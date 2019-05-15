 Кабмін дозволив набирати для навчання у військових ліцеях дівчаток

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністром оборони внесено сьогодні з голосу зміну до положення про військові ліцеї, яке тепер передбачатиме набір дівчат для навчання у військових ліцеях", - сказала в коментарі міністр у справах ветеранів Ірина Фріз після засідання уряду.

За її словами, на цей момент кілька ліцеїв, серед яких і ліцей Івана Богуна, вже в 2019 році готові почати набір дівчаток. Ці установи вже обладнані для перебування дівчаток.

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