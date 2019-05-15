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Все про:Зеленський (1181) Порошенко (8854) США (5004) Джуліані (11)

 Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані вважає, що новообраний президент України Володимир Зеленський має очиститися від "прилипайлів з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту "Інтера" в США Дмитру Анопченку, яке той опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Джуліані, українська влада продемонструвала багато позитивного в виведенні країни з глибокої кризи, викликаної правлінням президента Януковича.

"Наприклад, я хочу подякувати міністру Авакову за його чесну позицію та розуміння цього складного моменту в історії країни. Що стосується президента (йдеться про Порошенка), то він зіткнувся з парадоксом падіння популярності - за рахунок безперервної війни та економічної кризи, нескінченних корупційних скандалів та брудної боротьби олігархічних кланів. Це важкі уроки демократичних перетворень на шляху реформ, обраних народом України. Тому ваші вибори, які вразили весь світ своєю демократичністю та прозорістю, - це наочний приклад народної демократії", - сказав він.

Також Джуліані зазначив, що найскладнішим зараз є чесний і прозорий перехід влади до нового президента і його можливість виконати свої передвиборчі обіцянки.

"Для цього він має очиститися від прилипайлів з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших. Тих, з приводу кого введуть розслідування в Америці, тих, які перешкоджають нашій прямій комунікації з новообраним президентом Зеленським", - наголосив він.

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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Але після того як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.

Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані 01
Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126961
 
 
 Топ коментарі
 
Намеки для Владимира Александровича становятся все толще....а у него все мысли о булаве... Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани - Цензор.НЕТ 6400
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зелеботы думают что есть 25% странных людей, которые не хотят эпохи богатства и зарплат от $4000 ) просто у 25% хватает ума понять что будет в реальности от некомпетентного клована.
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Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані - Цензор.НЕТ 5277
цей ПРИВАТНИЙ адвокат, без всяких офіційних посад, не хоче своїм шефом зайнятися, що був 7 (!) кратним банкротом, що приховує свої податкові декларації ітп. Нехай своїми конюшнями займеться і почистить для прикладу.
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Понты Джулиани - это бабло и порошенковская лоббистская работа... ну шо ж... он действует, как может..Осталось посмотреть, как может Зе.
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если Штаты дадут запрос на выдачу этой пархатой Крысы и афериста, а эти недоделанные "специалисты" типа сАбакова и юГы засунут языки в жопу, не зря беня хочет их оставить, это будат Пиз....ц!!!!!!
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Очередное подтверждение тому, что надо полагаться на американцев.
Они этих гешефтмахеров, старого и молодого, быстро в стойло поставят.
Остается один вопрос - зачем гешефтмахеры Украине?
Пора украинцам самостоятельно править своей страной!!!
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зеленскому и вправду нужно сильно лавировать.С одной стороны меньше слушать этих жуликоватых Джулиани,которые так и хотят втянуть украину в междусобойчик американских партий и власти,с другой стороны и вправду как-то дистанцироваться от "хотелок" Коломойского,с третьей-не дать уйти от ответственности возмещения краденного шайками Порошенко,Януковича (как минимум,как максимум достать и Ющенко с Кучмой).
Сейчас мяч у растерянного дилетанта ,не бывшего политиком и не имеющего там надёжного плеча,но на которого радостно свалили обязательства,не выполненные Порошенком,потушить пожар народного недовольства (содеянного СОВМЕСТНО Порошенком и Путиным,при содействии Медведчука,Ахметова и Фирташа)..
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опечатка,читай "Украина с большой буквы..и Зеленского тоже)
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Джулиани смотрит "интер" судя по всему, может и с фирташем "дружит" х.з., странно конечно, если учитывать тот факт что фирташ так же проходит по ряду громких расследований в США, весьма избирательный подход к тому с кем встречаться Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані - Цензор.НЕТ 5283 , очень похоже на сговор и на вмешательство в выборы Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8026 , вот будет смешно если байден победит, ну или допустим не байден, а кто-то посвежее и помоложе из демократов, ну как это все будет выглядеть?
Беня когда получит приват или два миллиарда, получит волну антисиметизма, надеюсь ненависть украинцев будет такой же избирательной как предпочтения джулиани, надеюсь, иначе стране не выжить, хочется увидеть как украинские "избранные" попадут под пресс этой ненависти, но только олигархи и их слуги, а если эту ненависть будут культивировать на низовом уровне, стране конец.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані
 
 
 
 
 
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