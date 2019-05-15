EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство, За кордоном
  16094  78
Все про:пропаганда (1174) Росія (17075) Шевчук Юрій (5)

 "Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду

Легендарний російський рок-музикант, лідер рок-групи "ДДТ" Юрій Шевчук розкритикував російську владу та ЗМІ за пропаганду війни.

"Ось зараз минув День Перемоги - свята дата для росіян і багатьох наших сусідів, адже країну всім світом рятували. Але знову багато дурі: "Можемо повторити!" Вся ця бісовщина ... Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Врізатися в рай?" - дивується Шевчук.

В інтерв'ю російським журналістам Шевчук критикує те, яким чином в його країні зараз святкують 9 Травня: "Справжніх фронтовиків, як мій батько, наші діди, які могли б сказати цим недалеким політтехнологам і диванним воякам: "Схаменіться, що ви несете?", вже майже не залишилося. А діди знали, яка це була вселенського масштабу трагедія. Так, ми перемогли, але якою ціною? Цей океан крові, країна в ній мало не захлинулася. Скільки було невиправданих втрат, дурості самовдоволеного, цинічного начальства... Перемогли з величезними жертвами - скільки загинуло від голоду в блокадному Ленінграді і в сталінських таборах. У тилу, де люди працювали на військових заводах під відкритим небом за температури мінус сорок, точили снаряди і вмирали від виснаження та хвороб. Але про це зараз майже ніхто не говорить. Почитайте книжки Віктора Астаф'єва, Василя Бикова, почитайте спогади про війну Миколи Нікуліна та інших фронтовиків - це чесні книги, там правда. Але цих героїв вже немає і зараз знову пішов плакат, міфотворчість".

Дивіться також: "Це можна було порівняти з найбільшим особистим горем. Я думав піти зі сцени", - російський рок-співак Шевчук про війну Росії та України. ВІДЕО

Легендарний музикант розповів про те, яким чином він відсвяткував День Перемоги: "Молодь виховують у дусі: війна - це так, стрілянина - всіх замочимо, шапками закидаємо, ракетами секретними... А цього не вийде. Війна - страшна трагедія. Тому 9 Травня я пішов не на парад, а в храм - поставив свічки за всіх загиблих і щоб війни не було. Запалив свічки тим, хто врятував наше нервове майбутнє - простому солдату та героїчним жінкам, нашим бабусям, які кували перемогу в тилу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яку праску не ввімкнеш: "Україна, Україна". Годі спостерігати за сусідом! Це шизофренія!" - музикант Юрій Шевчук пророкує Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю"

Крім того, Шевчук обурений пропагандою війни в російських ЗМІ: "Пропаганда війни - відстій. Огидно. Скільки можна кричати "ми всіх замочимо!"? Я чую ці крики на центральних каналах, з високих трибун, в інтернеті - і мене це бісить, адже ніхто на нас ще не напав. А рок-н-рол - все-таки музика миру. І співає він не тільки про те, що все в нас добре ... Чим товщі мерседеси на дорогах, тим більші на них георгіївські стрічки. Усі ці оратори воювати не будуть. А гинутимуть пацани з усіх боків і мирне населення - пенсіонери, матері, діти. Що вже не раз відбувалося".

"Чого хочуть домогтися вони цією рекламою війни? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, зацементувати державу, об'єднати всіх на злі? Чому не на добрі?" - запитує Шевчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126962
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец, респект. Не все с лишними хромосомами и под боярышник. Но победобесие в Раше рулит. Овцебараны поражены вирусом ненависти и "все вокруг враги", а они вяликие, но встать с пуза из лужи дерьма как то не получается.
 показати весь коментар
 
просто має хороше українське коріння "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 6404

Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.
 показати весь коментар
 
Конечно не все с лишними хромосомами в РФ. Соловьев, тот что гондон от пропаганды - точно подсчитал - 2% Людей в Рашке. Остальное говно. Эти 2%, среди которых Макар, Шевчук, Ахеджакова, Басилашвилли, блогеры некоторые, такие как Саня Балу - вот они и сверкают среди коричневой массы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодец, респект. Не все с лишними хромосомами и под боярышник. Но победобесие в Раше рулит. Овцебараны поражены вирусом ненависти и "все вокруг враги", а они вяликие, но встать с пуза из лужи дерьма как то не получается.
 показати весь коментар
 
