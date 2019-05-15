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 Суспільство
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Все про:Константинопольський патріархат (98) Філарет (172) Томос (219)

 Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет

Вселенський патріархат не відкличе Томос за жодних умов, тому що це буде ударом по його авторитету.

Таку думку журналістам висловив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він зауважив, що відкликання Томосу не залежить від ПЦУ, утім, він у такий розвиток подій не вірить.

"Томос відберуть, якщо будуть підстави. Це не від нас залежить. Томос дається не для того, щоб його відібрати. Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос. Тому що це буде удар по його авторитету", - сказав Філарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правда полягає в тому, що не Епіфаній керує, а ним керують, - Філарет

Він також заявив, що скличе собор, щоб внести зміни до статуту церкви. На уточнювальне запитання, які саме зміни він пропонує, відповів, що не скаже.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126966
 
 
 Топ коментарі
 
Тщеславный маразматик решил беспредельничать, рассчитывая на то, что томос не отберут?
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Кефир, зефир и тёплый сортир, что ещё нужно было уважаемому ранее человеку? Так, нет, гордыня обуяла и жажда власти. А это смертный грех.
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У него нет полномочий созывать собор, единственной чего он может добится своим тщеславным упрямством, что его отправят либо в монастырь, либо в психушку!
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ну а если отберет, попросим у москвы???)))
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Так у них самих Томосу немає, їм ніколи ніхто його не давав...
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бурят за тормоз не питає
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А у Константинополя є?то хай покажуть.
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А нічо, що Константинополь - одні із засновників?
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Церкви. Гугліть про ранні християнські собори і перші церкви...
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Титул и статус епископа Константинополя оформились в эпоху становления Византийской империи, когда Константинопольначал играть роль столицы Римской империи.Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет - Цензор.НЕТ 2006Герб Константинопольского патриархата над входом в собор Святого Георгия, ФанарВпервые титулование «Вселенский» (греч. Οικουμενικός) появилось у патриарха Акакия (472-489) вскоре после Четвёртого (Халкидонского) Вселенского собора (451), правила 9-е, 17-е и 28-е которого провозгласили общеимперскую юрисдикцию епископа Нового Рима как второго после Римского(решения Собора были приняты в Риме в 453 году, но с протестом против 28-го правила[комм 1])
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Тщеславный маразматик решил беспредельничать, рассчитывая на то, что томос не отберут?
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Кефир, зефир и тёплый сортир, что ещё нужно было уважаемому ранее человеку? Так, нет, гордыня обуяла и жажда власти. А это смертный грех.
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Ужас, дед поддердал предстоятеля, который оказался предстоятелем, а не марионеткой. Какое горе для деда.
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А созывать собор он будет как кто ? Как почетный патриарх?
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зачем нагнетать...к чему это словоблудие?
Боже, поможи Україні!
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Ну да, сколько рабам не потрясать книженциями с комиксами, а у Гундила Киряева все равно кошелек потолще будет.
И ведь пройдоха Вафлоломей - отлично собрал себе ништяков со срачей стадных.
Одно стадо - 350летждали, на тебе капище, одно, второе и так пока можешь кадилом размахивать

а втрое - ээ, давай мешок, бабла отсыплю

А дурак Илон Маск все со своими ракетами...... мрак просто, скажите ему что он будет "гореть вечно" уже, пусть не долбасит "твердь небесную" то Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос, - Филарет - Цензор.НЕТ 6140
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Вот чего ему спокойно не сидится на попе?Получили томос,начался процесс перехода из рпц,
зачем эта возня старческая?ну что не хочется войти в историю как тот кто способствовал возрождению укр церкви? хочется как гундящий старческий маразматик?
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Це московитська сєкта, гюндяївці, стимулюють його до таких дій. Якась падла сидить біля Філарета та постійно підтримує його нарцисизм. Для того, щоб чи не сторічному дідугану постійно і наполегливо вносити розкіл, потрібна хоч якась свита, коло підтримки.
Помітили, що останнім часом притихли скиглити на мокшаньских болотах з приводу Томосу, перенайменування моськовської сєкти в Україні? Кацапи розігрують зараз карту Філарета.
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У него нет полномочий созывать собор, единственной чего он может добится своим тщеславным упрямством, что его отправят либо в монастырь, либо в психушку!
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Ну ЧЕГО ЕЩЕ НАДО этому 90 летнему дедушке???????
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То маючи таку "впевненість" можна й ризикнути? Ой, владико
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Що зробив, те і маєш. І тепер не скигли, це не пристойно.
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Филарет понял, что его желания так остались желаниями, и пошел в разнос - либо он, либо инсульт или инфаркт.
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Если путин кинет ему бабло, то отзовет как миленький. И плевать ему на авторитет, если там все держится на деньгах.
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Печально наблюдать как те, кто ещё " вчера " восхищались и благодарили Филарета,пинают его ногами " сегодня ".
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Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
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А раптом відкличе ?
І що тоді ?
Вже би якось мовчали..
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Да в принципе и пофиг. Выборы то уже прошли. 😅😅😅
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С каких это пор томос стал важнее Бога Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет - Цензор.НЕТ 6317.
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Всё таки ЖУРНАЛИСТАМ НУЖНО ПРОЯВИТЬ БЛАГОРАЗУМИЕ И МИЛОСТЬ К СТАРИКУ, И НЕ ТРАНСЛИРОВАТЬ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. МАЛО ЛИ ЧТО ОН ТАМ УЖЕ СКАЗАЛ. ЕСЛИ ИЗ ЭТОГО НЕДЕЛАТЬ КИПИША, ТО И ВСЁ БУДЕТ КАК И ЕСТЬ - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ,И БЕЗ СКАНДАЛОВ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЯ не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет
 
 
 
 
 
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