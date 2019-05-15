 $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова

Про це Страхова повідомила в інтерв'ю журналістам Bihus.info і "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом - це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання - це той bail-in (операція з використання коштів кредиторів банку у разі його націоналізації, - ред.), який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути," - зазначила Страхова.
За розрахунками Страхової, заборгованість підприємств Коломойського перед "Приватбанком", яку олігарх визнав, становить 60 млрд гривень. Експерт команди Зеленського пропонує зменшити суму цієї заборгованості на 2 мільярди доларів, які вимагає Коломойський. Як наслідок, за підсумками "взаємозаліку" Коломойський залишиться винними Привату близько 10 млрд грн.
"Ми тільки говоримо: "Він просить 2 мільярди (доларів, - ред.)", але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певні компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні - зарахуйте", - пропонує Вікторія Страхова. - І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен Приватбанку", - повідомила Страхова.
Не скигліть та не скупіться, завжди є на чому зекономити - діти, здоров'я, їда. Зрештою у багатьох з вас є ще по зайвій нирці!
Не підведіть!
Беня своих шавок из нафталина достал.
Об этом она рассказывала на своей странице в соцсети, сообщает UAportal.
Отмечается, что женщина стала работать корпоративным секретарем в банке после его национализации, в начале 2017 года, и продержалась на должности около полугода.
Она рассказывала, что получала чистым оклад в размере около 80 тысяч гривен, но при этом у нее не было нормированного списка обязанностей, а также компенсации служебных расходов на командировки и связь.
Страхова выполняла обязанности не только секретаря, но и юриста, переводчика, менеджера по пиару, личного ассистента, и еще ряд других при необходимости.
Сильная рабочая нагрузка и стресс повлияли на состояние ее здоровья, в частности, репродуктивной системы, в связи с чем каждая менструация сопровождалась "адской" болью, от которой не спасали обезболивающие.
Так, однажды из-за этого она лежала в ванной вся в крови и рвоте, "чувствовала, как уходит жизнь из тела".
В результате все эти проблемы со здоровьем серьезно сократили ее детородные возможности.
Это все, а также данные, указывающие на незаконность национализации ПриватБанка, она в деталях расписала после увольнения, из-за чего оно создало ощутимый общественный резонанс.
Заметим, что Виктория Страхова родилась в 1982 году, сейчас ей 36 лет. Она получила образование в Лондоне и до работы в ПриватБанке была сотрудницей Национального совета реформ.Некоторое время назад стала активно поддерживать политику Владимира Зеленского и была официально представлена как член его команды.
Може тоді спишемо борги простих українців за комуналку і знизимо нарешті тарифи за рахунок занижених зарплат і пенсій??? Потрібно і для пересічних мешканців хоч щось зробити, а не тільки ховатись за спинами радників і "ЖИТИ ПО-НОВОМУ" - У ЮТЮБІ І СМАРТФОНІ, іншій елекронній залізці, і там же тримати "електронний уряд"!
Если посмотреть глобально Беня должен миллиарды Украине помимо Привата.
Почему например пецины суд и исполнительная служба не вернули 7,6 миллиардов Укрнафте?!
ЗЕ снова виноват?
https://www.youtube.com/watch?v=5Z5tKG84RsU
Зверни увагу, як зеботи третирують і Кабмін, і Верховну Раду. Значить, методички вимагають цього.
- Дай мне гривну в долг, через год верну.
- Дам, но через год вернешь две.
- Хорошо.
- На. Подожди, не уходи.
- Что?
- Ты же мне через год две гривны принесешь?
- Да.
- Что б тебе легче было, ты одну отдай сейчас, а вторую через год принесешь.
Чисто бенинский подход.
Так от, нині, вже навіть ПБ є держаним, мала не може отримати свої належні грошики за вибори (та там, десь 800грн)... Я канєш, злословлю: ти ж за зебіла голосувала, агітувала, і на вибори ходила - отримуй!
Вот он, конец!
Коломойша украл 5,5 млрд. потом
выдвинул Украине кучу фековых исков
после чего ему спишут весь долг взаимозачетом...
Мол, маладца, девочка, хуже не будет, сделаем их вместе...
Ваня, где ты, Бене нужна твоя поддержка на 2 миллиарда долларов!
Вы предъявляете претензию тем, кто голосовал за клоуна ? А на самом деле - должны предъявлять претензию пороху, который не оправдал, прежде всего ВАШИ надежды, просрав свой ВТОРОЙ президентский срок !!!!!
Он заврался, зажрался, заворовлся и имел всех в виду, в том числе и вам.... И переоценил самого себя - и пролетел...
А теперь, завалите все свой рот и ждите следующих выборов !!!!!!
"Понимаете, наш горячо любимый, наш солнцеликий начальник новоизбранного презЕдента должен стране немного денег, которые украл у нее. Ну он что б заладить конфликт предлагает списать ему 2 млрд. дол. долгов из краденых денег и отдать назад загруженным государственными 160 млрд грн деньгами банк. Вот давайте поможем нашему богоподобному начальнику презЕдента, давайТе не будем с ним ссориться и скинемся немного, там вообще мелочь... по писят баксов с лоха возрастом от 1 часа от рождения и до 1 часа до ухода из жизни. давайте а? и ротердам + отменим, что б солнцеликий не платил за електроенергию государству на своих феросплавных заводах."
перевел на понятный 73% язык