 Кабмін дозволив набирати для навчання у військових ліцеях дівчаток

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністром оборони внесено сьогодні з голосу зміну до положення про військові ліцеї, яке тепер передбачатиме набір дівчат для навчання у військових ліцеях", - сказала в коментарі міністр у справах ветеранів Ірина Фріз після засідання уряду.
За її словами, на цей момент кілька ліцеїв, серед яких і ліцей Івана Богуна, вже в 2019 році готові почати набір дівчаток. Ці установи вже обладнані для перебування дівчаток.
Там дівчата взагалі служать по призову.
І всякі тамтешні мєстниє «вєлікіє раші» сцють ізраїльску армію.
(с) зі скарбниці військових афоризмів
- вот так сразу и представляю... как она делает макияж... пока горит спичка..
и 309 (+36 снайперов) - у Людмилы (по уничтоженным снайперам - лучшая в мире)