всіх. Тобто, громадяни були поставлені в дискримінаційне становище. Хто першим подав, той і встиг розмитнити, а хто був пізніше - ні", - зазначила вона.
Раніше глава профільного парламентського комітету Ніна Южаніна повідомила, що пропускна здатність української митниці - 10 000 автомобілів на день.
Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.
Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основні вимоги мітингувальників: не призначати Віктора Кривицького главою митної служби, скасувати акциз на розмитнення автомобілів, зупинити повторні штрафи в 8500 грн після розмитнення і відтермінувати введення штрафів в 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.
Отменить акциз на растаможку автомобилей - и людям хорошо и бюджет полный
Даже такой тупой персонаж как Депардье получил гражданство в Раше, чтобы французских налогов не платить
🤗
для зарплати більше 10 мінімальних зарплат з 20% до 18%, та підвищення решті прибуткового податку з 15% до 18%.
Коррозія скритих поверхонь, зони деформацій, енерго ємність, тощо- не звертай уваги, головне- вір!
А взагалі- не мели дурню, ми порівнюємо при рівних умовах, чи ти вважаєш, що усі ВАЗи й Москвичі не мають навіть подряпинки? Чи ВАЗ з відірваною дупою ніколи не бачив? Чи ота курва твою родичка?
І задумайтеся над простим питанням: чому Лондон, Париж, Мадрид, низька німецьких міст або вже заборонили, або заборонять до 2020 в*їзд в місто дизельних автомобілів, виготовлених до 2015 року?
Ось пруф:
https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/a-44016942
Ну от купить людина ту БМВ чи Ауді на бляхах за 1500-2000 євро. Так ця бляха може за перший рік розорити незаможного власника!
Я уже много раз говорил - все эти разговоры кончаются воплями владельцев из салона "А мени гроши вернуть за машыну!?? Я ж ии по другым цинам брав!"
И скакого бодуна ваша шушлайка из салона, на которой вы намотали сотни тысяч не "ржавый остой"?! Только лишь потому что первоначально из салона? Так и евробляха была в салоне в свое время. Жабку придержите свою))) Теряете моральный облик))
И для начала уберите с дорог совковое лайно, по 30-50 лет отроду, а потом уж начинайте про "отстой"
Ну признайтесь уже что жаба давит за то пафосное и не стоящее своих денег дерьмо которое вы купили в салоне и теперь не дай бог оно обесценится. Вот что вас беспокоит.
Це по-перше, а по-друге, якщо людина отримує мінімалку, то їй і бляха за 1000 євро не потрібна. Бо машину треба за якісь бабки заправляти і обслуговувати (а бляха з пробігом за 300 тис. км має звичку часто ламатися)
Інше питання, що не всі машини вигідно розмитнювати навіть зі скидкою 50%...
Хоча загалом якщо гнати не хлам з Європи (тобто б/у тачки віком до 7-8 років), то закон нормальний, а от для 15-річних відер розмитнення дійсно високе.
А у нас на бляхах чомусь гонять саме 15-20-річні Ауді і БМВ, до яких запчастини дорогі. Дивне якесь зубожіння...
купиться, лузери...
🤗
На данном этапе евробляхеры - жлобы, которые считают себя умнее всех.
Как -то из-за "протестов" этих рогулей (с мангалами и водкой) проторчал пару часов на Киев-Чоп под Житомиром.
Видно Самопомич не верит что в ВР попадёт - окучивать начинает.
Так же как и граждане не обязательно ездят на автомобилях, производимых в своих странах.
Поэтому баланс это глупость.
Сейчас в больших городах вводятся перехватывающие парковки,
чтобы не загружать центр города.
Т.е., приезжающие на работу оставляют там свои авто и дальше едут на городском транспорте.
По бляхерам согласен.
Сколько не продляй все равно будут неуспевающие.
По ряду причин не могу жить возле работы.
Мне перехватывающая парковка не нужна - тут их гектары
Новая машина мне по-карману.
Автомобиль это свобода и возможности особенно для молодых людей.
Нет? А чего тогда их "советы" стоят?
Значит просто не торопится народ.