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Все про:Філарет (172) ПЦУ (346)

 Всередині України церква має бути патріархатом, а зовні - митрополією, - Філарет

Православна церква України ззовні повинна бути в статусі митрополії Константинопольського патріархату, а всередині - бути патріархатом, тобто Українською православною церквою Київського патріархату.

Про це Філарет заявив на зустрічі з журналістами 15 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Я наполягаю на позиції, що церква ззовні має бути митрополією, а всередині - патріархатом", - сказав Філарет

"Якщо ми скасуємо Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126979
 
 
 Топ коментарі
 
Той випадок..коли більшість вже втомилася чути про ці "церковні нюанси". ПЦУ є, й крапка. А Філарет дуже сильно каламутить воду. Ти або раніше казав би про це, або вже мовчи.
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наш церковный замполит что-то много говорит(((((
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ПРИ ВСІЙ ПОВАЗІ ДО ФІЛАРЕТА, ВІН ЩОСЬ ТАКЕ ВЖЕ НАМУДРИВ... Напевно дуже довго міркував.
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ПРИ ВСІЙ ПОВАЗІ ДО ФІЛАРЕТА, ВІН ЩОСЬ ТАКЕ ВЖЕ НАМУДРИВ... Напевно дуже довго міркував.
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можна вже не шукати логіки у висловлюваннях 90-річного дідуся з прогресуючою деменцією.
Головне зрозуміло:
- Філарет погодився об,єднати свій Київський Патріархат УПЦ в новостворену ПЦУ, якій Вселенський православний патраірхат надав Томос;
- це об,єднання передбачало ліквідацію КП УПЦ як самостійної церкви. І ця ліквідація КП на рівні юридичної особи вже на стадії завершення. І дійсно, ліквідація як юридичної особи приблизно такий час і займає, тобто півроку;
- було домовлено, що Філарет знімає свою кандидатуру на посаду голови ПЦУ з тим, щоб інші церкви змогли владнати протиріччя щодо його одіозної особистості і об,єднатися в єдину помісну ПЦУ;
- в результаті Філарета вдалося на це вмовити і він отримав втішний статус "почесного Патріарху ПЦУ". Ще як додаткову плюшку здається Порошенко нагородив його, чи навіть не Героєм України (?)...не пам,ятаю точно;
- тепер через півроку виявляється, що насправді Філарет і не думав припиняти діяльність КП УПЦ: регулярно з півроку проводяться ним служби в КП і взагалі за його словами, КП УПЦ не ліквідована і він буде продовжувати служби за будь-яких обставин, бо КП УПЦ - "правильна церква" (Патрархат), а новоутворена ПЦУ - "неправильна" (митрополія). Хоча сам, маразматик, ще півроку тому створював цю ПЦУ;
- і тепер він публічно висловлюється з питання про відібрання Томосу, що вже неприпустимо, якби його хоч трохи хвилювала доля церковної незалежності України, і каже нічого, "авось не позбавлять" Україну Томоса...
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Щось Філарет мутить, мутить і мутить. Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет - Цензор.НЕТ 1437
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Да ничего не мутит.Филарет понял что его обманули
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Филарет не понимает, что сейчас он уже действует против Украины и на стороне россии
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Ему пообещали власть при получении томоса,а сейчас начали подвигать,он это понял,поэтому кипиш.
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Той випадок..коли більшість вже втомилася чути про ці "церковні нюанси". ПЦУ є, й крапка. А Філарет дуже сильно каламутить воду. Ти або раніше казав би про це, або вже мовчи.
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наш церковный замполит что-то много говорит(((((
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Ну вот как в папке: Бэтмен есть, но снаружи егО нет.
А кто плохой, то так и будет "гореть вечно"(пока не принесет бабла)

Понимайте как хотите, но рассудок берегите Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет - Цензор.НЕТ 9106
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виключiть мiкрофон, дайте йому теплого молока - i в люлю...
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Налицо передоз - ладану перенюхал.

Бывает.

Правда, он уже интересен только в Кремле.

