EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  3155  10
Матеріали за темою:
Все про:вирок (513) Росія (17075) тероризм (2052) Донбас (11908)

 Громадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці

Росіянин воював на боці терористичного угрупування "ДНР" з березня по жовтень 2014 року.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці окупантів в Донецькій області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Російському бойовику висунули звинувачення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації і незаконне поводження зі зброєю).

За даними слідства, протягом березня - жовтня 2014 він був членом незаконного збройного формування "ДНР", протистояв співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно використовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманець РФ із батальйону "Зоря" отримав 3,5 року в'язниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126976
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а можно -ж было все 5 лет по 10ке сепарам давать,а не условные...
 показати весь коментар
 
чудо..донецкий суд сепара на 10 лет..
 показати весь коментар
 
.......смотря где отбывать будет.......если не на лугодомбасе, то будет ему "чудо".....
 показати весь коментар
 
И посадите его в тюрьму на западной Украине, с идейными бандеровцами,за 10 лет перевоспитают.
 показати весь коментар
 
В тюрьме идейные бандеровцы? "Торнадо" что ли?
 показати весь коментар
 
И это российское ховно будут содержать 10 лет на мои налоги?!
 показати весь коментар
 
Электриком его принять в Ивано-Франковскую зону и лампочку дать...
Гляди мордовские,Сенцову дали 20 за то,что он только хотел взорвать памятник Членину
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїГромадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці
 
 
 
 
 
 вгору