 
просто має хороше українське коріння "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 6404

Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.
 показати весь коментар
 
 
кацапы своим "можем повторить", как бы сознаются в том, что это они устроили вторую мировую войну
 показати весь коментар
 
 
Еще в 2008 Юра как в воду глядел:
Я не помню, сколько будет править Путин
На краю неведомого смысла...
Сколько в нашей нервной жути сути,
Я давно не верю в ваши числа.
 показати весь коментар
 
 
Конечно не все с лишними хромосомами в РФ. Соловьев, тот что гондон от пропаганды - точно подсчитал - 2% Людей в Рашке. Остальное говно. Эти 2%, среди которых Макар, Шевчук, Ахеджакова, Басилашвилли, блогеры некоторые, такие как Саня Балу - вот они и сверкают среди коричневой массы.
 показати весь коментар
 
 
Вахтанг Кикабидзе. Был. Уехал в родную Грузию. Не разменял свою совесть на путлеровские бабки.
 показати весь коментар
 
 
Их может остановить только скидывание на них пары атомных бомб, как на Хиросиму. По-хорошему они не поймут.
 показати весь коментар
 
 
Это называется принуждение к миру.
 показати весь коментар
 
 
это работает только когда у принуждаемых нет своей атомной бимбы
 показати весь коментар
 
А толку, что она у них есть. Её ещё доставить нужно. А у них всё, что тяжелее воздуха - падает!
 показати весь коментар
 
Доставить можно хоть на запряжённой лошадью бричке, хоть морским контейнеровозом.
 показати весь коментар
 
Не понял этого? Глупость тому причина.
 показати весь коментар
 
Не згоден щодо "як на Хіросіму" в плані потужності. Мінімум по мегатоні! А краще щось а-ля "кузькіна мать", мегатон якщо не 50, то хоча б 20-30.

В Хіросімі була слабкенька тактична бімба у кілька кілотон, що накоїла такої жесті лише через два фактори: а) ніхто ще про таку зброю не знав, особливо про радіоактивний "бонус"; б) Хіросіма тоді була "великою дяревнею" з вогненебезпечних матеріалів, тому бластвейв накрив велику площу, а дерев'яні хати моментально спалахнули.
В ********* місті така бімба знесла б максимум квартал, потім ударна хвиля швидко видохлася б.
 показати весь коментар
 
 
В пов'язаній темі щойно написав - адекватна позиція також у менш відомого музиканта Сергія Калугіна - основна сьогоднішня група Оргия Праведников мені якось не заходить, але сольний альбом Сергей Калугин - Nigredo (1994) - шедевр неофолк жанру.
З інтерв'ю:

- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.

Ну і найшедевральніша та наймістичніша його пісня:
Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
 показати весь коментар
 
 
Независимых музыкантов не бывает. То есть бывают, но они в кафе и на улице играют.
Шевчук, как и Макаревич - озвучивают то что приказала Власть. А она приказала: начать зондировать почву на предмет прекращения победобесия. Потому как оно сильно нервирует соседей (а вовсе не из-за грядущего пацифизма.)
 показати весь коментар
 
Независимых музыкантов не бывает. То есть бывают, но они в кафе и на улице играют.
...озвучивают то что приказала Власть.

...
Це треба сказати деяким друзям та знайомим з Black Metal андеґраунду - вони ох*їють, дізнавшись, що "озвучують те, що наказала влада"
 показати весь коментар
 
 
Так я ж не про андерграунд. Я про тех кто обласкан властью.
 показати весь коментар
 
Ты херь сморозил. Шевчук в Чечне был, с ребятами в окопах сидел, ему война известна не по ТВ.

