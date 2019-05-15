 "Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду

"Ось зараз минув День Перемоги - свята дата для росіян і багатьох наших сусідів, адже країну всім світом рятували. Але знову багато дурі: "Можемо повторити!" Вся ця бісовщина ... Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Врізатися в рай?" - дивується Шевчук.
В інтерв'ю російським журналістам Шевчук критикує те, яким чином в його країні зараз святкують 9 Травня: "Справжніх фронтовиків, як мій батько, наші діди, які могли б сказати цим недалеким політтехнологам і диванним воякам: "Схаменіться, що ви несете?", вже майже не залишилося. А діди знали, яка це була вселенського масштабу трагедія. Так, ми перемогли, але якою ціною? Цей океан крові, країна в ній мало не захлинулася. Скільки було невиправданих втрат, дурості самовдоволеного, цинічного начальства... Перемогли з величезними жертвами - скільки загинуло від голоду в блокадному Ленінграді і в сталінських таборах. У тилу, де люди працювали на військових заводах під відкритим небом за температури мінус сорок, точили снаряди і вмирали від виснаження та хвороб. Але про це зараз майже ніхто не говорить. Почитайте книжки Віктора Астаф'єва, Василя Бикова, почитайте спогади про війну Миколи Нікуліна та інших фронтовиків - це чесні книги, там правда. Але цих героїв вже немає і зараз знову пішов плакат, міфотворчість".
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Легендарний музикант розповів про те, яким чином він відсвяткував День Перемоги: "Молодь виховують у дусі: війна - це так, стрілянина - всіх замочимо, шапками закидаємо, ракетами секретними... А цього не вийде. Війна - страшна трагедія. Тому 9 Травня я пішов не на парад, а в храм - поставив свічки за всіх загиблих і щоб війни не було. Запалив свічки тим, хто врятував наше нервове майбутнє - простому солдату та героїчним жінкам, нашим бабусям, які кували перемогу в тилу".
Крім того, Шевчук обурений пропагандою війни в російських ЗМІ: "Пропаганда війни - відстій. Огидно. Скільки можна кричати "ми всіх замочимо!"? Я чую ці крики на центральних каналах, з високих трибун, в інтернеті - і мене це бісить, адже ніхто на нас ще не напав. А рок-н-рол - все-таки музика миру. І співає він не тільки про те, що все в нас добре ... Чим товщі мерседеси на дорогах, тим більші на них георгіївські стрічки. Усі ці оратори воювати не будуть. А гинутимуть пацани з усіх боків і мирне населення - пенсіонери, матері, діти. Що вже не раз відбувалося".
"Чого хочуть домогтися вони цією рекламою війни? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, зацементувати державу, об'єднати всіх на злі? Чому не на добрі?" - запитує Шевчук.
Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.
Я не помню, сколько будет править Путин
На краю неведомого смысла...
Сколько в нашей нервной жути сути,
Я давно не верю в ваши числа.
В Хіросімі була слабкенька тактична бімба у кілька кілотон, що накоїла такої жесті лише через два фактори: а) ніхто ще про таку зброю не знав, особливо про радіоактивний "бонус"; б) Хіросіма тоді була "великою дяревнею" з вогненебезпечних матеріалів, тому бластвейв накрив велику площу, а дерев'яні хати моментально спалахнули.
В ********* місті така бімба знесла б максимум квартал, потім ударна хвиля швидко видохлася б.
З інтерв'ю:
- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.
Ну і найшедевральніша та наймістичніша його пісня:
Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
Шевчук, как и Макаревич - озвучивают то что приказала Власть. А она приказала: начать зондировать почву на предмет прекращения победобесия. Потому как оно сильно нервирует соседей (а вовсе не из-за грядущего пацифизма.)
...озвучивают то что приказала Власть.
...
Це треба сказати деяким друзям та знайомим з Black Metal андеґраунду - вони ох*їють, дізнавшись, що "озвучують те, що наказала влада"
У него ни одного зашквара. Ты кто такой вообще?! Что-то пахнет от тебя кремлевской падлью, гадишь на проукраинских граждан РФ.
А-а-а-а!!! Роздерли на клапті! Зараз наберу тих колєг, хто ще не спить - щоб і вони потішились.
Легко проследить, как артисты рф, отказавшиеся петь под власть, потеряли свои былые возможности собирать многочисленные аудитории. Так что, здесь впервые с Вами не соглашусь
Ты действительно считаешь что в тоталитарном режиме, где человеческая жизнь стОит не более чем половинка дохлой крысы, возможно какое-то "инакомыслие деятелей культуры" ?
Всё уже придумано до нас.
Вот, например, Шнур. У него песни - мат-перемат, а ему аудиторию дают. Почему и зачем ? А он на себя замыкает быдло. Чтобы оно не тусовалось бесконтрольно, а было под надзором - на его концертах, на его тусовках. Вот, точно так же и Макар; у него своя аудитория, я о ней рассказал тут тоже. И у Шевчука - своя: по моральным качествам такая же что у Макара, но по социальному составу - другая (в основном военная). То есть: честные вояки. Вот для них он и поёт.
Для каждой аудитории есть свои радиостанции, газеты, музыканты и т.д. Власть не может оставить без надзора ни одну социальную группу.
"добро" в более 80% россиян понятие неосозноваемое......
.....респект Шевчуку.....жаль что учесть Макаревича может его постичь в этом мордоре....
Сейчас они практически добились реванша.
Страшні книжки. Тому що у них правда.
Перші два альбоми - такий собі "російський Rammstein" був. До речі, писалися вони за кордоном в тій само студії, що й Rammstein, і з тим само продюсером.
Якось отак: Mordor - Машинист
Але починаючи з 2014 року в них почали ділди воювати, зкріпи виросли, вялічіє розпухло - і понеслося побєдобєсіє.
Уезжать нужно Шевчуку и Макаревичу из московии, во-первых, пока ещё живы, во-вторых, пока и их разум не накрыла эта пропаганда. Шнур вон тоже раньше был в их рядах, а сейчас во власть идёт. Эта чума очень заразна.
https://tsargrad.tv/articles/makarevich-voshjol-v-jekspertnyj-sovet-gosdumy-po-kulture-zachem_179500
в этой стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тирания и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг."
http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt
на расєї ще залишилось трохи притомних людей, і Юрій Шевчук - один з них.