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Все про:випробування (155) космос (143) Південмаш (21)

 В Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4"

На "Південмаші" випробували головний обтічник ракети-носія "Циклон-4". Все минуло успішно, тепер попереду - льотні випробування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" в Facebook.

На вібраційно-функціональних випробуваннях головного обтічника ракети-носія "Циклон-4" були присутні представники канадської компанії "Maritime Launch Services Ltd", яка будує космодром для запуску цієї ракети-носія.

На підприємстві зазначили, що випробування відбулися успішно. Надалі буде виготовлений зразок головного обтічника для проведення перших льотних випробувань.

Також дивіться: Ракету Vega з українським двигуном успішно запустили з космодрому Куру. ВIДЕО

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" входить до складу Державного космічного агентства України. За час існування підприємства було створено чотири покоління ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств "Циклон", "Космос", "Зеніт".

Сімейство ракет-носіїв "Циклон" - це транспортна космічна система, призначена для високоточного виведення на кругові, геостаціонарні, сонячно-синхронні орбіти одного або групи космічних апаратів. Для цього класу ракет-носіїв розроблена і використана оригінальна технологія повної автоматизації передстартового циклу підготовки. Можливості ракети-носія "Циклон-4" дозволяють виводити на орбіту висотою 500 км космічні апарати або групи космічних апаратів вагою до 5500 кг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126983
 
   
 Топ коментарі
 
Головне щоб в Хремль попала точняком!
🤗
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NIKITA wild. Та Рогозин вне конкуренции

В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 6002
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беня, поки шо не впливає на це - от "Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. Источник:https://censor.net.ua/n3126983"
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Бєня, пки-що, приймає "подношенія і чєлобітниє". Аєропорт ім. Бен Гуріона в напрягах. Не вистарчає ні ешалонів, ні коридорів. Чартери з України запрудили все небо над Тель-Авівом
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Если и туда Беня пролезет. То кирдык всем программам.
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Головне щоб в Хремль попала точняком!
🤗
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Ну и хорошо. Теперь все это показать по ТВ. С одной стороны попы ********, а с другой - инженеры что-то сделали.
Пусть пипл выбирает - Технополия, иль Мощепархат В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 7183
Кто не выберет, - Яхве того душу прогревал)
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Всё это покажут, если покажут, репортажем в несколько секунд один раз в промежутке между новостями об очередной политической сенсации и очередной ложью. Так же как это делалось все последние годы. СМИ работают под лозунгом - "Ничего, кроме чернухи."
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Лучше пусть "патрипархатые и иже с ними" друг дружку за всякие места дёргают, лишь бы не трогали наших существующих высокотехнологических производств - нашей надежды на хоть какое-то место в Будущем.
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лишь бы не трогали наших существующих высокотехнологических производств - нашей надежды на хоть какое-то место в Будущем.\\\\\\\\\\\

Ну да, посмеяляся. А дальше - 3.5-й мир. Оно туда и идет. Вот кредит, только не танцуйте вокруг АЭС)
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Свои гниды страшней чужих вшей - это ещё С. Петлюра отметил. Предположим, )(уйло предложит бене 'аломойскому достаточно реальную сумму за то, чтобы об украинских ракетно-космических технологиях говорилось только в прошедшем времени. Тогда беня снимет трубку к зеле и скажет: "зеля! Ракеты - это очень неактуально". И всё Ты, смит акакиевич, видно, большой радетель, раз мою фразу из контекста выдрал. Бессмысленно молить вшей с гнидами и тебя, мимикрирующего насекомца, как и других крвососов - никто вас, объектов изучения энтомологии, ничего просить не собирается. Лаятся в качестве эпилога не буду, но скажу, что на пузатых и обросших с моделями инструмента для пытки на шее очень хорошо живётся и вшам, и гнидам.
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потрусили) на вібростенді)), це гуд - головне шоби фарба не сипалась з емблеми!!! В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 8654
ps потрусили)- це не патруси))), це вібрація), хто розуміє!
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О. Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння

https://www.youtube.com/watch?v=DwMPU0ayCRA
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Это хорошо. но лучше бы "Циклон Б" на сепарах
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Гарна новына,колы москаль повержен.,а так-чутки о намерениях.
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Цими "Циклонами" треба кацапськи військові супутники збивати які роблять перешкоди українському GPS обладнанню В Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 597
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4"
 
 
 
 
 
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