У него ни одного зашквара. Ты кто такой вообще?! Что-то пахнет от тебя кремлевской падлью, гадишь на проукраинских граждан РФ.
 показати весь коментар
 
 
Что ты понимаешь в государственном управлении, сынок...
 показати весь коментар
 
Ублюдок, встань, когда со старшими разговариваешь.
 показати весь коментар
 
 
"Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду - Цензор.НЕТ 5500

А-а-а-а!!! Роздерли на клапті! Зараз наберу тих колєг, хто ще не спить - щоб і вони потішились.
 показати весь коментар
 
 
Напрасно Вы так. Шевчук и Макаревич изначально, последовательно и всегда были против войн в целом и конкретно с Украиной. У Шевчука на этом построена значительная часть творчества, у Макаревича больше на злобу дня.
 показати весь коментар
 
 
Шевчук и Макаревич - это проекты,нацеленные на определённую социальную аудиторию (на тех кто слушает "Эхо Москвы", смотрит телеканал "Дождь" и читает "Новую газету"). Это очень узкий слой населения, который не любит войн и проч.конфликтов. Потому для них создана своя, уютная информационная ниша. Ну и музыкальная, конечно.
 показати весь коментар
 
тебя еще сегодня не посылали? Ну тогда сходи прогуляйся до кингурятника.
 показати весь коментар
 
 
Это просто падаль кацапская, сидит и какает на тех немногих достойных людей в РФ.
 показати весь коментар
 
 
це "штатний порохобот")))хоча може й кацапський...за Пороха переважно "ольгіно" впрягалось)
 показати весь коментар
 
 
ну да, Макар озвучил, что приказала власть, и стал изгоем
Легко проследить, как артисты рф, отказавшиеся петь под власть, потеряли свои былые возможности собирать многочисленные аудитории. Так что, здесь впервые с Вами не соглашусь
 показати весь коментар
 
 
Макар, в качестве награды за многолетнюю верную службу, вошёл пожизненно в какой государственный совет по культуре. Гуглите.
 показати весь коментар
 
ну надо же было общественности навесить на уши, типа, у нас в стране демократия, вот его и "вошли" "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 8440
 показати весь коментар
 
 
Понимаете... Контора вербует с самой юности. И ведёт агента всю жизнь.
 показати весь коментар
 
Ты просто зашкавренное чмо. Вали, водки нет.
 показати весь коментар
 
 
Не огорчайся так. Люди закончили трудовую биографию. К примеру: Макар, Шнур - всё, своё отпели. Теперь на пожизненной почётной пенсии.
Ты действительно считаешь что в тоталитарном режиме, где человеческая жизнь стОит не более чем половинка дохлой крысы, возможно какое-то "инакомыслие деятелей культуры" ? "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 1293
 показати весь коментар
 
Я не собираюсь с тобой дискутировать, ты опущенная падаль, вот и весь сказ. Не тебе мрази, учить меня 53-х летнего деда жизни. Завали рот и иди на..Я таких ублюдков как ты, все про всех "знающих" и заведомо всех считающих не такими как кажутся - вижу за версту. Ты просто гнида. Как сказал Троицкий - ты говрящий опарыш.
 показати весь коментар
 
 
Шош ты столько лет прожил, а ума не нажил. Кстати, я старше тебя.
 показати весь коментар
 
Мне похрену на твой возраст, потому как в людях ты так и не разбираешься, натура твоя гнилая а значит сколько бы ты не прожил - ты зря топчешь землю. На втоем месте я бы прикинулся 30-летним балбесом, что бы скрыть за неопытностью свой нутро.
 показати весь коментар
 
 
Уймись уже, ну ? Пораскинь мозгами на досуге, может поймёшь что. Наука об управлении государством существует столько лет сколько человечество имеет государственность: несколько тысяч лет.
Всё уже придумано до нас. "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 8090
 показати весь коментар
 
Глупец, не прячь за кучей слов свое гнилое эго.
 показати весь коментар
 
 
Дурик, деменция уже стучит в твою головушку. Меняй таблетки, старые очевидно же не помогают.
 показати весь коментар
 
 
Я не наивный юноша, и не верю в то что Высоцкий не законтачен на контору. Но Шевчука **** ты - не трож.
 показати весь коментар
 
Видишь ли... Музыкант - это человек, который любит петь и играть. Последнее место куда он поедет добровольно - это окоп.
Вот, например, Шнур. У него песни - мат-перемат, а ему аудиторию дают. Почему и зачем ? А он на себя замыкает быдло. Чтобы оно не тусовалось бесконтрольно, а было под надзором - на его концертах, на его тусовках. Вот, точно так же и Макар; у него своя аудитория, я о ней рассказал тут тоже. И у Шевчука - своя: по моральным качествам такая же что у Макара, но по социальному составу - другая (в основном военная). То есть: честные вояки. Вот для них он и поёт.
Для каждой аудитории есть свои радиостанции, газеты, музыканты и т.д. Власть не может оставить без надзора ни одну социальную группу.
 показати весь коментар
 
