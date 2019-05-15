 Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту "Інтера" в США Дмитру Анопченку, яке той опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Джуліані, українська влада продемонструвала багато позитивного в виведенні країни з глибокої кризи, викликаної правлінням президента Януковича.

"Наприклад, я хочу подякувати міністру Авакову за його чесну позицію та розуміння цього складного моменту в історії країни. Що стосується президента (йдеться про Порошенка), то він зіткнувся з парадоксом падіння популярності - за рахунок безперервної війни та економічної кризи, нескінченних корупційних скандалів та брудної боротьби олігархічних кланів. Це важкі уроки демократичних перетворень на шляху реформ, обраних народом України. Тому ваші вибори, які вразили весь світ своєю демократичністю та прозорістю, - це наочний приклад народної демократії", - сказав він.

Також Джуліані зазначив, що найскладнішим зараз є чесний і прозорий перехід влади до нового президента і його можливість виконати свої передвиборчі обіцянки.

"Для цього він має очиститися від прилипайлів з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших. Тих, з приводу кого введуть розслідування в Америці, тих, які перешкоджають нашій прямій комунікації з новообраним президентом Зеленським", - наголосив він.

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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Але після того як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.



