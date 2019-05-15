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 Політика України
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Все про:Філарет (172) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

Обраний предстоятель Епіфаній не керує самостійно Православною церквою України.

Таку думку журналістам висловив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він заявив, що його не допускають до управління церквою, про що було домовлено перед Об'єднавчим собором: "Правда полягає в тому, що не Епіфаній керує, а ним керують. Він мені прямо сказав, що не все від нього залежить".

На запитання, хто керує Епіфанієм, Філарет відповів: "Не скажу".

Читайте також: Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126971
 
   
 Топ коментарі
 
Дед, подумай о душе, если на Украину плевать.
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Госдеп и рептилоиды. Дед раша TV смотрит.
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Да уж. Это конечно самая неожиданная кацапская консерва.....
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Дед, подумай о душе, если на Украину плевать.
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Филарет займись делом думай о вечном-- хватит срачь разводить
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думал, что попы только богу моляться. а их еще и " бабки" интересуют? Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет - Цензор.НЕТ 7405
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Філарет все життя присвятив створенню Патріархату а із мародером це все закінчилося об"єднанням під константинопольський патріархат
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Да уж. Это конечно самая неожиданная кацапская консерва.....
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На вопрос, кто руководит Епифанием, Филарет ответил: "Не скажу" Правильно, лучше расскажи как тобой сейчас управляет Нарик.
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Колишніх агентів КГБ не буває. Чергове підтвердження.
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...хорошо, пусть будет так, если дедушке так сильно хочется. Пусть назывет себя даже Наполеоном, только блльше не несет пуругу. Предвыборные обещяния Пети закончились.
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Надо отдать должное Филарет сделал многое для создания ПЦУ, но в этот исторический момент ему надо сделать всё для того что бы кроме ПЦУ никаких других Православных церквей не осталось! Это будет обьединять людей вокруг наконец то, канонической церкви.
имхо
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Поставить кассовые аппараты - сами закроются
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ну на тему взрывать или признавать терр организациями это к пАРАШЕ а не к Украине
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виключiть цей мiкрофон, дайте йому теплого молока - i в люлю...
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Филарет знает что говорит. И не вам ,борцунам диванным,судить его. Без его усилий не было бы никакой украинской церкви. А то что порох лжец-показало время и дела его ,а епифаня его поддерживает. А почему затихла волна переходов с МП в УП ? ))) Напрягите мозги)))
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Тут не совок московський щоби уси "одночасно, в ногу, під козирьок та з доповіддю про виконання". От що мені подобається у москалях, то це нестримне та невмируще прагнення вислужитися перед господарем. І щирий жах, якщо раптом господаря не виявиться. )))
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Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
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филарет, закрой рот, чучело нквдшное.
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Н-да, я уже не знаю, плакать или смеяться..
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Откуда оно вещает? Бросьте туда гранату. Уже достал этот божий одуванчик.
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Филарет имеет ввиду, что ПЦУ не автокифальная, и не имеет во главе патриарха, а значит полностью не самостоятельная.
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На запитання, хто керує Епіфанієм, Філарет відповів: "Не скажу".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126971
Так от просто , по-дитячому. Правду говорять, що з літ, то з розуму.
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тю, та кожним попом чорти керують. теж мені новина.
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але ж це не привід (навіть ля Філоретта) підтанцьовувати в операції прикриття останніх крадіжок пороша!
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Філарет уособлює собою стару церкву авторитарного зразку.
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Я пытаюсь понять почему именно сейчас начинает валиться всё что наваяно Пецей от Привата до томоса.
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НЕ ВСЕ ТАК КАТАСТРОФІЧНО. Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет - Цензор.НЕТ 5717

Філарет вже безсилий повернути Процес.

А на його образи,бажання,'скамланія' всім вже НАСРАТИ )
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Суспільний резонанс + імідж в православному світі.
Саме через час після обрання ЗЕ любий лайномет на ОРТ впевнено може довести, що автокефалії набуто під тиском влади.
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Придурошный старик начинает реально раздражать.
От былого Уважения и Почитания не осталось и следа.
Это же надо так пасть...
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Не давайте деду эфир, ибо вместо объединения церквей произойдет отход назад уже присоединившихся к ПЦУ.
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20% вероятности - у деда деменция
80% - бывших агентов КГБ не бывает
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Как Порошенко всех с томосом на%бал./ДубинскийЗашкваривает.YouTube /
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ГАНЬБА на весь світ та на всю країну ця історія з поділом влади в церкві. Церква,що повинна жити лише духовністю, пропагувати культуру, освіту, дбати про Душу- показує своє дно, так ось для чого вам Томос. керувати та правити- ваше кредо! ГИДКО дивитися та слухати як релігійна людина в кінці свого життєвого шляху служить мамоні, а не Богу!Мені здається,що ніякого слабоумства в патріарха нема, він робить це свідомо, підриваючи єдність укр церкви- грає на руку кремлю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕпіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет
 
 
 
 
 
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