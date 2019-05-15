 "Обсяги незаконних рубок за рік зросли в 15 разів": ГПУ у справі про вбивство Гандзюк досліджує економічні мотиви злочину, - прокурор Паровий

Про це у своєму блозі пише начальник відділу процесуального керівництва досудового розслідування ГПУ, член групи прокурорів у справі Гандзюк Володимир Паровий, передає Цензор.НЕТ.

"У своїх постах Катерина Гандзюк писала, що її хвилює "хто там пилятиме ліс Цегельник потроху, або Мангер з Гордєєвим оптом. Буде вам скандал, якщо так просите". Для перевірки цих фактів ми залучили Державне агентство лісових ресурсів. Згідно з інформацією керівника агентства на ім'я Генерального прокурора України державною установою на початку 2019 року проведено низку перевірок державних підприємств, які координуються Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства про стан охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших правопорушень. У лісах підприємств обсяги незаконних рубок протягом 2019 року, порівняно з минулими роками, зросли в 15 разів: за 2017-2018 роки в цілому враховувалося 3,6 тис. куб. м., за січень-квітень 2019 року - 55,1 тис. куб. м. на суму шкоди, заподіяної лісу, понад 291 млн грн", - повідомив прокурор.

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"Посадовими особами державної лісової охорони в органи поліції Херсонської області за 2018 рік та 1 квартал 2019 року направлено 401 справу за фактами незаконних рубок для вжиття заходів реагування та встановлення осіб, які вчинили лісопорушення. Однак органами поліції в суди не направлено жодної справи. Незаконно добута деревина переробляється на приватних пилорамах, які користуються цією деревиною. Діяльність суб'єктів господарювання ніхто не перевіряє, місцеві бюджети, не територіях яких розташовані пилорами, не отримують надходжень від їхньої діяльності, не сплачуються податки тощо. Крім того, на території Херсонської області спостерігається масштабна вирубка незакріплених лісових насаджень лінійного типу та інших лісонасаджень, яких налічується близько 40 тис. га, що може призвести до вкрай негативних наслідків в агропромисловому комплексі держави. Контроль за станом їхнього утримання і збереження фактично ніхто не здійснює", - наголосив Паровий.

"У 2018 році в лісах виявлено 258 лісових пожеж на площі 772,4 га, з них верхових - 242 га, загальна сума збитків становить 19,3 гривень. Станом на 30.04.2019 зафіксовано 52 пожежі на площі 133 гектари. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено верховий підпал лісу. Це робиться навмисно для того, щоб у подальшому використовувати незгорілу деревину як пиломатеріали. Тільки на окремих приватних пилорамах було виявлено 3 тис. куб. м. обгорілої деревини. Усі наведені факти зловживань у лісокористуванні потребують правової оцінки. Ось за таких обставин ініціювалося створення парку "Гілея" (Ладшафтний парк, який створювався з ініціативи Мангера. - Ред.) і створено кінно-спортивний клуб "Гранд-прі" (дітище заступника голови ОДА Євгена Рищука. - Ред.)" , - зазначив прокурор.

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"Також із залученням працівників Рахункової палати встановлено, що від початку 2017 року до теперішнього часу службові особи Департаменту будівництва і розвитку інфраструктури (до 11.10.2017 - Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації), зловживаючи владою та службовим становищем, під час використання коштів державного регіонального розвитку на об'єкті "Шляхопровід проспектом адмірала Сенявіна - вулиця Залаегерсег у м. Херсоні", фінансування якого в 2017-2018 роках - 196 576, 3 тис. гривень, у т.ч. 89 549, 6 тис. гривень за рахунок коштів фонду, вчинили дії, спрямовані на залучення генпідрядника ЗАТ "Укратоменергобуд" без необхідної документації, субпідрядника ТОВ "Ростбуд Інвест" без ліцензії на виконання робіт з будівництва мостових переходів. Як мене інформували, в місці шляхопроводу дуже складна інфраструктура і лінії електропередач, що позначиться як на термінах так і на вартості будівництва. Працюємо! Крім того, від початку 2017 року службові особи Комунального закладу з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради, зловживаючи службовим становищем під час використання коштів державного фонду регіонального розвитку на об'єкті "Відновлювальні покриття руліжних доріжок 1 та 2 перону аеропорту "Херсон" - реконструкція", загальна вартість будівництва якого 98 899,6 тис. гривень, у т. ч. 12 870,7 тис. гривень за рахунок фонду, вчинили дії, спрямовані на залучення осіб для здійснення авторського нагляду і технічного нагляду за виконанням будівельних робіт без відповідних кваліфікаційних сертифікатів, недотримання належної якості покриття руліжних доріжок аеропорту, бетонного будівництва, чим завдали істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки. Взагалі цікава історія з цим будівництвом: тріщини метрами, забетоновані відбитки ніг людей і лап тварин. Тут сідають і злітають літаки, аеропорт досі не введено в експлуатацію. Смуга не дозволяє досягти мети (42 метри замість 45), йдеться в матеріалах Рахункової палати. Куди поділи бюджетні кошти - питання? Усе це вимагає перевірки слідчим шляхом, яка триває", - резюмував Паровий.







Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.