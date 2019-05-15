EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1379  41
Матеріали за темою:
Все про:діти (1516) Донецьк (538) Луганськ (268) підлітки (97) тероризм (2052) школа (659)

 Окупанти в Луганську і Донецьку навчають дітей воювати

В окупованому Луганську бойовики терористичної організації ЛНР виводять старшокласників на полігони для участі в так званих навчально-польових зборах. В окупованому Донецьку проводять тотальну мілітаризацію дітей і молоді через табори вишколу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.Нет".

За інформацією видання, на полігонах школярі нібито складають нормативи з початкової військової підготовки. "Таке раніше було за совдепії (СРСР. - ред.). Повертають туди нас", - сказав співрозмовник Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

Він розповів, що школярі показували, як вони вміють розбирати автомат і брали участь у навчальних стрільбах.

"Нормальні батьки свою дитину не пустять", - вважає луганчанка Марина, ім'я якої змінено з метою безпеки.

Читайте також: Скандальну виставку з малюнками про дружбу з РФ, відкриту до Дня перемоги в одній з київських шкіл, назвали "прикрим конфузом" і прибрали

Роботою з дітьми та молоддю на окупованих територіях займаються не тільки табори вишколу і псевдопатріотичні клуби, додає "Крим.Реалії".

Найчастіше "патріотичне виховання" базується на тематиці Другої Світової війни, історії Радянського Союзу, а також близькості з Росією. Але бувають і заходи, пов'язані з війною на Донбасі. Наприклад, проведення в школі №54 Луганська "уроку мужності", присвяченого "Дебальцевському котлу".

"Хлопці під час обговорення між собою розкрили значимість "Дебальцевського котла" у розвитку Республіки. Ми всі відчули на собі слово "війна" влітку 2014 року і сьогодні згадали тих героїв, які боролися з ворогом на лінії фронту", - йдеться в повідомленні на сайті школи.

У Донецьку "любов до батьківщини" дітям прищеплюють, починаючи з дитячого садка.

"Те, що ми зараз закладаємо в наших малюків - це майбутнє нашої республіки", - заявила завідувачка дитсадком "Оленка" в Донецьку Галина Булдовська під час візиту в дошкільний заклад представників так званого "міністерства інформації ДНР".

Також дивіться: "Дошкільні війська": в російському П'ятигорську дитсадківців переодягли у військову форму і вивели на парад. ФОТОрепортаж

"Мене звуть Міша. Мені 4 рочки. Коли я виросту, то стану танкістом", - говорить одягнений у форму солдата Червоної армії вихованець цього ж дитячого саду.

Починаючи ще з 2015 року кістяком "патріотичного виховання" ставали так звані військово-патріотичні клуби. Вони створювалися і функціонують в більшості міст і районів на окупованих територіях.

Основа роботи таких клубів - не тільки психологічна обробка молоді, а й реальна підготовка їх до бойових дій. На зльотах і зборах молодь навчають володінню зброєю, тактик ведення бою, диверсійної діяльності. Періодично на такі збори запрошуються військові інструктори з Росії.

Буквально місяць тому в угрупованнях "ЛДНР" заявили про створення нової структури "патріотичного виховання" - "Молодої гвардії - Юнарміі". А на початку травня і в Донецьку, і в Луганську перші її учасники склали присягу. По суті - це калька з всеросійського руху "Юнармія", створеного в 2015 році під егідою Міноборони РФ.

В угрупованнях "ЛДНР" заявили, що юнармійці - це їхній мобілізаційний резерв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126965
 
 
 Топ коментарі
 
Советник хуйла глазьев сказал, что луганскую и донецкую область хотят заселить евреями из Израиля ... Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 9746
 показати весь коментар
 
Потом этих детей в наши ВУЗы ,по льготам,а наших детей подвинут
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тут главное, чтобы Солнце не притянуло. Оно ведь больше луны. Хотя, я думаю, если ночью лететь, то как-то обойдется...
 показати весь коментар
 
 
А если серьезно, то вот:
https://panorama.pub/18588-fedor-konyuhov-rasskazal-o-planah.html

