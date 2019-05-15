 Громадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці окупантів в Донецькій області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.
Російському бойовику висунули звинувачення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації і незаконне поводження зі зброєю).
За даними слідства, протягом березня - жовтня 2014 він був членом незаконного збройного формування "ДНР", протистояв співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно використовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.
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