 
Ты зашкваренный кретин. Тебе просто кажется, что ты в жизни что-то понимаешь.
 показати весь коментар
 
Так пускай повторят, только уже без Украины, путлер же это сможет и кажется так сказал?!
 показати весь коментар
 
"Чего хотят добиться они этой рекламой войны? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, cцементировать державу, объединить всех на зле? Почему не на добре?" - спрашивает Шевчук........ отвечаю:
"добро" в более 80% россиян понятие неосозноваемое......
.....респект Шевчуку.....жаль что учесть Макаревича может его постичь в этом мордоре....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну, это преувеличение.
Сейчас они практически добились реванша.
 показати весь коментар
 
 
Аквариус зашкаренная засланная падаль, почитайте выше.
 показати весь коментар
 
 
Всех хоть чуть-чуть с мозгом уничтожил сталин.
 показати весь коментар
 
 
На фото - Киев, угол Крещатика и б. Шевченко, виден ЦУМ
 показати весь коментар
 
"Почитайте книжки Виктора Астафьева, Василя Быкова, почитайте воспоминания о войне Николая Никулина и других фронтовиков - это честные книги, там правда"

Страшні книжки. Тому що у них правда.
 показати весь коментар
 
 
Один из немногочисленных вменяемых людей в кацапской музыкальной тусне..
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю, свого часу (десь наприкінці нульових) надії подавав проект з назвою, що тоді сприймалася інакше, але тепер звучить огидно пророче - Mordor.
Перші два альбоми - такий собі "російський Rammstein" був. До речі, писалися вони за кордоном в тій само студії, що й Rammstein, і з тим само продюсером.
Якось отак: Mordor - Машинист
Але починаючи з 2014 року в них почали ділди воювати, зкріпи виросли, вялічіє розпухло - і понеслося побєдобєсіє.
 показати весь коментар
 
Ранній Die Krupps на багато краще і Rammstein і цих каців..
 показати весь коментар
 
 
"Твой папа фашист", "Отечество иллюзий"..
 показати весь коментар
 
 
Шевчук и Макар умные и правильные вещи говорят, но нам от этого не легче. Ху#ло уничтожает Украину по всем направлениям и ему никто не мешает, кроме наших хлопцев, которые ежедневно кровь проливают. Гибнет наш золотой генофонд, а за паребриком и во всем остальном мире только обеспокоенно говорят.
Уезжать нужно Шевчуку и Макаревичу из московии, во-первых, пока ещё живы, во-вторых, пока и их разум не накрыла эта пропаганда. Шнур вон тоже раньше был в их рядах, а сейчас во власть идёт. Эта чума очень заразна.
 показати весь коментар
 
 
В отличии от кинчева и *********, этот всегда оставался человеком без ценника...
 показати весь коментар
 
 
А ведь в совке было всего 4 (!!!) парада победы за 45 лет после войны.
 показати весь коментар
 
 
Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году" . "У русских же наоборот: вы увидите, как они убивают друг друга, ни в чем не изменяя своему характеру; они как будто исполняют свой долг. Даже самые крайние проявления мести, похоже, упорядочены у русских какими-то правилами. Здесь убийство рассчитано и осуществляется размеренно; люди умерщвляют других людей по-военному, скрупулезно, без гнева, без волнения, без слов, и их спокойствие ужаснее любых безумств ненависти. Они толкают друг друга, швыряют наземь, избивают, топчут ногами, словно механизмы, что равномерно вращаются вокруг своей оси. Физическая бесстрастность при совершении самых буйных поступков, чудовищная дерзость замысла, холодность его исполнения, молчаливая ярость, немой фанатизм -- вот из чего слагается преступление, так сказать, добросовестное;
в этой стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тирания и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг."
 показати весь коментар
 
 
"Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнений: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта нация."

http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt

 показати весь коментар
 
 
Наконец-то осмысленный голос. Вопрос услышат ли его.
 показати весь коментар
 
Сьогодні я вже висловлював цю думку під іншою статтею про Шевчука. Повторюся:
на расєї ще залишилось трохи притомних людей, і Юрій Шевчук - один з них.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду
 
 
 
 
 
 вгору