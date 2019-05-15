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Все про:конкурс (471) призначення (353) митниця (498) Гройсман (3326)

 Гройсман просить суд зробити відкритим конкурс на посаду глави митниці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до суду з проханням прийняти рішення, яке допоможе провести конкурс на посаду глави Державної митної служби відкритим і прозорим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході засідання уряду.

"Якщо ми провели конкурс щодо Державної податкової служби, то щодо митної відразу отримали позов до суду: заборонити проводити публічний конкурс, заборонити проводити публічний відбір кандидатів, заборонити призначати і так далі. Я хочу сказати відразу: це чергова атака тих, хто стоїть за корупційною схемою на митниці. Але я з цим миритися не збираюся, тому що сьогодні Україна потребує наповнення державного бюджету", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що просить судову систему зробити конкурс прозорим.

"Вкотре звертаюся до судової системи з проханням: будь ласка, дайте можливість відновити справедливість через прийняття справедливих рішень, щоб конкурс був проведений, всі мають право брати участь у ньому, він відкритий, публічний, прозорий, з участю ЗМІ, щоб комісія вищого корпусу відібрала пристойного кандидата. Ми, як уряд, його призначимо", - зазначив прем'єр-міністр.

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Гройсман підкреслив, що рішення суду не зупинить уряд і вони знайдуть "правильне інтелектуальне рішення, щоб наводити порядок і в митній службі".

Нагадаємо, 16 квітня відбувалося тестування кандидатів на главу Державної митної служби та Державної податкової служби на знання законодавства і вміння вирішувати ситуативні завдання, під час якого народний депутат Андрій Антонищак заявив про поданий позов. Конкурс не був зупинений і у фінал вийшли 6 кандидатів. На місце голови податкової - заступник міністра фінансів Сергій Верланов, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, виконавчий директор "Стандарт-Аудит" Дмитро Олексієнко. І на посаду голови митниці - перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, проректор з навчальної роботи Університету митної справи Євген Гармаш і фінансів і керівник Центру розвитку цифрової економіки Андрій Саварець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126980
 
 
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от шо вміння торгувати - спочатку патрусами),
а тепер конкурсом на митницю! Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни - Цензор.НЕТ 6688
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Чего спешите, как голый в баню? Что за зуд, за день до расстрела?
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Наймите ирландца или канадца - бюджет сразу удвоится
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там вообщето люди под Кабмином фаеры жгут их нагло обдирают .а тетя Грося отморозилась
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от шо вміння торгувати - спочатку патрусами),
а тепер конкурсом на митницю! Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни - Цензор.НЕТ 6688
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Понятно, зеботам дана зедебільна команда мочити кабмін та Верховну Раду. Ну, таки від дострокових виборів вони не відмовились.

Щоправда, на цій гілці ще не всі зеботи висрались. Але: саме сенсорні зеботи саме тут засвітились. Бум зна...
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кого там мочить? Они уже давно по уши в дерьме, а сейчас начали ерзать и оно разляпывается по сторонам
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Надо границу продавать не оптом ,а в розницу метрами , рынок даст максимальный эффект Гройсман просить суд зробити відкритим конкурс на посаду глави митниці - Цензор.НЕТ 3505
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