А внизу - мелкими буквами:
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
 показати весь коментар
 
от є питання - а як їх назат прийняти у велику Україну?
 показати весь коментар
 
 
ну .. подивимось .. що скаже новий посол США
 показати весь коментар
 
И чем это плохо ? Сложат буйны головы по всяким сириям и венесуэлам. Их место займут таджики.
 показати весь коментар
 
 
Советник ***** глазьев сказал, что луганскую и донецкую область хотят заселить евреями из Израиля ... Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 9746
 показати весь коментар
 
 
Поехали бы,поверьте.У там ,как мне кажется,не слишком много места в плане территорий,так почему бы нет,если в Украине будут созданы условия.Не знаю,мне кажется,что вариант..
 показати весь коментар
 
Було би непогано заселити чорними євреями із Ерітреї.
 показати весь коментар
 
 
Потом этих детей в наши ВУЗы ,по льготам,а наших детей подвинут
 показати весь коментар
 
 
одно радует - дипломы только на растопку Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 8398
 показати весь коментар
 
Ну,твой может быть,а мой здесь на ,,ура,,Кто на что учился
 показати весь коментар
 
......"Нужно просто прекратить стрелять"...... а потом да.....
 показати весь коментар
 
 
Це повернення до часів СРСР Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 1317
Вдали почти неразличимы
Года, как горные вершины,
А их не так-то просто взять,-
Орлята учатся летать.

Не просто спорить с высотой,
Еще труднее быть непримиримым...
Но жизнь не зря зовут борьбой,
И рано нам трубить отбой

Они сумеют встретить горе,
Поднять на сильных крыльях зори.
Не умирать, а побеждать
Орлята учатся летать,
Орлята учатся летать,
Орлята учатся летать!!!
 показати весь коментар
 
Когда на колонии Московии нападёт Китай? наверное не 22 июня
 показати весь коментар
 
Никогда не нападет...они просто переселятся маленькими партиями по 5млн человек, и возьмут в аренду земли и недра сроком на 49 лет
 показати весь коментар
 
 
Особливо мені не хочеться аби Україна мала кордон з Китаєм. Краще торгувати через море. Китай не менш агресивна країна, але більш розвинена ніж рашка.
 показати весь коментар
 
Московия на оккупированных территориях,наших украинских детей вмокает в своё дерьмо, чтобы они убивали свой украинский народ на украинских землях,интересные действия у московской Орды,украинский народ найдёт решение этому бес пределу оккупантов
 показати весь коментар
 
І чим швидше в Україні буде запроваджено початкову військову підготовку у старших класах шкіл, чим швидше прийметься закон про зброю, тим краще.
 показати весь коментар
 
 
Тут не про старші класи має йти мова, а цивільну оборону потрібно запроваджувати з 5-го класу.
 показати весь коментар
 
Окупанти наразі це Парашенко та його маладая ригоанальна команда
 показати весь коментар
 
а кого вони окупували ?
невже Україну, яку пхається визволяти хутін ?
 показати весь коментар
 
Вони розуміють що, ця війна на десятиліття тому, і готують свої нові кадри. Чого не робиться в Україні навіть на п'ятому році війни. Якщо за радянських часів всі старшокласники могли розібрати і зібрати калаша то, зараз не всі здатні і сто метрів пробігти. Скільки часу витрачали на навчання з гранатами? Не треба їх вчити марширувати, вчить правильній поведінці під час бойових дій. На Україну напала одна з найсильніших та агресивніших авторитарних країн, а ми досі живемо наче нічого не сталося. Скільки годин в школі витрачають на цивільну оборону? Та просто навчити дітей розпізнавати тип кровотечі та надання першої допомоги при пораненні чи опіках і то користь по життю для них буде.
 показати весь коментар
 
Как вы задолбали своей брехней!!!!в школу наши дети ходят,в школу!!!а защищать родину есть кому!!!!
 показати весь коментар
 
 
во всех станах такое бывает. это нормально.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти в Луганську і Донецьку навчають дітей воювати
 
 
 
 
 
 вгору