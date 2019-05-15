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 Політика України
  2024  31
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Все про:Кабмін (2837) мито (62) Росія (17075) санкції (2278) ембарго (17) Кубів (115)

 Кабмін запровадив спецмита на товари з РФ та ембарго на російські цемент і фанеру

Кабінет Міністрів з 1 серпня 2019 року ввів спеціальне мито на товари з РФ, які будуть стягуватися незалежно від інших мит.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проектом постанови ми також встановлюємо з 1 серпня 2019 року на ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ, незалежно від інших видів мита, впровадження спеціального мита у відсотках від митної вартості товарів", - сказав Степан Кубів під час урядового засідання.

Сплачені суми спецмита будуть направлятися до спеціального фонду державного бюджету, який згодом профінансує заходи з імпортозаміщення, пояснив перший віце-прем'єр-міністр.

Проект постанови розроблено відповідно до дій країни-агресора щодо України, наголосив Кубів.

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Також Кабінет Міністрів розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з РФ, зокрема, це - портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сультфатостійкий цемент та подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів, а також - фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини. Кабмін затвердив відповідне рішення на засіданні в середу.

"Пропонується заборона ввезення на територію України з РФ таких груп товарів, як промислові, мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби. У тому числі там ідеться про цемент, фанеру", - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи проект відповідної постанови, яка доповнює перелік заборонених до ввезення з РФ товарів, затверджений у грудні 2015 року.

Кубів уточнив, що відповідні зміни продискутували з бізнес-асоціаціями.

Згідно з даними Держстату, загальний імпорт цементної продукції з РФ у 2017 році становить $32,9 млн, після введеної в 2018 році заборони на ввезення російського клінкеру - $16,8 млн.

Імпорт готової цементної продукції з РФ почався лише в жовтні 2018 року, і в січні 2019 року частка імпорту цементу з РФ вже становила 36,7% від загального обсягу (порівняно із 3,4% за підсумками 2018-го).

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"Заборона імпорту з РФ цементної продукції (і зокрема напівфабрикату) сприятиме відновленню конкурентної рівноваги серед українських виробників цементу, окремі з яких на цей момент продовжують працювати з використанням російської сировини, повернення в галузь близько 1 тис. робочих місць, втрачених після зупинки печей цементних заводів у Балаклії та Краматорську, і відновленню промислового потенціалу з випалювання клінкеру на сході України", - йдеться в проекті урядової постанови.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі також наводить дані Держстату, згідно з якими імпорт фанерної продукції з РФ у 2018 році становить $19,73 млн, що на $4,36 млн більше, ніж роком раніше. Частка російської фанерної продукції на українському ринку становить 31,7%, при цьому потужності країни з виробництва фанери завантажені лише на 70%.

"У разі повної заборони імпорту з РФ фанерної продукції за кодом згідно з УКТ ЗЕД 4412 в українських виробників фанерної продукції є потенціал збільшення обсягів виробництва орієнтовно на 38 тис. куб. м. При цьому загальний річний обсяг виробництва збільшиться на 20,2%", - повідомляється в проекті постанови Кабміну.

Як повідомлялося, перший перелік заборонених товарів Кабмін затвердив 30 грудня 2015 року. Під ембарго потрапили поставки продуктів харчування: м'яса, риби, низки молочних продуктів, плавлених сирів, кави, чаю, харчових сумішей, кондитерських і хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування, макаронних виробів, соусів; смакових добавок і приправ, пива, спирту, горілки, корму для собак, сигарет з фільтром. Крім цього, в переліку хлористий калій, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, родентициди, оболонки штучні для ковбасних виробів, обладнання для залізниць або трамвайних колій та локомотиви дизель-електричні. Потім цей перелік доповнювався низкою інших товарів.

Раніше РФ заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і розширила список заборонених товарів з України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126968
 
   
 Топ коментарі
 
Цемент пррролетает как фанера...
🤗
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Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Насколько нужно быть идиотами , чтоб Карпатский лес вывозить в Эвропу, а от кацарылых завозить фанеру, финансируя врага?
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Расеи цемент нужнее, им надо мемориал Победы над Японией и гробницу Вяликому Пу строить.
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Цемент пррролетает как фанера...
🤗
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.....немного поздновато, но всё таки пошли "путём Трампа".....
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Производство цемента не слишком дорогостоящее. Небольшие предприятия могут как грибы расти по всей стране.
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Уже дорогостоящее - для производства клинкера нужен газ или другой горючий углевод.
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Вы очень сильно удивитесь, но в Швеции, где газ стоит порядка 1000 долларов цемент-таки производят и он не по цене золота.
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Іра, в Швеції газ, здається $1300 за тисячу... Чи це в Норвегії... А в Швеції - $1500.
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Я назвала примерную цифру для промышленности. Она немного ниже, так как не включает в себя оплату компаниям - конечным операторам и обслуживающим компаниям на розничном рынке. .
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В нас такий гигант як Кам'янець-Подідьский цементний завод працює на 10 відсотків потужності через російські поставки, він сам може перекрити весь рбсяг.
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Якщо ірландці, які його викупили, дозволять збільшити обсяг...
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Ирландцы с удовольствием увеличат объем производства, когда прекратятся поставки демпингующих на рынке поставщиков с кацапстана. Еще могут вложиться в модернизацию процесса. Сделать производство более рентабельным.
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Очунялись. Хе-хе. Це потрібно було зробити це в 14 році.
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Расеи цемент нужнее, им надо мемориал Победы над Японией и гробницу Вяликому Пу строить.
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Так Вяликому Пу нужно не гробницу, а пирамиду строить
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Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Насколько нужно быть идиотами , чтоб Карпатский лес вывозить в Эвропу, а от кацарылых завозить фанеру, финансируя врага?
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які там бізнесмєни? Коли в Україні ці питання вкрай корумповані.
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україньска коррупція вже возить в Україну фанєру? 🤣😂 ти чи зебіл?
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А нащо з карпатського лісу робити фанеру, якщо там якісний твердий ліс, хіба що з сосни і все, берези в нас мало, а з дуба, бука або лиственниці робити фанеру ідіотизм.
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Идиотизм, даже верх идиотизма, торговать с агрессором и невольно спонсировать его армию, которая убивает наших сынов.
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да уж...туго придется без фанеры...будем затягивать пояса...
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Это значит, что если посылка под статусом "бесплатная доставка" с АлиЭкспресс идёт через Россию, то я должна платить?
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Если "бесплатная доставка", то платить не нужно. Через Россию оно не идет, просто там склад, возможно. Так же при заказе товара можно продавцу написать или описать особьіе условия доставки, какие документьі положить, а что не ложить, уточнить,будут ли подарки, из-за которьіх может бьіть головная боль в виде повьішения таможенной стоимости
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Гібридні санкції. Дємбєльський акорд...
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А как же теперь дурилки картонные без фанеры? Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру - Цензор.НЕТ 7275
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Пора, пора зменшувати взаємний товарооборот... Бо 9% від всього існуючого - забагато буде. Тим більше - зеботи та зрадофіли тицяють його незначним ростом в абсолютних цифрах... Потихеньку зменшувати треба, бо це якраз - парафія Кабміну...
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чем обосновано введение спецпошлин/эмбарго с 1 августа (!) 2019. Почему не с 1 июля или июня?
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там наче і автомобілі прозвучали. Це добре. Тепер потрібно згідно нормам ВТО ввіз автомобілів з Європи обкласти 8% податком.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін запровадив спецмита на товари з РФ та ембарго на російські цемент і фанеру
 
 
 
 
 
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