Епифаний радует - держится спокойно и отстраненно. Даже уважительно к этой жертве Альцгеймера. Пока Филя истерит - Епифаний сделал ход конем и на передовую умотал. Красавчик.
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Только не мешайте, пусть скажет все что угодно, лишь бы потом заснул. Завтра он ничего не вспомнит.
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как в старом анекдоте
***
если говорят «дед воевал» - ты представляешь его героем в форме...в орденах-медалях...
а если говорят «дед опять воюет» - это значит он в трусах.. разговаривает с телевизором и спать не хочет ложиться...
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Что за бред, это все равно что в военной части командир генерал а когда выезжает за пределы то становится полковником. Так и Епифаний внутри страны патриарх а при выезде митрополит.
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Не совсем так. Филарет хочет, чтобы Епифаний был только полковником на выезде. А все церковные дела в Украине решал он сам.
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сразу видно не в курсе временных чинов в США - Паттон был 3-х звездный генерал - а по постоянному - максимум полковник-генерал-майор ))
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А это тут вообще при чем........ речь идет о том, что Филарет считает, что он Патриарх УПЦ КП и что именно он должен решать и руководить. А Епифаний - так........ будет у него на посылках для связи с Вселенским патриархатом. Цидульки возить туда-сюда.
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подполковник (leitenant colonel), как и почти весь командный состав в Европе...
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А мне все это больше напоминает работу по франшизе. Сначала была российская франшиза, потом вывеску поменяли и паушальные взносы в другую компанию платят.
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Сам чортяка копито зламає...накрутили..
😇
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че..., неплохо....
Я не совсем верующий, но идея свежая как по мне...
Представляю лицо Константинопольского Патриарха, когда он прочтет это.... Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет - Цензор.НЕТ 2587
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все ясно....церковні чвари, гординя не дадуть прихожанам ПЦУ побачити, як Лаври належать справжній українській церкві.
Хто головніший?, от питання, яке тривожить Філерата та Епіфанія.
Тим часом, Онуфрій та Кірілл, хитро та все розуміючи посміхаються.
ну, що ж - Слава Україні та її поводирям.
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Я так понял Филя только что проснулся или ему вот только только перевод Томоса принесли - он прочитал и ОФИГЕЛ!
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Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
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Щоб робити висновки у цьому питанні, треба дуже добре знати "церковне право", якому ні депутатів, ні громадян не вчать. Часто бувало, що Філарету не вірили, а зрештою саме він був правим
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Украинская церковь это была украинская церковь и во главе ее стоял украинский патриарх а теперь это митрополия во главе которой стоит *фиктивный* греческий поп который дураку понятно вассальный Турции ведь просто так они бы его в своем Стамбуле не держали. Так что украинский митрополит лишь третье звено в этой пищевой цепочке. Филарет прав 100 процентов.
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***** потерял власть, корыто во как мечется... а вы про депутатов говорите, которые всю жизнь мечатют дорваться, чтоб хапнуть...
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все вірно говорить Філарет!
У нас повинен бути патріарх а не ставленик Константинополя!
Мародер і Святу людину кинув заради реклами до виборів!
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Просроченный Томос от «великого» президента Май 15, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет - Цензор.НЕТ 4318Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти…
Такие оценки озвучил сегодня политолог Михаил Подоляк.
Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз…больное» начинает рушится.
Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое, он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов…
Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь…
- «Эпоха мальчиков в июле закончится». Филарет и группа обиженных затеяли раскол ПЦУ
Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны…
Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты…
Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали…
Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)…
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище…
Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк…
Обратное разрушение ПЦУ…
загрузка...
Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ…
Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви…
Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ…
Варфоломей, который растеряно молчит…
Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)…
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского… мародёрства)…
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У ДАНОМУ ТЕКСТІ ПОДОЛЯК ПОКАЗАВ,ЩО ВІН ПРОФАН у церковних питаннях..
хоч,звичайно,яскраво висловитись вміє..(


Обратное разрушение ПЦУ…
Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви…

це побажанн,чи передбачення платного інтернет тролля Подоляка,котрий у своїй ненависті до Порошенка наблизився впритул до"червоної лінії",за якою вже ненависть до України?
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А для спасения души это важно патриархат или метрополия ?? - нет , не важно , остальное только понты ! дедушка Филарет успокойтесь уже )))
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и так Слава Богу что все разрешилось ))))) а признают не признают это уже политика )))) и суета в глазах Бога )))
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Итак имеем: Гордыня, Гнев, Алчность, Зависть... Филарет, 4 из 7ми! На уютное место в аду хватит.
…облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время.

Как насчет смириться, покаяться и завалить? Или вся эта туфта про смирение, нестяжание, кротость и прочие добродетели, только для прихожан?
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Так это сразу было понятно.
Томос и громкие заявления Порошенко это чисто предвыборная компания, моча в глаза народа.
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я терпеть не могу барыгу, но нужно быть объективным: томос для ПЦУ - это великое благо на пути к фактической независимости Украины (как страны) от москальской империи и осиновый кол в жопу РПЦ!
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Всі Філаретові побрехенькі й забаганки кажуть лише про те, що не було би Томосу Україні, якщо би не Порошенко...
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И нахрена тогда была катавасия с Томосом.
Всё таки народ на-е-бали?
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///
Вселенский патриархат назвал неправдой последние громкие заявления патриарха Филарета и заявил, что патриархата в Украине не существует.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале BBC News Украина со ссылкой на собеседника во Вселенском патриархате.
«Вселенский патриарх Варфоломей, заявляет, что патриарха в Киеве нет, потому что патриархата никогда не было. Филарет - бывший митрополит Киевский», - так прокомментировал ситуацию источник.
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скажите филарету, что московского патриархата у нас уже нет. Плохо, что нет никого, кто бы проследил, почему не прошла ликвидация, и почему до сих пор висят таблички "киевский/московский" и ведется деятельность от их лица.
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Правильно дед каже.Нафига нам митрополия,когда Украина достойна большего,як казав Петро.Тобто Патриархата.Епифаний рад митрополии и быть митрополитом,а Филарет каже,що треба не останавливаться,а треба ставати Патриархатом Руси,а не отдавать Патриахат Московии
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Редиской что ли? Внутри белой, а снаружи красной!? Всередині України церква має бути патріархатом, а зовні - митрополією, - Філарет - Цензор.НЕТ 9821
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насмотрелся в своё время на этих антихристов,редкие все 99,9,уйди достойно и может в историю типо как нормальный пролезешь.
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терпел, терпел, а под конец таки уср...лся)
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Чем дальше в лес - тем толще партизаны!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВсередині України церква має бути патріархатом, а зовні - митрополією, - Філарет
 
 
 
 
 
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